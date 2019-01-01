⏱ بداية الشوط الثاني#الشباب 0 🆚 النصر 1#الشباب_النصر #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/BaT6wZzsLB— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) ٢٨ فبراير ٢٠١٩
نهاية الشوط الأول من مباراة #النصر_الشباب— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٨ فبراير ٢٠١٩
بتقدم #العالمي بهدف دون مقابل
سجل هدف #النصر عبدالرزاق حمدالله pic.twitter.com/ALCzKBRI9w
شاهد تسديدة نور الدين امرابط
تسديدة قوية من امرابط يوقفها قائم مرمى النصر#الشباب_النصر#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان#دوري_بلس pic.twitter.com/E2ON6Shrtl— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٨ فبراير ٢٠١٩
شاهد - الهدف الاول لفريق النصر
حمدالله
الهدف الأول لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 38— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٨ فبراير ٢٠١٩
الشباب 0 : 1 النصر#الشباب_النصر#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان#دوري_بلس pic.twitter.com/9g4Xi3CAvw
عبدالرزاق حمدالله يفتتح التسجيل للنصر
عبدالرزاق حمدالله39’ الهدف جاء بعد ركنية تنفذ بعرضية من جوليانو لداخل المنطقة ابعدها فاروق بن مصطفي بالخطأ لترتد امام حمدالله الذي سددها برأسية قوية فى المرمي
🏹⚽️ pic.twitter.com/31d4LxRqHK— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٨ فبراير ٢٠١٩
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#النصر_الشباب— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٨ فبراير ٢٠١٩
الدقيقة 30#النصر 0
الشباب 0 pic.twitter.com/u9QncTLJfh
يارباااااااااااااااااه،، تسديدة قوية من المغربي نور الدين
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#النصر_الشباب— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٨ فبراير ٢٠١٩
الدقيقة 15#النصر 0
الشباب 0 pic.twitter.com/XSbwBP8ZrZ
⏱ بداية المباراة#الشباب 🆚 النصر #الشباب_النصر #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/YJFyVEXJ89— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) ٢٨ فبراير ٢٠١٩
التشكيل الرسمي للنصر
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
برادلي جونز / سلطان الغنام / عمر هوساوي / عبدالله مادو / عبدالرحمن العبيد / عبدالله الخيبري / جوليانو فيكتور / بيتروس ماتيوس / عبدالرزاق حمدالله / أحمد موسي / نور الدين امرابط
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الشباب— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٨ فبراير ٢٠١٩
في الجولة الثانية والعشرين ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/EmMB7FlxNv
البدلاء / برونو أوفيني / عبدالله السالم / فراس البريكان / وليد عبدالله / فهد محمد الجميعة / يحي الشهري / عوض خميس آل فرج / حمد آل منصور / عبدالرحمن الدوسري
التشكيل الرسمي لفريق الشباب
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
فاروق بن مصطفي / فاليريكا جامان / محمد سالم / جمال الدين بن العمري / عبداللمك الشمري / حسن معاذ / عبدالمجيد الصليهم / لويز أنطونيو / مبارك بوصوفة / خالد الكعبي / بوباكار تراوالي
📎 قائمة "الليوث" في مواجهة النصر— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) ٢٨ فبراير ٢٠١٩
بالتوفيق شبابنا 🧡🖤#الشباب_النصر #الشباب pic.twitter.com/mZe897YQyX
البدلاء / عبدالله السديري / محمد البقعاوي / فهد غازي / ناصر العمران / حسن الراهب / وليد حزام / حسان تمبكتي / عبدالله الحمدان