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العين × الدحيل | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة ديربي الخليج العربي بين العين والدحيل في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2018-2019

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-04-23T16:31:46Z

34' توغل بالكرة في اليسار عن طريق البلوشي الذي يرسل بينية تصل لمعروف على القائم الأيمن لأمين، فيرسل تسديدة أرضية يعترضها الراوي

2019-04-23T16:31:17Z

34' نسق اللقاء بدأ يرتفع والعين أصبح أقرب من مرمى أمين

2019-04-23T16:29:34Z

32' أمامية راااااااااااائعة للدحيل تصل لإيدملسون الذي يستلم الكرة قي اليمين أمام منطقة جزاء العين، ثم يتقدم بها يمررها بالعرض بحثاً عن العربي، لكن الكرة تخرج من البرازيلي بعيدة جداً

2019-04-23T16:28:43Z

31' البريك يعود للملعب بعد سماح الحكم له وتلقي العلاج اللازم

2019-04-23T16:27:27Z

30' الحكم يشير لاستئناف اللعب بعد خروج سلطان البريك من الملعب لاستكمال العلاج

2019-04-23T16:26:35Z

29' البريك يتعرض لإصابة بعد تدخل الأحبابي عليه، واللعب متوقف الآن لعلاجه

2019-04-23T16:25:24Z

28' عرضية أرضية راااااااااااااائعة من على يمين منطقة الجزاء، تجد المعز الذي يتركها تعبر من بين قدميه أمام منطقة الجزاء، فوصلت الكرة لبوضياف الذي أرسل تسديدة قوية اعترضها دفاع العين

شيوتاني يتحصل على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء

2019-04-23T16:24:06Z

27' إيدملسون ينطلق بالكرة في اليمين ويحاول تخطي شيوتاني الذي يعترضه ويمنعه من العبور، فيحتسب الحكم خطأ على شيوتاني ويمنحه البطاقة الصفراء

2019-04-23T16:22:40Z

25' يجب على الدحيل استغلال هذه الأفضلية وتسجيل الهدف الثاني لإنهاء الأمور مبكراً، فالعين سيستفيق في أي لحظة سواءً في الشوط الأول أو الثاني

2019-04-23T16:22:11Z

25' بدأ العين يتراجع والأفضلية تتحول للدحيل في هذه الأثناء

2019-04-23T16:21:30Z

24' خطيييييييييييييييرة للدحيل بتسديدة من أمام إيدملسون المتقدم أمام منطقة الجزاء العيناوية، لكن خالد عيسى يطير للكرة ويمسكها من على يمينه

2019-04-23T16:19:54Z

23' جمعة يتقدم بالكرة في اليمين ثم يرسل بينية تبحث عن الأحبابي، لكن الكرة تخرج من أمام بندر للتماس

2019-04-23T16:19:08Z

21' الهدوء هو سمة المباراة حتى الآن بين الدحيل والعين.. هل السبب في ذلك قلة عدد المشجعين في استاد هزاع بن زايد؟

2019-04-23T16:17:24Z

19' ماديبو يتقدم بالكرة أمام منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة قوية لكن بعيدة إلى ضربة مرمى

2019-04-23T16:13:56Z

15' البلوشي ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية تعبر من الجميع إلى ضربة مرمى

2019-04-23T16:10:44Z

14' في هذه الأثناء تتواصل أحداث الديربي الخليجي العربي الآخر بين الزوراء والنصر وحتى الآن الفريق العراقي متقدم بهدفٍ نظيف، كذلك يواجه الهلال استقلال ورغم النقص العددي مازال متمسك بالتقدم بهدفٍ نظيف

2019-04-23T16:09:51Z

12' حتى الآن لا خطورة على مرمى كلود أمين، والمحاولات العيناوية متواصلة

2019-04-23T16:07:54Z

10' العين مسيطر على مجريات المباراة بالطول والعرض، والدحيل متراجع كلياً حتى الآن للتأمين وينتظر المرتدات لمباغتة الزعيم مرة أخرى

2019-04-23T16:06:06Z

9' الأحبابي ينفذ الضربة الحرة بتسديدة تخرج عالية جداً إلى ضربة مرمى

2019-04-23T16:05:01Z

7' الأحبابي يتقدم بالكرة أمام منطقة الجزاء، فينطلق خلفه ماديبو ويعرقله من الخلف، فيشير الحكم إلى خطأ للعين من مكان خطير قبيل منطقة الجزاء

2019-04-23T16:03:38Z

5' محاولات عيناوية للتقدم عن طريق مداورة الكرة في وسط الميدان، لكن الدحيل متراجع بشكلٍ جيد

الهدف الأول للدحيل عن طريق المعز علي

2019-04-23T16:01:09Z

المعز علي يزور شباك خالد عيسى بالتخصص

3' إيدملسون تقدم بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم دار وأرسل  عرضية يسارية متقنة حولها المعز علي برأسه إلى المرمى، فعبرت الكرة للشباك من على يسار خالد عيسى

2019-04-23T16:00:43Z

3' قوووووووووووووووووووووووووووووول أول للدحيل عن طريق المعز علي

بداية المباراة

2019-04-23T15:58:06Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء

تشكيل الدحيل

2019-04-23T15:57:58Z

روي فاريا يدفع بكل القوى الضاربة من أجل الثلاث نقاط

يبدأ المدرب روي فاريا بطريقة (3-4-3)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (كلود أمين / أحمد ياسر ، المهدي بنعطية ، بسام الراوي / إدميلسون جونيور ، كريم بوضيف ، عاصم ماديبو ، سلطان البريك / شويا ناكاجيما ، المعز علي / يوسف العربي).

البدلاء: (مراد ناجي ، خليفة أباباكار ، عبد الله الأحرق ، لويز جونيور ، محمد مونتاري ، محمد موسى ، علي عفيف).

تشكيل العين

2019-04-23T15:57:50Z

برمان يعود لوسط الميدان ومعروف يقود الهجوم

يبدأ المدرب خوان كارلوس جاريدو بطريقة (4-1-4-1)، وبتشكيلة تضم: (خالد عيسى / خالد البلوشي ، إسماعيل أحمد ، مهند سالم ، محمد خلفان / تسوكاسا شيوتاني / بندر الأحبابي ، أحمد برمان ، سعيد جمعة / جمال معروف).

البدلاء: (ريان يسلم ، سعد خميس ، محمد بوسندة ، سعيد مصباح ، علي الحيظاني ، ماركوس بيرج ، فلاح الجنيبي).

2019-04-23T15:57:41Z

يستضيف اللقاء استاد هزع بن زايد، والصافرة للحكم محمد تقي.

2019-04-23T15:57:39Z

كانت آخر مباريات الدحيل في دوري أبطال آسيا أمام فريق العين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم، أما في الدوري فيحتل الفريق حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 22 مباراة، حقق الانتصار في 15 مباراة، وتعادل في خمس، وخسر مبارتين.

2019-04-23T15:57:36Z

يدخل العين هذا اللقاء وهو قادم من تعادل أمام الشارقة بهدفين لمثلهم، في إطار منافسات الجولة 21 من دوري الخليج العربي، وبهذا التعادل ظل الفريق عند النقطة 39 وتراجع إلى المركز الرابع وبفارق 11 نقطة عن الشارقة المتصدر حاليًا جدول الترتيب، فحتى الآن لعب الفريق 21 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في ثلاث وخسر ست مباريات.

2019-04-23T15:57:33Z

أعزائي المتابعين .. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة المقدمة لكم من جول، لمباراة العين ضد الدحيل في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2018، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان .. نتمنى لكم متابعة ممتعة.