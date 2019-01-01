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الشباب × النصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الشباب والنصر، في إطار منافسات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-02-28T18:46:39Z

56’ محاولة المرور من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى لكنه فشل فى السيطرة على الكرة لتتحول إلى رمية تماس

2019-02-28T18:44:55Z

55’ ركنية للشباب تنفذ بعرضية من مبارك بوصوفة لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-02-28T18:44:25Z

54’ محاولات من لاعبي الشباب للبحث عن هدف التعادل 

2019-02-28T18:42:29Z

53’ عرضية من الجهة  اليسري لفريق الشباب تلقاها بوباكار تراوالي برأسية قوية لكن امسكها الحارس برادلي جونز بثبات 

2019-02-28T18:42:02Z

52’ تسديدة قوية من حسن معاذ من الجهة اليمنى لكن تصدي لها الحارس برادلي جونز بثبات 

2019-02-28T18:41:32Z

51’ بطاقة صفراء من نصيب نور الدين امرابط بعد تدخل قوي على جمال الدين بن العمري 

2019-02-28T18:41:04Z

50’ عرضية من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى تلقاها حمدالله بتسديدة لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-02-28T18:40:08Z

48’ تنفيذ الخطا بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-02-28T18:38:56Z

47’ خطا من خارج المنطقة للشباب بعد تدخل قوي من عمر هوساوي على بوباكار تراوالي 

2019-02-28T18:18:34Z

45+2’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق نور الدين امرابط لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-02-28T18:15:59Z

45’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

2019-02-28T18:15:40Z

44’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الشباب

2019-02-28T18:13:54Z

43’ توقف اللقاء لسقوط بيتروس ماتيوس ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2019-02-28T18:13:05Z

42’ بطاقة صفراء من نصيب عبدالمجيد الصليهم بعد تدخل قوي على بيتروس ماتيوس 

2019-02-28T18:11:48Z

41’ خطا للشباب من الجهة اليمنى تنفذ بعرضية من مبارك بوصوفة لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-02-28T18:09:51Z

40’ بطاقة صفراء من نصيب جمال الدين بن العمري بعد إعتراضه على حكم اللقاء 

عبدالرزاق حمدالله يفتتح التسجيل للنصر

2019-02-28T18:08:31Z

عبدالرزاق حمدالله

39’ الهدف جاء بعد ركنية تنفذ بعرضية من جوليانو لداخل المنطقة ابعدها فاروق بن مصطفي بالخطأ لترتد امام حمدالله الذي سددها برأسية قوية فى المرمي 

2019-02-28T18:08:05Z

38’ جووووووووووووووووووول،،،، الهدف الاول لفريق النصر عن طريق حمدالله 

2019-02-28T18:07:15Z

37’ عرضية من نور الدين امراط من الجهة اليسري فى إتجاه حمدالله لكن ابعدها الدفاع من امامه 

2019-02-28T18:06:58Z

36’ تمريرات متبادلة بين لاعبي النصر فى وسط الميدان 

2019-02-28T18:05:43Z

35’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق حسن معاذ لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-02-28T18:05:06Z

34’ تسديدة قوية من أحمد موسي من على حدود المنطقة لكن امسكها الحارس فاروق بن مصطفي 

2019-02-28T18:02:49Z

33’ تنفيذ الخطا من عبدالرحمن عبيد بعرضية لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود خطا لصالح دفاعات الشباب 

2019-02-28T18:01:53Z

32’ بطاقة صفراء من أولي من نصيب فاليريكا جامان بعد تدخل قوي على نور الدين امرابط من على حدود المنطقة 

2019-02-28T18:00:13Z

31’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق لويز أنطونيو لكن امسكها الحارس برادلي جونز بثبات 

2019-02-28T17:59:11Z

29’ تنفيذ الخطأ بعرضية من مبارك بوصوفة لداخل المنطقة لكن ابعدها برادلي جونز بنجاح 

2019-02-28T17:58:15Z

28’ خطا من الجهة اليسري لفريق الشباب بعد تدخل قوي من نور الدين امرابط على خالد الكعبي 

2019-02-28T17:57:52Z

27’ تمريرات بين أقدام لاعبي الشباب على حدود منطقة جزاء النصر

2019-02-28T17:56:25Z

25’ عرضية أرضية من حسن معاذ من الجهة اليمنى لكن أمسكها برادلي جونز بثبات 

2019-02-28T17:54:44Z

24’ تمريرة طولية فى إتجاه عبدالمجيد الصليهم على الجهة اليمنى لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

