نهاية شوط المباراة الأول
2019-10-31T17:38:32Z
47- يُطلق حكم المباراة صافرة نهاية شوط المباراة الأول بتقدم الهلال بهدفين مقابل هدف للفتح.
الوقت البدلاً من ضائع
2019-10-31T17:36:52Z
46- دقيقتين وقتاً بدلاً من ضائع يحتسبهم حكم المباراة.
2019-10-31T17:34:32Z
44- سيطر الهلال بشكل كبير على مجريات المباراة بعد تسجيل الهدف الثاني.
2019-10-31T17:32:46Z
42- جانوتا على تنفيذ الركلة الجانبية، ويعضها عرضية رائعة ولكن يُبعدها دفاع الهلال.
2019-10-31T17:32:15Z
42- ركلة جانبية للفتح بعد هجمة سريعة أنتهت بكرة عرضية من الزقعان ولكن تصطدم بدفاع الهلال لتصبح ركلة جانبية.
2019-10-31T17:31:32Z
41- تُنفذ الركلة الجانبية ولكن يُمسك بها حارس مرمى الفتح .
2019-10-31T17:29:40Z
40- ركلة جانبية للهلال بعد إنطلاقة من كاريو الذي وضع تمريرة رائعة لياسر الشهراني في الجانب الأيمن ولكن تدخل دفاع الفتح لتصبح ركلة جانبية.
2019-10-31T17:28:59Z
38- خطأ لصالح الشهري بعد التحام قوي من توفيق بو حيمد في وسط الملعب.
الهلال يُسجل الهدف الثاني
2019-10-31T17:24:49Z
إدواردو يُسجل هدف رائع34- يا الله، جوووووووووووووووووووووووووول إدواردو كارلوس يُسجل هدف غاية في الروعة، بعد إنطلاقة رائعة من قادش ومن ثم وضع عرضية من الجبهة الشمال إلى كاريو الذي حاول أن يُسددها من لمسة واحدة ولكن تصطدم به الكرة وتعود إلى إدواردو الذي سددها من لمسة واحدة بشكل رائع لتسكن شباك حارس مرمى الهلال.
2019-10-31T17:23:27Z
22- تمريرة من كاريو إلى صالح الشهري الذي سدد الكرة بقوة ولكن دون دقة، لتخرج إلى ركلة مرمى للفتح.
2019-10-31T17:21:11Z
30- المباراة أصبحت حماسية، خاصة بعد أن تخلى الفتح عن الحذر الدفاعي ومقارعة الهلال في الهجوم.
2019-10-31T17:18:44Z
28- يا الله، إدواردو يُضيع هدف غاية في الخطورة، بعد أن جائته تمريرة سحرية من صالح الشهري ليصبح مُنفرداً بحارس مرمى الفتح، ويضعها بشكل رااائع ولكن تخرج بجانب القائم الأيمن للحارس ماكسيم كوفال.
2019-10-31T17:17:43Z
26- هجمة خطرة من عبد الله عطيف الذي يُمرر تمريرة رائعة لصالح الشهري في الجانب الأيسر ولكن يتدخل مدافعي الفتح ويُوقفوا خطورة الهجمة.
2019-10-31T17:17:25Z
26- خطأ لصالح فريدي في وسط الملعب.
هدف التعادل للهلال
2019-10-31T17:12:35Z
صالح الشهري يُسجل هدف التعادل22- جووووووووووووووووووول، صالح الشهري يُسجل هدف التعادل للهلال بيمناه، بعد أنا خطف كرة خاطئة من لاعبي الفتح أمام منطقة الجزاء وسددها بشكل رائع على يمين حارس مرمى الفتح ليُسجل الهدف الأول للموج الأزرق في المباراة.
بطاقة صفراء
2019-10-31T17:11:15Z
21- بطاقة صفراء لمروان سعدان لتدخله بقوة على نواف العابد في وسط الملعب.
