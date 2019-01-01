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الشباب × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الشباب ضد الأهلي في الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستقام على ملعب فيصل بن فهد

محدث
التعليقات()

2019-04-05T19:22:41Z

75’ربع ساعة متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم للأهلي برباعية دون رد

2019-04-05T19:22:06Z

73’خروج سلمان المؤشر ودخول عبدالرحمن غريب بدلًا منه

2019-04-05T19:21:45Z

71’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي الشباب

2019-04-05T19:21:21Z

70’سلمان المؤشر أسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-05T19:20:15Z

69’تصويبة عن طريق سيبا من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-05T19:16:11Z

68’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حسن معاذ إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-05T19:13:20Z

67’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الراقي في منتصف الميدان

تبديل في صفوف الأهلي

2019-04-05T19:12:52Z

66’خروج دجانيني تافارس ودخول عمر السومة بدلًا منه

2019-04-05T19:11:18Z

64’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق عبدالفتاح عسيري إلى داخل المنطقة وصلت إلى أحضان عبدالله السديري

عبد الفتاح عسيري يسجل رابع الأهداف للأهلي

2019-04-05T19:09:35Z

بتصويبة من داخل المنطقة

63’الهدف جاء انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق نيكولاي إلى داخل المنطقة في إتجاه عبد الفتاح عسيري المنطلق داخل المنطقة سددها من لمسة واحدة سكنت الشباك

2019-04-05T19:08:59Z

61’جووووووووووووووووول..والهدف الرابع للأهلي

2019-04-05T19:08:41Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للأهلي بثلاثية دون رد

2019-04-05T19:06:52Z

59’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-05T19:06:19Z

58’مازال اللعب متوقف لعلاج المدافع محمد آل فتيل

2019-04-05T19:06:05Z

57’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب

2019-04-05T19:05:36Z

56’سقوط اللاعب محمد آل فتيل بداعي الإصابة

2019-04-05T19:05:18Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للأهلي بثلاثية دون رد

تبديل في صفوف الشباب

2019-04-05T19:04:55Z

54’خروج عبدالمجيد الصليهم ودخول خالد كعبي بدلًا منه

2019-04-05T19:04:29Z

53’خطأ لصالح سيبا بعد تدخل من باولو دياز في منتصف الميدان

دجانيني تافاريس يضع الثالث للأهلي

2019-04-05T19:01:25Z

بعد خطأ فادح من حارس المرمى

52’الهدف جاء بعد خطأ من الحارس عبدالله السديري ثم افتك الكرة دجانيني ووصلت أمام عبد الفتاح عسيري الذي مرر كرة مرة آخرى له سددها بهدوء سكنت الشباك

 

2019-04-05T19:00:45Z

51’جووووووووووووووول...والثالث للأهلي

2019-04-05T19:00:19Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للأهلي بهدفين دون رد

2019-04-05T18:54:06Z

48’خطأ لصالح عبدالملك الشمري بعد تدخل من سلمان المؤشر في منتصف الميدان

2019-04-05T18:53:50Z

47’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان

2019-04-05T18:53:42Z

46’انطلاق الشوط الثاني

شاهد هدف الأهلي الثاني

2019-04-05T18:37:22Z

عن طريق دجانيني

شاهد هدف الأهلي الأول

2019-04-05T18:36:53Z

عن طريق محمد آل فتيل

2019-04-05T18:35:40Z

45+2’نهاية الشوط الأول

2019-04-05T18:35:21Z

45+1’دجانيني سدد كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها عبدالله السديري ببراعة

2019-04-05T18:32:57Z

45’تصويبة قوية عن طريق عبدالفتاح عسيري من داخل المنطقة إصطدمت بالقائم الأيمن وتحولت إلى خارج المنطقة

2019-04-05T18:31:59Z

44’اووووووووووووووووووووووه...القائم الأيمن يُحرم الأهلي من هدف محقق

2019-04-05T18:30:54Z

43’خطأ لصالح عبد الملك الشمري بعد تدخل من نيكولاي في منتصف الميدان

2019-04-05T18:30:05Z

42’سقوط للاعب عبد المجيد الصليهم بعد تدخل من باولو دياز على حدود المنطقة، لكن حكم المباراة أشار بإستمرار اللعب

2019-04-05T18:29:26Z

41’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق بوديسكو إلى داخل المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس محمد العويس

2019-04-05T18:27:38Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال الأهلي متقدم بهدفين دون رد

دجانيني تافاريس يسجل الثاني للأهلي

2019-04-05T18:26:26Z

بتصويبة من داخل المنطقة

39’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق نيطولاي في إتجاه دجاينني المنطلق في الجانب الأيسر ثم إستقبل الكرة وتوغل إلى داخل المنطقة وسددها من ببراعة من فوق الحارس سكنت الشباك

2019-04-05T18:26:02Z

38’جوووووووووووووووول...والهدف الثاني للأهلي عن طريق دجانيني

2019-04-05T18:25:07Z

37’خطأ لصالح بوبكر تراولي بعد تدخل من محمد آل فتيل في منتصف الميدان

2019-04-05T18:22:51Z

36’خطأ لصالح جمال بن العمري بعد تدخل من سلمان المؤشر في منتصف الميدان

2019-04-05T18:22:27Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التقدم للأهلي بهدف دون رد

