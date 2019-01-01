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الفيحاء × النصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الفيحاء والنصر، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين

محدث
التعليقات()

2019-01-21T16:02:00Z

45+3’ عرضية خطيرة لفريق النصر تصل إلى عبدالرزاق حمدالله الذي سددها برأسية لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-01-21T16:00:47Z

45+1’ خطأ لصالح الفيحاء ضد عبدالرزاق حمدالله 

2019-01-21T15:57:00Z

43’ توقف اللقاء من جديد بعد سقوط الحارس كريستيان بونيلا 

2019-01-21T15:56:24Z

42’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق بيتروس لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-01-21T15:54:21Z

40’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-21T15:53:45Z

39’ عرضية خطيرة من الجهة اليمنى عن طريق فهد الجميعة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-01-21T15:52:51Z

38’ تمريرة فى إتجاه حمدالله لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-21T15:51:50Z

37’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق عوض خميس الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

2019-01-21T15:51:23Z

36’ عرضية فى إتجاه عبدالرزاق حمدالله لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح 

2019-01-21T15:50:41Z

35’ عشر دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-01-21T15:48:49Z

34’ خطأ لصالح الفيحاء فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من بيتروس ماتيوس على توفيق بوحيمد

2019-01-21T15:47:01Z

32’ ركنية للنصر تنفذ بعرضية من جوليانو فيكتور لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-01-21T15:45:21Z

31’ خطا لصالح الفيحاء فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي ضد رامي البدوي 

2019-01-21T15:43:40Z

29’ إستئناف المباراة من جديد بعد نهوض الحارس كريستيان وتلقيه العلاج

2019-01-21T15:42:07Z

27’ توقف اللقاء لسقوط الحارس كريستيان بونيلا  ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

هجمة خطيرة للنصر

2019-01-21T15:41:09Z

26’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق راكان شملان لداخل المنطقة تلقاها فهد الجميعة وسددها فى المرمي لكن ابعدها نواف الصبحي من على خط المرمي 

2019-01-21T15:37:44Z

23’ تمريرة طولية فى إتجاه عبدالرزاق حمدالله لكن تغطية جيدة من رامي البدوي لتتحول الكرة إلى رمية تماس

2019-01-21T15:36:20Z

21’ بطاقة صفراء من نصيب عبدالعزيز الجبرين بعد تدخل قوي على سيديو يحي فى منتصف الميدان 

2019-01-21T15:35:41Z

20’ سيطرة على الكرة فى منتصف الميدان من لاعبي النصر لكنها بدون خطورة على مرمي الحارس كريستيان بوميلا

2019-01-21T15:34:36Z

18’ عرضية من خارج المنطقة من الجهة اليسري عن طريق راكان شملان لداخل المنطقة لكنها مرت من الجميع إلى ضربة مرمي 

2019-01-21T15:31:40Z

17’ سيطرة من لاعبي الفيحاء وتمريرات عديدة فى منتصف الميدان 

2019-01-21T15:29:18Z

14’ تمريرة طولية فى إتجاه المنطلق لداخل المنطقة دانيلو اسبريليا لكن خروج رائع  من الحاري براد جونز وامسكها بثبات 

2019-01-21T15:28:09Z

13’ تمريرات بين أقدام لاعبي الفريق النصراوي على حدود منطقة جزاء الفيحاء 

2019-01-21T15:26:26Z

11’ محاولات من لاعبي الفيحاء على دفاعات النصر لكنها بلا خطورة 

2019-01-21T15:24:09Z

10’ .بطاقة صفراء من نصيب فهد الجميعة بعد تدخل قوي على دانيلو فى منتصف الميدان 

2019-01-21T15:23:31Z

9’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان وهدوء نسبي فى مجريات اللقاء 

2019-01-21T15:22:35Z

8’ تمريرة طولية فى إتجاه حمدالله على الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع وتحولت إلى رمية تماس

2019-01-21T15:20:47Z

6’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين لاعبي الفريقين 

2019-01-21T15:19:30Z

5’ تمريرة طولية فى إتجاه حمدالله على الجهة اليسري لكنها طالت امام من امامه لتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-01-21T15:18:38Z

3’ تمريرة طولية من أحمد مسعود فى إتجاه عبدالله آل سالم على حدود المنطقة لكن استخلصها المدافع برونو أوفيني بنجاح

2019-01-21T15:15:55Z

2’ تمريرات بين لاعبي فريق الفيحاء فى منتصف الميدان

2019-01-20T21:58:21Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق الفيحاء نظيره فريق النصر، على ملعب “الملك سلمان” الملك سلمان، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.