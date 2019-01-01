التشكيل الرسمي لفريق الهلال
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
عبدالله المعيوق / محمد البريك / محمد جحفلي / ياسر الشهراني / على آل بليهي / محمد كنو / ميلوش ديجينيك / كارلوس إدواردو / محمد الشلهوب / سيباستيان جيوفينكو / بافيتيمبي جوميس
📃 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "العين الإماراتي"، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا #العين_الهلال 💙 pic.twitter.com/TM9xcBgkfA— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٥ مارس ٢٠١٩
البدلاء / عبدالرحمن اليامي / هتان باهبري / عبدالملك الخيبري / نواف شراحيلي / حسن كادش / وليد الأحمد / محمد الرائد
التشكيل الرسمي للعين
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
خالد عيسي / تونجو دومبيا / إسماعيل أحمد / عامر عبدالرحمن / ماركوس بيرج / بندر الأحبابي / أحمد برمان / محمد فايز / مهند سالم / تسوكاسا شيوتاني / ريان يسلم محمد
تشكيلة العين أمام فريق الهلال #نادي_العين pic.twitter.com/tc4uAwszZj— Al Ain FC (@alainfcae) ٥ مارس ٢٠١٩
سعيد جمعة / إبراهيما دياكيه / جمال معروف / خالد عبدالرحمن / محمد بو سندة / محمد عبدالرحمن / سعيد مصبح سالم