يارباااااااااااااااااه،، تسديدة قوية من المغربي نور الدين

2019-02-28T17:53:03Z

23’ سلسلة من التمريرات من لاعبي النصر تنتهي بتسديدة صاااروخية من على حدود المنطقة من نور الدين امرابط تصطدم فى القائم الايمن لمرمي فاروق بن مصطفي 

2019-02-28T17:51:21Z

22’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الشباب

2019-02-28T17:50:52Z

21’ توقف اللقاء لسقوط بوباكار تراوالي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2019-02-28T17:49:57Z

20’ خطا فى منتصف الميدان بعد تدهل قوي من بيتروس ماتيوس على بوباكار تراوالي 

2019-02-28T17:49:07Z

19’ إنطلاقة من أحمد موسي من الجهة اليسري لكن تدخل معه جمال الدين العمري وابعدها إلى رمية تماس

2019-02-28T17:46:18Z

16’ تسديدة قوية من مباراة بوصوفة من خارج تصطدم فى الدفاع وترتد على الجهة اليمنى إلى حسن معاذ الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة ابعدها برادلي جونز لترتد لويز أنطونيو الذي سددها تسديدة قوية مرت اعلى مرمي 

2019-02-28T17:45:00Z

14’ تمريرة من احمد موسي لداخل المنطقة إلى حمدالله لكنها طالت من امامه وتحولت إلى ضربة مرمي 

2019-02-28T17:43:25Z

13’ تمريرة ثنائية بين جوليانو واحمد موسي تنتهي بتسديدة من جوليانو من داخل المنطقة لكن امسكها الحارس فاروق بن مصطفي بثبات 

2019-02-28T17:42:52Z

12’ إنطلاقة من خالد الكعبي من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها بوباكار وحاول التسديد لكن ابعدها الدفاع بنجاح 

2019-02-28T17:41:59Z

11’ عرضية من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس 

2019-02-28T17:41:29Z

10’ تنفيذ الخطا بعرضية من عبدالرحمن العبيد لكنها  مرت من الجميع بدون خطورة على المرمي 

2019-02-28T17:40:36Z

9’ خطأ من الجهة اليسري للنصر  بعد تدخل على عبدالرزاق حمدالله 

2019-02-28T17:39:31Z

8’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق حسن معاذ لداخل المنطقة تلقاها مبارك بوصوفة بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وترتد إلى رمية تماس

2019-02-28T17:38:14Z

7’ عرضية من نور الدين امرابط لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس فاروق بن مصطفي بثبات 

2019-02-28T17:36:06Z

6’ تمريرة طولية من احمد موسي فى إتجاه حمدالله لكن استخلصها الدفاع قبل ان تصل له 

2019-02-28T17:35:33Z

5’ سيطرة من لاعبي الشباب على مجريات اللقاء 

2019-02-28T17:34:50Z

4’ خطأ للشباب فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من حمدالله على جامان 

2019-02-28T17:32:55Z

3’ تمريرة طولية من الخلف فى إتجاه المنطلق بوباكار تراوالي لكن خروج موفق من الحارس برادلي حونز وامسكها بثبات 

2019-02-28T17:31:24Z

2’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق بوباكار تراوالي لكن تدخل معه عمر هوساوي وابعدها إلى رمية تماس

التشكيل الرسمي للنصر

2019-02-28T17:23:48Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

برادلي جونز / سلطان الغنام / عمر هوساوي / عبدالله مادو / عبدالرحمن العبيد / عبدالله الخيبري / جوليانو فيكتور / بيتروس ماتيوس / عبدالرزاق حمدالله / أحمد موسي / نور الدين امرابط 

البدلاء / برونو أوفيني / عبدالله السالم / فراس البريكان / وليد عبدالله / فهد محمد الجميعة / يحي الشهري / عوض خميس آل فرج / حمد آل منصور / عبدالرحمن الدوسري

التشكيل الرسمي لفريق الشباب

2019-02-28T17:22:05Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

فاروق بن مصطفي / فاليريكا جامان / محمد سالم / جمال الدين بن العمري / عبداللمك الشمري / حسن معاذ / عبدالمجيد الصليهم / لويز أنطونيو / مبارك بوصوفة / خالد الكعبي / بوباكار تراوالي 

البدلاء / عبدالله السديري / محمد البقعاوي / فهد غازي / ناصر العمران / حسن الراهب / وليد حزام / حسان تمبكتي / عبدالله الحمدان 

2019-02-28T17:21:18Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق الشباب نظيره النصر على ملعب"الأمير فيصل بن فهد" في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.