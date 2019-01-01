روي فاريا يدفع بكل القوى الضاربة من أجل الثلاث نقاط

يبدأ المدرب روي فاريا بطريقة (3-4-3)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (كلود أمين / أحمد ياسر ، المهدي بنعطية ، بسام الراوي / إدميلسون جونيور ، كريم بوضيف ، عاصم ماديبو ، سلطان البريك / شويا ناكاجيما ، المعز علي / يوسف العربي).

📃 قائمة #الدحيل في مباراة اليوم أمام العين الإماراتي في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2019.#العين_الدحيل #ACL2019 pic.twitter.com/lFYvIz4Qyl — نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) April 23, 2019

البدلاء: (مراد ناجي ، خليفة أباباكار ، عبد الله الأحرق ، لويز جونيور ، محمد مونتاري ، محمد موسى ، علي عفيف).