تأهل منتخب تونس إلى المربع الذهبي بانتصار مريح على منتخب مدغشقر بثلاثية دون رد، ونجح نسور قرطاج في العبور إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للمرة الأولي منذ 15 عامًا، وتحديدًا منذ نسخة 2004 التي أقيمت على أرضه والتي تُوج بلقبها، أكثر المتفائلين لم يتوقعوا وصول المنتخب التونسي إلى هذا الدور خاصةً بعد الأداء السيء الذي قُدم في دور المجموعات، لم يحقق الفريق الانتصار في أي مباراة وتعادل في الثلاث مباريات أمام كلًا من مالي، أنجولا، موريتانيا.