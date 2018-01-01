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العين × تيم ويلينجتون | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة العين الإماراتي وتيم ويلينجتون النيوزيلندي، وذلك في إطار منافسات كأس العالم للأندية.

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2018-12-12T18:18:37Z

إنتهاء المباراة بفوز العين بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (4-3) ليتأهل للدور القادم لمواجهة الترجي التونسي 

الركلة الخامسة لفريق ويلينجتون

2018-12-12T18:18:08Z

جاستين جولي

5’ جاستين جولي  يهدر ركلة الجزاء الاخير بعد تصدي رائع من الحارس خالد عيسي

الركلة الخامسة لفريق العين

2018-12-12T18:16:58Z

كايو فيرنانديز

5’ كايو فيرنانديز  ينجح فى تسجيل الركلة الخامسة لفريق العين 

الركلة الرابعة لفريق ويلينجتون

2018-12-12T18:16:14Z

هاميش واستون

4’ هاميش واستون ينجح فى تسجيل الركلة الرابعة لفريق ويلينجتون

الركلة الرابعة لفريق العين

2018-12-12T18:15:33Z

شيوتاني

4’ شيوتاني ينجح فى تسجيل الركلة الرابعة لفريق العين 

الركلة الثالثة لفريق ويلينجتون

2018-12-12T18:14:58Z

ماريو اليتش

3’ ماريو اليتش  ينجح فى تسجيل الركلة الثالثة لفريق ويلينجتون

الركلة الثالثة لفريق العين

2018-12-12T18:13:39Z

حسين الشحات

3’ حسين الشحات ينجح فى تسجيل ركلة الجزاء الثالثة لفريق العين 

الركلة الثانية لفريق ويلينجتون

2018-12-12T18:12:47Z

انجوس كيلكولي

2’ خالد عيسي ينجح فى تصدي ركلة الجزاء الثانية لفريق ويلينجتون 

الركلة الثانية للعين الإماراتي

2018-12-12T18:12:02Z

ماركوس بيرج

2’ ماركوس بيرج يفشل فى تسجيل الكرة ويسددها اعلى المرمي 

الركلة الاولي لفريق ويلينجتون

2018-12-12T18:11:27Z

روس آلين

1’ روس آلين  ينجح فى تسجيل الركلة الأولي 

الركلة الأولي للعين الإماراتي

2018-12-12T18:10:35Z

إبراهيما دياكيه

1’ إبراهيما دياكيه  ينجح فى تسجيل الركلة الأولي 

2018-12-12T18:04:08Z

الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الثاني الإضافي لنتجه إلى ركلة الجزاء الترجيحية 

2018-12-12T18:03:13Z

120+2’ هجمة خطيرة للعين وإنطلاقة من حسين الشحات الذي مرر كرة خطيرة لداخل المنطقة فى إتجاه إبراهيما دياكيه الذي سددها لكن ابعدها الحارس بنجاح 

2018-12-12T18:02:21Z

120+1’ الحكم يحتسب 1 دقيقة واحدة وقت بدل ضائع 

بطاقة حمراء من نصيب محمد عبدالرحمن

2018-12-12T18:00:58Z

120’ تدخل قوي من محمد عبدالرحمن على تايلور شرايفيرس 

تبديل فى صفوف ويلينجتون

2018-12-12T17:59:53Z

119’ دخول روس آلين وخروج اريك مولوي

2018-12-12T17:59:23Z

118’ كرات متبادلة بين لاعبي الفريقين، وانحصار اللعب فى منتصف الميدان 

تبديل فى صفوف العين

2018-12-12T17:58:10Z

116’ دخول ريان يسلم وخروج أحمد برمان 

2018-12-12T17:57:33Z

115’ ركنية لفريق ولينجتون من الجهة اليمنى، نفذت بتمريرة قصيرة لكن تدخل من الدفاع لتصل سهلة بين أحضان الحارس خالد عيسي

2018-12-12T17:54:42Z

114’ هدوء فى مجريات اللقاء والكرة بحوزة لاعبي العين فى منتصف الميدان 

2018-12-12T17:52:34Z

112’ عرضية خطيرة لفريق ويلينجتون  عن طريق ناثانيل هيلي مرت من امام الجميع إلى ضربة مرمي 

2018-12-12T17:51:14Z

111’ تسديدة خادعة من الجهة اليسري عن طريق شيوتاني ابعدها الحارس بنجاح 

2018-12-12T17:50:37Z

110’ عرضية من الجهة اليمنى لداخل المنطقة فى إتجاه ماركوس بيرج لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل له 

