أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين العين والإمارات على استاد مدينة زايد الرياضية، في إطار منافسات الجولة الـ14 من دوري الخليج العربي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.