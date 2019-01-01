مدونة حية

الشارقة × العين | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الشارقة والعين، وذلك في إطار منافسات الجولة 21 من دوري الخليج العربي الإماراتي 2018 -19

محدث
التعليقات()

2019-04-17T02:33:38Z

كانت آخر مباريات الشارقة في الدوري فريق بني ياس، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه الأهلي صاحب الوصافة برصيد 41 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 20 مباراة، حقق الانتصار في 15 مباراة، وتعادل في خمس، ولم يتلق أي خسارة حتى الآن.

2019-04-17T02:33:29Z

يدخل العين هذا اللقاء وهو قادم من خسارة قاسية على يد عجمان برباعية دون رد، في إطار منافسات الجولة 20 من دوري الخليج العربي، وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق عن النقطة 38 وتراجع للمركز الرابع وبفارق نقطتين عن الجزيرة الذي يحتل المركز الثالث، فحتى الآن لعب الفريق 20 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في اثنين وخسر ست مواجهات.

2019-04-17T02:31:34Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل العين ضيفاً على الشارقة في ملعبه "استاد الشارقة" وذلك في إطار منافسات الجولة 21 من دوري الخليج العربي الإماراتي 2018 -19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.