2018-12-12T17:49:10Z

109’ تمريرة ثنائية بين دياكيه وحسين الشحات لداخل المنطقة ليتدخل الدفاع وويبعدها قبل دياكيه 

2018-12-12T17:47:14Z

108’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة من كايو حولها دياكيه برأسية مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2018-12-12T17:46:50Z

107’ تسديدة من كايو من داخل يسار المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2018-12-12T17:45:38Z

106’ إنطلاقة أحداث الشوط الثاني من المباراة 

2018-12-12T17:43:11Z

105’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الإضافي الاول 

2018-12-12T17:41:41Z

103’ تمريرة فى إتجاه حسين الشحات لداخل المنطقة ودفعة قوية من المدافع تايلور شرايفيرس والحكم يشير بإستمرار اللعب

2018-12-12T17:40:05Z

101’ تمريرة طولية من شيوتاني فى إتجاه إبراهيما دياكيه لداخل المنطقة ليسددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2018-12-12T17:39:00Z

100’ محاولة المرور من حسين الشحات لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

2018-12-12T17:38:17Z

99’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي لعين 

2018-12-12T17:37:42Z

97’ ركنية لفريق العين تنفذ بعرضية من كايو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع بنجاح

2018-12-12T17:37:01Z

95’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي العين فى منتصف الميدان 

2018-12-12T17:35:54Z

93’ انطلاقة عن طريق حسين الشحات من الجهة اليمني وتمريرة لدخل المنطقة فى إتجاه ماركوس بيرج لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل له 

2018-12-12T17:35:07Z

92’ تسديدة قوية من ماركوس بيرج من داخل المنطقة لكن تصدي لها الحارس بنجاح 

2018-12-12T17:34:36Z

91’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الإضافي الأول 

2018-12-12T17:22:54Z

90+5’ الحكم يطلق صافرة انتهاء الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، والذهاب إلى الأشواط الإضافية 

2018-12-12T17:22:18Z

90+4’ تنفيذ الركنية من كايو بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتردد امام حسين الشحات ويسددها من لمسة واحدة لكنها مرت بعيدة إلى ضربة مرمي 

2018-12-12T17:21:43Z

90+3’ محاولة التسديد من شيوتاني من داخل يسار المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2018-12-12T17:19:27Z

90+1’ تسديدة قوية من ماركوس بيرج من داخل يمين المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي 

2018-12-12T17:18:42Z

90’ الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع 

2018-12-12T17:17:17Z

89’ تنفيذ الخطا بعرضية لداخل المنطقة تلقها دياكيه برأسية سهلة بين أحضان الحارس سكوت 

2018-12-12T17:16:14Z

88’ خطأ من الجهة اليمنى لفريق العين بعد تدخل قوي على بندر الأحبابي 

2018-12-12T17:14:10Z

87’ تسديدة قوية من دياكيه من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

جوووووووووووول،،،،، الهدف الثالث لفريق العين

2018-12-12T17:12:59Z

ماركوس بيرج

85’ الهدف جاء بعد عرضية من شيوتاني من الجهة اليسري تلقاها دياكيه برأسية لداخل المنطقة فى غتجاه ماركوس بيرج الذي تلقاها بتسديدة قوية على يمين الحارس لتسكن الشباك بنجاح 

2018-12-12T17:12:20Z

84’ جووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،، وهدف التعادل للعين 

2018-12-12T17:10:26Z

82’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق بندر الاحبابي لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2018-12-12T17:08:51Z

81’ ضغط قوي من لاعبي العين على دفاعات ويلينجتون فى هذه الدقائق

أوووووووووووووه،،،، رأسية خطيرة من ماركوس بيرج

2018-12-12T17:08:06Z

80’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق اليباني شيوتاني لداخل المنطقة تلقاها ماركوس بيرج برأسية قوية مرت على حافة القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

تبديل اخير فى صفوف ويلينجتون

2018-12-12T17:06:57Z

79’ دخول أنجوس كيلكولي وخروج جاك هنري سينكلير

التبديل الثالث والاخير فى صفوف العين

2018-12-12T17:05:47Z

78’ دخول ماركوس بيرج وخروج جمال معروف 

أووووووووووووووه،،،،،، القائم يتصدي لهدف مؤكد لفريق العين

2018-12-12T17:04:24Z

77’ تمريرة ثنائية بين كايو ودياكيه من خارج المنطقة تضع كايو منفردا من يسار المنطقة ليسددها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى القائم الايسر ومن ثم يبعدها الدفاع بنجاح 

