أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين الظفرة والعين، في الجولة الخامسة عشر من دوري الخليج العربي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.