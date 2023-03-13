118' مطالبات بركلة جزاء للاتحاد بسبب لمسة يد ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب
مباشرالفيحاء والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة
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نهاية المباراة بفوز الاتحاد على الفيحاء 4-2 بركلات الجزاء
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نهاية الأشواط الإضافية بالتعادل، نتجه لركلات الجزاء
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110' ركنية للاتحاد ولكن الكرة تمر بغرابة من أمام بامسعود ومن قبله حجازي
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بداية الشوط الإضافي الثاني
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نهاية الشوط الإضافي الأول
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104' بطاقة صفراء لطارق حامد بعد تدخل قوي على لاعب الفيحاء
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99' سيطرة من الاتحاد بحثًا عن هدف التقدم
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بداية الشوط الإضافي الأول
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نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق
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76' هدوء نسق اللعب قليلًا في الدقائق الماضية
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63' ركلة حرة غير مباشرة للاتحاد، الكرة تصل إلى حجازي الذي يسدد الكرة برأسه ولكنها بعيدة عن المرمى
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قرررريبة من الاتحاد
60' تمريرة رررائعة من العبود بإتجاه كامارا الذي يسدد الكرة ولكنها سهلة في يد جروهي
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هنريكي يتباطئ في التسديد!
53' تمريرة من العبود إلى هنريكي ولكن الدفاع يشتت الكرة وينقذ فرصة هدف للاتحاد
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فررصة للفيحاء
52' تسديدة قوووية من نواكايمي ولكن جروهي يتصدى لها
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خطيرررة للاتحاد ولكن الدفاع يتألق
50' تمريرة رائعة من العبود إلى كامارا الذي يحاول التسديد على المرمى ولكن الخيبري يعترضها، وتخرج لركنية
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48' تسديدة قووووية من ترايكوفيسكي ولكن جروهي يمسك الكرة على مرتين
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خطيرررة للاتحاد
47' عررضية من الجهة اليمنى ولكن الكرة تمر من فوق رأس كامارا
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بداية الشوط الثاني
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تبديل قبل بداية الشوط الثاني
نزول أحمد بامسعود في فريق الاتحاد