محمد آل فتيل يسجل الأول للأهلي

2019-04-05T18:21:27Z

برأسية من داخل المنطقة

33’الهدف جاء بعد ركنية من الجانب الأيمن نفذها عبدالفتاح عسيري مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها محمد آل فتيل وحولها برأسية قوية سكنت الشباك

2019-04-05T18:21:11Z

32’جووووووووووووووووووووووووووول....والهدف الأول للأهلي

2019-04-05T18:20:38Z

31’الأهلي أفضل في الشوط الأول وحتى الآن لم ينجح في تسجيل أول الأهداف

2019-04-05T18:20:23Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-05T18:19:59Z

28’سيبا مرر كرة بينية في إتجاه عبد المجيد الصليهم طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-05T18:19:33Z

27’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان

2019-04-05T18:19:07Z

25’ركنية نفذت عن طريق عبدالفتاح عسيري إلى داخل المنطقة قابلها دجانيني برأسية مرت بعيدة وإلى ركلة مرمى

2019-04-05T18:18:43Z

24’تصويبة عن طريق سلمان المؤشر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-04-05T18:12:48Z

23’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق دجانيني إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-05T18:11:06Z

22’عبد المجيد الصليهم مرر كرة بينية في إتجاه سيبا المتمركز على حدود المنطقة، لكن تدخل من الدفاعات وابعاد الكرة إلى منتصف الميدان

2019-04-05T18:10:12Z

21’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الشباب

بطاقة صفراء

2019-04-05T18:08:51Z

20’بطاقة صفراء من نصيب محمد آل فتيل بسبب عدم إخراجه للكرة إلى خارج الملعب 

2019-04-05T18:07:57Z

19’حكم المبااة يوقف اللعب بسبب وجود كرتين داخل أرضية الملعب

2019-04-05T18:07:06Z

18’دجانيني أرسل كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة سددها عبد الفتاح عسيري قوية تصدى لها الحارس على مرتين

2019-04-05T18:05:05Z

17’تمريرة بينية عن طريق سلمان المؤشر في إتجاه عبدالفتاح عسيري المنطلق على حدود المنطقة، لكن حكم المباراة يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-04-05T18:04:08Z

16’نيكولاي مرر كرة بينية في إتجاه سلمان المؤشر المنطلق على حدود المنطقة، الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس عبدالله السديري وحولها إلى ركنية

2019-04-05T18:03:51Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي حاضر

2019-04-05T18:03:33Z

13’كرة ثابتة نفذها نيكولاي قوية على المرمى مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-05T18:03:13Z

12’خطأ لصالح سلمان المؤشر في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة بعد تدخل من حسن معاذ

2019-04-05T18:00:51Z

11’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي الأهلي

2019-04-05T17:57:32Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-05T17:56:24Z

8’مطالبات من لاعبي الأهلي بوجود ركلة جزاء بعد إصطدام الكرة بيد أحد المدافعين، لكن حكم المباراة فيليكس بريش أشار بإستمرار اللعب 

2019-04-05T17:55:42Z

7’نيكولا سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس وأبعدت إلى ركنية

2019-04-05T17:55:08Z

6’سلمان المؤشر سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت خارج المنطقة

2019-04-05T17:54:49Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم 

2019-04-05T17:54:18Z

4’خطأ لصالح عبد الملك الشمري بعد تدخل من حسين المقهوي في منتصف الميدان

2019-04-05T17:47:35Z

3’البداية مع الضيوف تمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-04-05T17:47:11Z

2’الشباب بالزي الأسود على اليمين والأهلي بالزي الأبيض الكامل على اليسار

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-04-05T17:40:22Z

يبدأ المدرب جورجي فوساتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد العويس / عبدالباسط هندي / أدريلان سانتوس / سعيد المولد / محمد آل فتيل / باولو دياز / حسين المقهوي / نيكولا ستانسيو / عبدالفتاح عسيري / سلمان المؤشر / دجانيني تافاريس

 

إليكم تشكيل الشباب لمباراة اليوم

2019-04-05T17:38:02Z

يبدأ المدرب ماريوس سوموديكا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

عبدالله السديري / فاليركا جامان / حسن معاذ / محمد سالم / كونستانينت بوديسكو / بوباكار تراوالي / عبدالملك الشمري / جمال بن العمري / عبد المحيد الصليهم / مبارك بوصوفة / سيبا

 

2019-04-05T17:37:01Z

يحتل فريق الشباب حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 47 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الصدراة، ويدخل الفريق هذه المباراة وهو قادم من فوز على حساب أحد في الجولة الماضية بهدفين مقابل، ولعب الفريق حتى الآن 25 مباراة، استطاع أن يحقق الانتصار في 13 مباراة وتعادل في 8، وخسر أربع مباريات فقط. 

2019-04-05T17:36:50Z

حقق الراقي فوز مهم في مباراته الأخيرة أمام الفيحاء بهدفين دون رد، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 24 من الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس برصيد 43، خلف الشباب الذي يحتل المركز الرابع حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 13 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى 8 هزائم. 

2019-04-05T17:35:34Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الشباب والأهلي على ملعب فيصل بن فهد، في الجولة 26 من الدوري السعودي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال