يحتل فريق الشباب حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 47 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الصدراة، ويدخل الفريق هذه المباراة وهو قادم من فوز على حساب أحد في الجولة الماضية بهدفين مقابل، ولعب الفريق حتى الآن 25 مباراة، استطاع أن يحقق الانتصار في 13 مباراة وتعادل في 8، وخسر أربع مباريات فقط.