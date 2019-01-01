إليكم تشكيل الهلال لمباراة اليوم
2019-02-04T15:19:59Z
يبدأ المدرب زوران ماميتش بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا منعلي الحبسي / محمد البريك / ميلوش ديجينيك / على آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / كارلوس إدواردو / عبد الله عطيف / أندري كاريلو / فايتيمبي جوميس / نواف العابد
إليكم تشكيل الفتح لمباراة اليوم
2019-02-04T15:18:15Z
يبدأ المدرب فتحي الجبال بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا منماكسيم كوفال / ياسين حمزة / على لاجامي / ماتياس أجويرجاراي / عبد الله اليوسف / محمد الفهيد / محمد المجحد / عبد القادر الوسلاتي / منصور الحمزي / إبراهيم الشنيجي / جواو بيدرو
2019-02-04T15:15:54Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين الفتح والهلال على استاد جامعة الملك سعود، في إطار منافسات الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.