أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق العين نظيره فريق الوحدة، على ملعب “مدينة زايد الرياضية” في اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 من دوري الخليج العربي، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.