فهد الأنصاري يعدل النتيجة للفيصلي
من ركلة حرة مباشرة
57’الهدف جاء بعد ركلة حرة من على حافة المنطقة سددها فهد الأنصاري ببراعة من فوق الحائط البشري اصطدمت بالعارضة و سكنت الشباك بنجاح
⚽️| هدف عند الدقيقة " 56 "— نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) January 10, 2019
سجله اللاعب " فهد الأنصاري "#الفيصلي 1✖️ #النصر 1
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين pic.twitter.com/Ajx49rfdVo
بطاقة صفراء
تبديل في صفوف النصر
38’حمد آل منصور أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخب المنطقة أبعدت من الدفاعات
نور الدين امرابط يفتتح التسجيل للنصر
بتصويبة من على حافة المنطقة
4’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق بيتروس في اتجاه امرابط على حدود المنطقة الذي استلم الكرة وسددها قوية من داخل المنطقة سكنت الشباك بنجاح
قووووووووول— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 10, 2019
نور الدين امرابط يسجل هدف العالمي الأول pic.twitter.com/ooCtFX6CEH
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل النصر لمباراة اليوم
يبدأ المدرب هيلدر بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
براد جونز / أوفيني / حمد آل منصور / جوليانو فيكتور / محمد الفرشان / بيتروس / خميس عوض / عبد العزيز الجبرين / الماس / نور الدين امرابط / عبد الرزاق حمدالله
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الفيصلي— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 10, 2019
في الجولة السادسة عشر ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/P5TTOdkcbi
إليكم تشكيل الفيصلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب بريكليس شاموسكا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
مصطفى ملائكة / وسام سويد / يزيد البكر / إيجور روسي / عقيل بلغيث / خاليم هايلند / فهد الأنصاري / سلطان مندش / روجيرو كوتينهو / دييجو كاليدرون / جوزيف أكابالا
تشكيلة فريق #الفيصلي الأساسية والأحتياطية في لقاء #النصر— نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) January 10, 2019
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين pic.twitter.com/DIE0OJy2mk