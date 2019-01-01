أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق الشباب نظيره النصر على ملعب"الأمير فيصل بن فهد" في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.