2018-12-12T17:04:00Z

76’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق ماريو أليتش لكنها مرت اعلى المرمي 

2018-12-12T17:01:54Z

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة ولايزال التقدم لفريق ويلينجتون  بثلاثية مقابل هدفين للعين 

تبديل ثاني فى صفوف ويلينجتون

2018-12-12T17:01:24Z

74’ دخول  ناثانيل هيلي ماريام وخروج آرون كلافام 

2018-12-12T17:00:36Z

73’ هدوء فى رتم المباراة وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2018-12-12T16:58:44Z

71’ عرضية من الجهة اليمنى لفريق العين تلقاها دياكيه برأسية سهلة بين أحضان الحارس سكوت

2018-12-12T16:57:45Z

70’ خطأ لفريق ويلينجتون  تنفذ بعرضية طولية لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2018-12-12T16:56:45Z

69’ سيطرة من الفريق الإماراتي على مجريات اللقاء 

2018-12-12T16:55:40Z

67’ عرضية خطيرة من الجهة اليمنى حولها هاميش واستون برأسية فوية مرت على حافة القائم الاعلي 

2018-12-12T16:54:26Z

66’ ضغط من العين على حدود منطقة جزاء فريقويلينجتون 

2018-12-12T16:52:55Z

65’ تمريرة طولية من كايو فى إتجاه الشحات على الجهة اليمنى ومحاولة المرور لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى ركنية

2018-12-12T16:51:34Z

64’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-12T16:50:44Z

63’ إنطلاقة من حسين الشحات من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها لداخل يمين المنطقة إلى بندر الاحبابي الذي أرسلها عرضية تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2018-12-12T16:48:47Z

61’ عرضية من كايو فيرنانديز من الجهة اليسري لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

2018-12-12T16:47:36Z

60’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الثاني ولايزال العين يبحث عن هدف التعادل 

2018-12-12T16:46:35Z

58’ ركنية لفريق العين تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

تبديل أول فى صفوف ويلينجتون

2018-12-12T16:44:32Z

57’ دخول إريك مولوي وخروج هنري كاميرون 

2018-12-12T16:43:49Z

56’ إنطلاقة من كايو فيرنانديز من على حدود المنطقة ومحاولة لإرسال تمريرة فى إتجاه حسين الشحات لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-12T16:42:29Z

55’ بطاقة صفراء من نصيب محمد عبدالرحمن للإعتراضه على حكم المباراة 

2018-12-12T16:40:54Z

52’ ضغط من لاعبي العين لمحاولة البحث عن هدف التعادل 

2018-12-12T16:39:38Z

51’ ركنية لفريق ويليتجتون تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-12T16:38:02Z

50’ إنطلاقة من محمد عبدالرحمن من داخل يمين المنطقة ومن ثم يسدد كرة سهلة وضعيفة تصل إلى الحارس سكوت 

جوووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول لفريق العين

2018-12-12T16:36:40Z

تونجو دومبيا

49’ الهدف جاء بعد تمريرة لداخل يسار المنطقة إلى كايو الذي مررها عرضية ارضية لداخل المنطقة تلقاها تونجو دومبيا بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح 

2018-12-12T16:36:19Z

48’ جوووووووووووووووووووووول،،،،، والهدف الثاني لفريق العين 

2018-12-12T16:33:40Z

47’ خطأ للعين من خارج المنطقة تنفذ بعرضية من كايو هيرنانديز لكنها مرت من الجميع إلى ضربة مرمي 

2018-12-12T16:33:17Z

46’ إنطلاقة أحداث الشوط الثاني 

2018-12-12T16:17:45Z

45+2’ تسديدة قوية من كايو فيرنانديز من على حدود المنطقة لكن ابعدها الحارس ببراعة 

جووووووووووووووووووول،،،، وهدف أول لفريق العين

2018-12-12T16:16:24Z

تسوكاسا شيوتاني

الهدف جاء بعد هجمة مرتدة لفريق العين وتمريرة تصل لداخل يسار المنطقة إلى تسوكاسا شيوتاني الذي سدد كرة قوية على يمين المرمي لتسكن الشباك بنجاح 

