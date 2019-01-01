كانت آخر مباريات الشارقة في الدوري فريق بني ياس، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه الأهلي صاحب الوصافة برصيد 41 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 20 مباراة، حقق الانتصار في 15 مباراة، وتعادل في خمس، ولم يتلق أي خسارة حتى الآن.