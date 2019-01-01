تبديل في صفوف الأهلي
شاهد الهدف الثالث للأهلي
عن طريق دجانيني
الهدف الثالث لنادي #الاهلي سجله اللاعب دجانيني في الدقيقة 53— دوري بلس (@dawriplusksa) April 5, 2019
الاهلي 3 : 0 الشباب #الاهلي_الشباب #دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان
📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس https://t.co/NRkmC3y36Q pic.twitter.com/ccPsc7kAZO
عبد الفتاح عسيري يسجل رابع الأهداف للأهلي
بتصويبة من داخل المنطقة63’الهدف جاء انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق نيكولاي إلى داخل المنطقة في إتجاه عبد الفتاح عسيري المنطلق داخل المنطقة سددها من لمسة واحدة سكنت الشباك
تبديل في صفوف الشباب
دجانيني تافاريس يضع الثالث للأهلي
بعد خطأ فادح من حارس المرمى
52’الهدف جاء بعد خطأ من الحارس عبدالله السديري ثم افتك الكرة دجانيني ووصلت أمام عبد الفتاح عسيري الذي مرر كرة مرة آخرى له سددها بهدوء سكنت الشباك
#الأهلي_الشباب— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 5, 2019
دجانيني تفاريس يسجل الهدف الثالث للأهلي
الدقيقة (54) من زمن المباراة #الأهلي 3 vs الشباب 0 pic.twitter.com/dhB4MsLNe6
شاهد هدف الأهلي الثاني
عن طريق دجانيني
الهدف الثاني لنادي #الاهلي سجله اللاعب دجانيني في الدقيقة 39— دوري بلس (@dawriplusksa) April 5, 2019
الاهلي 2 : 0 الشباب
#الاهلي_الشباب
#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان
📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس https://t.co/NRkmC3y36Q pic.twitter.com/sL9G69XDsZ
شاهد هدف الأهلي الأول
عن طريق محمد آل فتيل
الهدف الأول لنادي #الاهلي سجله اللاعب محمد ال فتيل في الدقيقة 34— دوري بلس (@dawriplusksa) April 5, 2019
الاهلي 1 : 0 الشباب
#الاهلي_الشباب
#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان
📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس https://t.co/NRkmC3y36Q pic.twitter.com/XPnsvtDeg8
دجانيني تافاريس يسجل الثاني للأهلي
بتصويبة من داخل المنطقة39’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق نيطولاي في إتجاه دجاينني المنطلق في الجانب الأيسر ثم إستقبل الكرة وتوغل إلى داخل المنطقة وسددها من ببراعة من فوق الحارس سكنت الشباك
محمد آل فتيل يسجل الأول للأهلي
برأسية من داخل المنطقة33’الهدف جاء بعد ركنية من الجانب الأيمن نفذها عبدالفتاح عسيري مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها محمد آل فتيل وحولها برأسية قوية سكنت الشباك
بطاقة صفراء
13’كرة ثابتة نفذها نيكولاي قوية على المرمى مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
#الأهلي_الشباب— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 5, 2019
بداية المباراة : pic.twitter.com/M8JUl0NSIb
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب جورجي فوساتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمد العويس / عبدالباسط هندي / أدريلان سانتوس / سعيد المولد / محمد آل فتيل / باولو دياز / حسين المقهوي / نيكولا ستانسيو / عبدالفتاح عسيري / سلمان المؤشر / دجانيني تافاريس
#الأهلي_الشباب— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 5, 2019
تشكيلة #الأهلي pic.twitter.com/3xi9XKzaMR
إليكم تشكيل الشباب لمباراة اليوم
يبدأ المدرب ماريوس سوموديكا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
عبدالله السديري / فاليركا جامان / حسن معاذ / محمد سالم / كونستانينت بوديسكو / بوباكار تراوالي / عبدالملك الشمري / جمال بن العمري / عبد المحيد الصليهم / مبارك بوصوفة / سيبا
📎 قائمة "الليوث" في مواجهة الليلة#الشباب #الشباب_الأهلي pic.twitter.com/ORycnAG1e1— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) April 5, 2019
حقق الراقي فوز مهم في مباراته الأخيرة أمام الفيحاء بهدفين دون رد، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 24 من الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس برصيد 43، خلف الشباب الذي يحتل المركز الرابع حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 13 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى 8 هزائم.