2018-12-12T16:16:07Z

45+1’ جووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، وهدف أول لفريق العين 

جووووووووووووووووول،،،،، والهدف الثالث لفريق ويليتجتون

2018-12-12T16:14:12Z

ماريو اليتش

45’ جووووووووووووووووول،،،،، والهدف الثالث لفريق ويليتجتون، الهدف جاء بعد ركنية تنفذ بعرضية من هنري كاميرون لداخل المنطقة مررها سكوت هيليار بتمريرة رأسية على القائم البعيد ليتلقاها ماريو اليتش بتسديدة قوية فى المرمي 

2018-12-12T16:13:15Z

44’ سيطرة من لاعبي  ويليتجتون على الكرة فى هذه الدقائق

2018-12-12T16:12:24Z

43’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها خالد عيسي بنجاح 

2018-12-12T16:11:50Z

42’ ركنية لفريق ويليتجتون لداخل المنطقة ابعدها الدفاع إلى ركنية جديدة 

2018-12-12T16:10:18Z

41’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق محمد عبدالرحمن لداخل المنطقة تلقاها إسماعيل أحمد برأسية مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2018-12-12T16:09:51Z

40’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-12T16:09:27Z

39’ تمريرة طولية من حسين الشحات فى إتجاه جمال معروف لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

التبديل الأول فى صفوف العين

2018-12-12T16:07:59Z

38’ تبديل فى صفوف العين دخول بندر الاحبابي وخروج مهند سالم العنزي

2018-12-12T16:05:49Z

37’ تمريرة طولية فى إتجاه حسن الشحات على الجهة اليسري ليتلقاها الشحات ويمر بها لداخل المنطقة ويسدد كرة قوية لكن تصدي لها الحارس سكوت ياسالاح بنجاح

2018-12-12T16:04:56Z

36’ تسديدة قوية من محمد عبدالرحمن من على حدود المنطقة لكنها مرت على حافة القائم الأعلي بقليل

2018-12-12T16:04:23Z

34’ إنطلاقة من كايو من داخل يسار المنطقة ومحاولة المرور والتسديد لكن تدخل الدفاع واستخلصها ينجاح

2018-12-12T16:04:00Z

34’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق هاميش واستون لكن ابعدها الدفاع بنجاح 

2018-12-12T16:03:07Z

33’ محاولات من لاعبي العين للبحث عن ثغرة والاختراق لداخل المنطقة 

2018-12-12T16:02:26Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الاول والتقدم لفريق تيم ويلينجلتون بهدفين دون مقابل 

بطاقة صفراء من نصيب مهند سالم

2018-12-12T16:00:16Z

29’ أوووووووووووووووو،،،،، الحكم يلغي الهدف بعد مراجعة الفيديو لوجود خطأ على مهند سالم العنزي -

جوووووووووووووووووول،،،، والهدف الاول لفريق العين

2018-12-12T15:58:56Z

كايو فيرنانديز

28’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من كايو من منتصف الميدان ثم يمررها إلى حسين الشحات الذي مررها له مرة اخرة لداخل يسار المنطقة ليسددها كايو تسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح 

2018-12-12T15:58:25Z

27’ جووووووووووووووووول،،،،، وهدف أول لفريق العين عن طريق كايو 

2018-12-12T15:56:34Z

26’ تبادل التمريرات بين لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان 

2018-12-12T15:55:08Z

25’ تنفيذ الخطا من هنري كاميرون بتمريرة قصيرة إلى داخل المنطقة المنطقة لكنها غير متقنة تحولت إلى ضربة مرمي 

2018-12-12T15:54:26Z

24’ خطأ من على حدود المنطقة لفريق ويلينجتون ضد احمد برمان 

2018-12-12T15:53:42Z

23’ ضغط من لاعبي ويلينجنون على مجريات المباراة 

2018-12-12T15:52:29Z

21’ تمريرة من حسين الشحات لداخل المنطقة إلى تونجو دومبيا الذي سدد كرة غير متقنة مرت بعيدة إلى ضربة مرمي 

2018-12-12T15:50:48Z

19’ خطأ للعين الإماراتي من الجهة اليمنى نفذها كايو بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-12T15:49:12Z

18’ محاولات من لاعبي العين للبحث عن هدف لتقليص الفارق 

2018-12-12T15:47:37Z

17’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق تسوكاسا شيوتاني ومن ثم يرسلها عرضية أرضية فى إتجاه جمال معروف لكنه فشل فى إستلام الكرة 

جووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لفريق ويلينجتون

2018-12-12T15:46:11Z

آرون كالافام

16’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من جاك هنري سينكالير لداخل المنطقة تصل إلى آرون كالافام ليتلقها بتسديدة أرضية على يسار الحارس خالد عيسي

2018-12-12T15:45:10Z

15’ جووووووووووووووووووول،،،،،والهدف الثاني لفريق تيم ويلينجتون عن طريق آرون كلافام 

2018-12-12T15:44:24Z

14’ إنطلاقة من كايو فيرنانديز من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها إلى حسين الشحات على يمين المنطقة ومن ثم يسددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2018-12-12T15:43:34Z

13’ تسديدة قوية من داخل يسار المنطقة عن طريق جمال معروف لكنها مرت بوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2018-12-12T15:42:43Z

12’ تمريرات بين أقدام لاعبي العين لمحاولة بناء هجمة منظمة 

جوووووووووووووول،،،،، الهدف الاول لفريق تيم ويلينجتون

2018-12-12T15:41:58Z

ماريو باريسيا

11’ الهدف جاء بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق ماريو بارسيا تسكن الشباك بنجاح 

2018-12-12T15:40:42Z

10’ جوووووووووووووووووول،،،،، والهدف الاول لفريق تيم ويلينجتون عن طريق ماريو براسيا 

2018-12-12T15:40:04Z

9’ صراع فى منتصف الميدان بين لاعبي الفريقين لمحاولة السيطرة على الكرة

2018-12-12T15:39:21Z

8’ تمريرة طولية من إسماعيل احمد فى إتجاه أحمد برمان لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل له 

2018-12-12T15:38:45Z

7’ سيطرة من لاعبي العين الإماراتي على مجريات اللقاء 

2018-12-12T15:37:55Z

6’ تمريرات بين لاعبي ويلينجتون لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2018-12-12T15:37:00Z

5’ إنطلاقة من على حدود المنطقة عن طريق كايو فيرنانديز ومن ثم يمررها لداخل يسار المنطقة إلى تسوكاسا شيوتاني الذي سدد كرة قوية لكن تصدي لها الحارس بنجاح 

2018-12-12T15:36:09Z

4’ محاولات من لاعبي الفريق الإماراتي للبحث عن هدف فى بداية الشوط الاول 

2018-12-12T15:32:19Z

’تمريرات متبادلة بين لاعبي العين الإماراتي فى منتصف الميدان 2

بداية الشوط الاول

2018-12-12T15:30:27Z

الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 1

إليكم تشكيل فريق تيم ويلينجتون لمباراة اليوم

2018-12-12T15:20:56Z

يبدأ المدرب خوسيه فيجيرا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

سكوت باسلاج / جاستين جولي / سكوت هيليار / تايلور شرايفيرس / جاك هنري / هنري كاميرون / ماريو باريكا / مار يو اليتش / أندريو بيفين / أرون كلافام /هاميش واستون

إليكم تشكيل العين لمباراة اليوم

2018-12-12T15:18:43Z

يبدأ المدرب زوران مامتيش بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

خالد عيسى / محمد أحمد / مهند سالم / إسماعيل أحمد / تسوكاسا شيوتاني / تونجو دومبيا / أحمد برمان / محمد عبد الرحمن / حسين الشحات / جمال معروف / كايو فيرنانديز

 

2018-12-11T23:17:13Z

تعد هذه المرة الرابعة التى تستضيف فيها دولة الإمارات فعاليات بطولة كأس العالم للأندية، بعدما سبق أن استضافت نسختى 2009، 2010، 2017

2018-12-11T23:17:06Z

يسعى العين الإماراتى، لاستغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز فى ضربة البداية والصعود للدور ربع النهائى من منافسات البطولة، ومواجهة الترجى التونسى بطل دورى أبطال أفريقيا

2018-12-11T23:16:54Z

أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول......حيث يفتح ملعب "هزاع بن زايد"، بمدينة "العين" الإماراتية، أولي مباريات كأس العالم للإندية والتي تجمع بين العين الإمارتي وفريق تيم ويلينجتون النيوزيلندي بطل دورى أبطال أوقيانوسيا فى افتتاح كأس العالم للأندية التى تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 12 - 22 ديسمبر الجارى