2019-10-31T17:08:49Z
21- يٌُقدم الفتح حتى الأن مباراة غاية في الروعة، واستطاع أن يُهدد مرمى الهلال في أكثر من مُناسبة.
2019-10-31T17:07:30Z
20- علي الزقعان ينطلق بشكل رائع من الجانب الأيمن ويخترق دفاعات الهلال ويضع عرضية غاية في الخطورة، ولكن المعيوف يُقدم أداءً رائعاً حتى الأن ويُنقذ مرماه.
2019-10-31T17:06:29Z
16- يا الله، المعيوف يُنقذ الهلال من هدف ثاني، بعدما أنطلق فريدي من الجانب الأيمن في مرتدة خطرة وسددها بقوة ولكن يُنقذها المعيوف ببراعة.
2019-10-31T17:03:29Z
13- محاولات من لاعبي الهلال للعودة بالمباراة من نقطة البداية وتسجيل هدف التعادل، وعلى الجانب الآخر يتكتل لاعبي الفتح في خطوطهم الدفاعية.
2019-10-31T17:02:15Z
12- يُنفذها نواف العابد طولية ولكن يُمسك بها حارس مرمى الفتح.
2019-10-31T17:01:09Z
11- ركلة حرة لصالح الهلال بعد تدخل قوي من مروان سعدان صاحب هدف تقدم الفتح حتى الأن.
2019-10-31T17:00:03Z
10- بداية جيدة للفتح الذي تقدم عن طريق ركلة جزاء على الهلال بعد أن اصطدمت الكرة بيد ياسر الشهراني.
هدف أول للفتح
2019-10-31T16:58:26Z
مروان يتقدم للفتح عن طريق ركلة جزاء8- مروان سعدان على تنفيذ ركلة الجزاء، وجوووووووووووووووووووووووووووووول، المغربي مروان سعدان يُسجل الهدف الأول على يسار حارس الهلال.
ركلة جزاء
2019-10-31T16:57:50Z
6- بالفعل يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفتح وبطاقة صفراء للشهراني.
2019-10-31T16:56:33Z
3- يوقف حكم المباراة للنظر في تقنية الفيديو للنظر في حالة لمسة اليد على ياسر الشهراني داخل منطقة الجزاء.
بداية المباراة
2019-10-31T16:55:55Z
1- يُطلق حكم المباراة صافرة البداية.
تشكيل الفتح
2019-10-31T16:54:19Z
(4-2-3-1)يدخل الفتح اللقاء بطريقة (4-2-3-1) وبالأسماء الأتية: (ماكسيم كوفال / توفيق بو حميد، علي العوجامي، أندريه بينتو، آجوريجاري / مهم الفهيد، مروان سعدان / جوستان ويكهايم، ميشال جانوتا، علي الزقعان / ميتشيل تي فيردي)
تشكيل الهلال
2019-10-31T16:51:04Z
(4-2-2-2)يدخل الهلال اللقاء بطريقة (4-2-2-2) وبالأسماء الأتية: (المعيوف / ياسر الشهراني، الجحفلي، عبد الله الحافظ، قادش / علي عطيف، جوستافو كويلار / أندريه كاريو، نواف العابد / الشهري، إدواردو)
2019-10-31T16:50:51Z
على الجانب الأخر، يقدم فريق الفتح نتائج سلبية منذ بداية الموسم، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق الفيحاء، وخسروا في هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ويحتل المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط فقط خلف العدالة صاحب المركز الرابع عشر حاليًا بسبع نقاط، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 8 مباريات، فاز في واحدة وتعادل فى مثلها وخسر ست مواجهات.
2019-10-31T16:50:37Z
حتى الآن يُقدم الموج الأزرق موسمًا رائعًا، حيث استطاع أن ينتصر في 6 مباريات من الـ8 مباريات التي خاضها في الدوري، وتعادل فى مباراة وخسروا أمام النصر فى الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين