كانت آخر مباريات الشارقة في الدوري فريق بني ياس، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه الأهلي صاحب الوصافة برصيد 41 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 20 مباراة، حقق الانتصار في 15 مباراة، وتعادل في خمس، ولم يتلق أي خسارة حتى الآن.
يدخل العين هذا اللقاء وهو قادم من خسارة قاسية على يد عجمان برباعية دون رد، في إطار منافسات الجولة 20 من دوري الخليج العربي، وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق عن النقطة 38 وتراجع للمركز الرابع وبفارق نقطتين عن الجزيرة الذي يحتل المركز الثالث، فحتى الآن لعب الفريق 20 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في اثنين وخسر ست مواجهات.
العين يواجه فريق الشارقة غداً على استاد خالد بن محمد في تمام الساعة 08:30 مساءً ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري الخليج العربي #نادي_العين pic.twitter.com/1Mk4Zdp92V— Al Ain FC (@alainfcae) ١٦ أبريل ٢٠١٩