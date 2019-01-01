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العين × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19

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التشكيل الرسمي لفريق الهلال

2019-03-05T14:43:00Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

عبدالله المعيوق / محمد البريك / محمد جحفلي / ياسر الشهراني / على آل بليهي / محمد كنو / ميلوش ديجينيك / كارلوس إدواردو / محمد الشلهوب / سيباستيان جيوفينكو / بافيتيمبي جوميس 

البدلاء / عبدالرحمن اليامي / هتان باهبري / عبدالملك الخيبري / نواف شراحيلي / حسن كادش / وليد الأحمد / محمد الرائد

التشكيل الرسمي للعين

2019-03-05T14:39:35Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

خالد عيسي / تونجو دومبيا / إسماعيل أحمد / عامر عبدالرحمن / ماركوس بيرج / بندر الأحبابي / أحمد برمان / محمد فايز / مهند سالم / تسوكاسا شيوتاني / ريان يسلم محمد

سعيد جمعة / إبراهيما دياكيه / جمال معروف / خالد عبدالرحمن / محمد بو سندة / محمد عبدالرحمن / سعيد مصبح سالم 

2019-03-04T19:33:15Z

الهلال محلياً يتربع على صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 55 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه نادي النصر، بينما العين فيتواجد في المركز الثاني في دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 35 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر نادي الشارقة

2019-03-04T19:33:04Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يلتقي فريق العين الإماراتي مع نظيره الهلال السعودي، على ملعب “ هزاع بن زايد” في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.