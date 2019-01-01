شيوتاني يتحصل على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء
الهدف الأول للدحيل عن طريق المعز علي
المعز علي يزور شباك خالد عيسى بالتخصص3' إيدملسون تقدم بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم دار وأرسل عرضية يسارية متقنة حولها المعز علي برأسه إلى المرمى، فعبرت الكرة للشباك من على يسار خالد عيسى
3’ قووووووول!!! المعز علي ❤️— نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) April 23, 2019
العين الإماراتي 0 × 1 #الدحيل#العين_الدحيل #ACL2019 pic.twitter.com/ZT9AKw0DYB
بداية المباراة
تشكيل الدحيل
روي فاريا يدفع بكل القوى الضاربة من أجل الثلاث نقاط
يبدأ المدرب روي فاريا بطريقة (3-4-3)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (كلود أمين / أحمد ياسر ، المهدي بنعطية ، بسام الراوي / إدميلسون جونيور ، كريم بوضيف ، عاصم ماديبو ، سلطان البريك / شويا ناكاجيما ، المعز علي / يوسف العربي).
البدلاء: (مراد ناجي ، خليفة أباباكار ، عبد الله الأحرق ، لويز جونيور ، محمد مونتاري ، محمد موسى ، علي عفيف).
📃 قائمة #الدحيل في مباراة اليوم أمام العين الإماراتي في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2019.#العين_الدحيل #ACL2019 pic.twitter.com/lFYvIz4Qyl— نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) April 23, 2019
تشكيل العين
برمان يعود لوسط الميدان ومعروف يقود الهجوم
يبدأ المدرب خوان كارلوس جاريدو بطريقة (4-1-4-1)، وبتشكيلة تضم: (خالد عيسى / خالد البلوشي ، إسماعيل أحمد ، مهند سالم ، محمد خلفان / تسوكاسا شيوتاني / بندر الأحبابي ، أحمد برمان ، سعيد جمعة / جمال معروف).
📋| تشكيلة العين #نادي_العين pic.twitter.com/VvI5FI9KvB— Al Ain FC (@alainfcae) April 23, 2019
البدلاء: (ريان يسلم ، سعد خميس ، محمد بوسندة ، سعيد مصباح ، علي الحيظاني ، ماركوس بيرج ، فلاح الجنيبي).
يستضيف اللقاء استاد هزع بن زايد، والصافرة للحكم محمد تقي.
كانت آخر مباريات الدحيل في دوري أبطال آسيا أمام فريق العين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم، أما في الدوري فيحتل الفريق حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 22 مباراة، حقق الانتصار في 15 مباراة، وتعادل في خمس، وخسر مبارتين.
يدخل العين هذا اللقاء وهو قادم من تعادل أمام الشارقة بهدفين لمثلهم، في إطار منافسات الجولة 21 من دوري الخليج العربي، وبهذا التعادل ظل الفريق عند النقطة 39 وتراجع إلى المركز الرابع وبفارق 11 نقطة عن الشارقة المتصدر حاليًا جدول الترتيب، فحتى الآن لعب الفريق 21 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في ثلاث وخسر ست مباريات.
أعزائي المتابعين .. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة المقدمة لكم من جول، لمباراة العين ضد الدحيل في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2018، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان .. نتمنى لكم متابعة ممتعة.