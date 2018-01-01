نهاية الشوط الأول بين #الفتح_النصر بالتعادل— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨
( 0 _ 0 ) #الفتح_النصر pic.twitter.com/YQAS3NuWp9
الشوط الأول من مباراة #الفتح_النصر :— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨
🕗 الدقيقة : 30 #الفتح : 0
النصر : 0 pic.twitter.com/9s4nkDjthV
الشوط الأول من مباراة #الفتح_النصر :— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨
🕗 الدقيقة : 15#الفتح : 0
النصر : 0 pic.twitter.com/scYWXTvddw
بداية اللقاء بين #الفتح_النصر في الجولة الخامسة عشر من #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان للمحترفين . pic.twitter.com/I9ebS9kt9l— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨
تشكيل الفتح
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
ماكسيم كوفال / ياسين حمزة / محمد الفهيد / عبدالله العمار / ماتياس أجويرجاراي / محمد المجحد / عبدالقادر الوسلاني / على الحسن / الخالي بانجورا / منصور الحمزي / إبراهيم الشنيحي
📝 تشكيلة #الفتح في مباراة اليوم— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨
دعواتنا للنموذجي بالتوفيق 💙💚 pic.twitter.com/TTUBniFhdW
البدلاء / سالم النجراني / سلطان الدعيع / منذر النخلي / أحمد عيسي الناظري / حمد الجهيم / عبدالعزيز الشريد / على المزيدي / محمد السعيد
تشكيل النصر
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
برادلي جونز / كريستيان راموس / عبدالله مادو / عوض خميس آل فرج / بيتروس ماتيوس / سلطان الغنام / جوليانو فيكتور / أحمد موسي / نور الدين امرابط / محمد السهلاوي / عبدالرزاق حمدالله
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الفتح— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨
في الجولة الخامسة عشر ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/26AtGW1Aym
البدلاء / عبدالرحمن العبيد / فهد محمد الجميعة / عبدالرحمن الدوسري / أحمد الفريدي / حمد آل منصور / عبدالله العويشر / خالد إبراهيم الشويع / نواف الفرشان