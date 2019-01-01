أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل النصر ضيفًا على الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.