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الفتح × النصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الفتح والنصر، في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين

محدث
التعليقات()

2018-12-28T12:49:51Z

45+2’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة تلقاها محمد السهلاوي بتسديدة خلفية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2018-12-28T12:49:12Z

45+1’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق عوض خميس لكن ابعدها الدفاع وتحولت إلى ركنية 

2018-12-28T12:48:08Z

45’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع 

2018-12-28T12:44:49Z

43’ إنطلاقة من حمدالله من داخل يسار المنطقة ليتدخل معه  بدفعة قوية المدقاع ياسين حمزة والحكم يشير بإستمرار اللعب دون أخطاء

2018-12-28T12:43:30Z

42’ تمريرة من عبدالرزاق حمدالله على حدود المنطقة إلى أحمد موسي الذي سدد كرة قوية أرضية مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2018-12-28T12:42:57Z

41’ ضغط من لاعبي النصر على دفاعات الفتح لمحاولة البحث عن هدف التقدم 

2018-12-28T12:42:05Z

40’ خطأ للنصر نفذها نور الدين امرابط من الجهة اليسري بعرضية لداخل المنطقة تلقاها عبدالرزاق حمدالله وسددها فى المرمي لكن ابعدها الحارس ماكسيم كوفال بنجاح 

2018-12-28T12:41:12Z

39’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النصر 

2018-12-28T12:40:39Z

38’ توقف اللقاء لسقوط ياسين حمزة ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2018-12-28T12:39:49Z

37’ إنطلاقة من حمدالله من على حدود المنطقة ومحاولة المرور لداخل المنطقة لكن تدخل معه على الحسن واستخلصها بنجاح

2018-12-28T12:38:55Z

35’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق عبدالقادر الوسلاني لكنها مرت على حافة القائم إلى ضربة مرمي 

2018-12-28T12:37:11Z

33’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق ماتياس أجويرجاراي تلقاها منصور الحربي بتسديدة من لمسة واحدة تصل سهلة بين أحضان الحارس برادلي جونز 

2018-12-28T12:35:39Z

32’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة إلى أحمد موسي على حدود المنطقة ليرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2018-12-28T12:35:03Z

31’ إنطلاقة من احمد موسي من داخل يسار المنطقة ومحاولة المرور لكن تدخل معه الدفاع وابعدها إلى ركنية 

2018-12-28T12:33:51Z

27’ تنفيذ الركنية بعرضية من نور الدين امرابط على القائم القريب لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-28T12:33:19Z

26’ تمريرة طولية فى إتجاه نور الدين امرابط على الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع فى اللحظات الاخيرة لتتحول إلى ركنية 

2018-12-28T12:33:01Z

25’ سيطرة من لاعبي النصر على مجريات اللقاء 

2018-12-28T12:31:46Z

22’ تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق منصور الحربي لكنها مرت على حافة القائم الاعلي بقليل 

2018-12-28T12:31:22Z

20’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان 

2018-12-28T12:30:12Z

18’ تسديدة عن طريق نور الدين مرابط من داخل المنطقة لكنها مرت بعيدة عن المرمي 

2018-12-28T12:29:10Z

14’ من نصيب كريستيان راموس بعد تدخل مع منصور حمزة

2018-12-28T12:27:54Z

12’ ركنية للنصر تنفذ بعرضية من نور الدين امرابط لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-28T12:27:38Z

11’ استئناف اللقاء مرة آخرى، الكرة بحوذة لاعبي النصر

2018-12-28T12:26:39Z

10’ توقف اللعب لسقوط عبد الرازق حمد الله ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2018-12-28T12:25:49Z

5’ تمريرة طولية فى إتجاه أحمد موسي على الجهة اليسري ليرسلها عرضية لداخل المنطقة من لمسة واحدة لكن ابعدها الدفاع من منقطة الخطورة 

2018-12-28T12:25:23Z

3’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان 

2018-12-28T12:24:37Z

2’ إنطلاقة من على حدود المنطقة عن طريق منصور الحمزي الذي سدد كرة قوية لكنها مرت بعيدة ‘لى ضربة مرمي 

تشكيل الفتح

2018-12-28T11:55:15Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

ماكسيم كوفال / ياسين حمزة / محمد الفهيد / عبدالله العمار / ماتياس أجويرجاراي / محمد المجحد / عبدالقادر الوسلاني / على الحسن / الخالي بانجورا / منصور الحمزي / إبراهيم الشنيحي 

البدلاء / سالم النجراني / سلطان الدعيع / منذر النخلي / أحمد عيسي الناظري / حمد الجهيم / عبدالعزيز الشريد / على المزيدي / محمد السعيد 

تشكيل النصر

2018-12-28T11:52:16Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

برادلي جونز / كريستيان راموس / عبدالله مادو / عوض خميس آل فرج / بيتروس ماتيوس / سلطان الغنام / جوليانو فيكتور / أحمد موسي / نور الدين امرابط / محمد السهلاوي / عبدالرزاق حمدالله

البدلاء / عبدالرحمن العبيد / فهد محمد الجميعة / عبدالرحمن الدوسري / أحمد الفريدي / حمد آل منصور / عبدالله العويشر / خالد إبراهيم الشويع / نواف الفرشان

2018-12-27T08:48:13Z

يدخل فريق النصر المباراة ويسعى لاقتناص الثلاثة نقاط للمنافسة على الصدارة وتقليل فارق النقاط بينه وبين الهلال حيث يتواجد العالمى فى الترتيب الثانى برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد فريق الفتح فى المركز 10 برصيد 18 نقطة

2018-12-27T08:47:59Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق الفتح نظيره النصر، على ملعب “الأمير فيصل بن فهد” في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.