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السنغال × تونس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة السنغال ضد تونس في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام على ملعب الدفاع الجوي

محدث
التعليقات()

2019-07-14T16:33:18Z

33’لامين جاساما أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-07-14T16:32:28Z

32’هدأت المباراة نسبيًا وسيطرة واستحواذ من لاعبي أسود التيرانجا

 

2019-07-14T16:29:46Z

31’اوووووووووووه.. طه ياسين الخنيسي يطالب بركلة جزاء بعد سقوطه داخل المنطقة، والإثيوبي باملاك تيسيما يشير بإستمرار اللعب

2019-07-14T16:29:28Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-07-14T16:27:00Z

29’انطلاقة سريعة من الجانب الأيسر عن طريق أيمن بن محمد، لكن تدخل من لامين حاساما وأبعد الكرة إلى رمية جانبية

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2019-07-14T16:26:14Z

28’يوسف سابالي سدد كرة قوية في الزاوية التسعين من خارج يسار المنطقة إصطدمت بالقائم الأيسر ثم أبعدت من دفاعات نسور قرطاج

 

2019-07-14T16:23:17Z

27’يارباااااااااااااااااااه، القائم الأيسر يتصدى لصاروخية يوسف سابالي

2019-07-14T16:22:44Z

26’خطأ لصالح بادوي نداي بعد تدخل من فرجاني ساسي في منتصف الميدان

شاهد

2019-07-14T16:21:48Z

25’ركنية من الجانب الأيمن نفذها المتخصص وهبي الخزري لداخل المنطقة إرتقى لها يوسف المساكني وحولها برأسية غير منضبطة مرت بعيدة لتتحول إلى ركلة مرمى

 

2019-07-14T16:21:12Z

24’المباراة تُستأنف واللاعب داخل أرضية الملعب 

2019-07-14T16:20:59Z

23’حكم المباراة يستدعي الطاقم الطبي واللعب يتوقف من جديد

2019-07-14T16:19:50Z

22’متوسط ميدان أسود التيرانجا هنري سافييت سقط ويبدو أنه يعاني من إصابة

2019-07-14T16:19:31Z

21’إصابة آخرى تضرب صفوف المنتخب السنغالي

2019-07-14T16:17:27Z

20’بينية عن طريق ساديو ماني في إتجاه مباي نيانج المنطلق داخل المنطقة، تُبعد من أمامه من دفاعات النسور

2019-07-14T16:17:20Z

19’المباراة تُستأنف الآن

2019-07-14T16:17:10Z

18’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-07-14T16:15:17Z

17’سقوط اللاعب شيخ كوياتيه بداعي الإصابة

2019-07-14T16:14:33Z

16’محمد دراجير أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات منتخب السنغال

2019-07-14T16:13:19Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-07-14T16:12:29Z

14’كرة ثابتة نفذها وهبي الخزري مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها فرجاني ساسي بتصويبة إصطدمت بدفاعات أسود التيرانجا وتحولت إلى خارج المنطقة

2019-07-14T16:11:34Z

13’خطأ لصالح طه ياسين الخنيسي بعد تدخل من شيخ كوياتيه في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2019-07-14T16:10:50Z

12’ساديو ماني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر مرت بعيدة لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-07-14T16:09:22Z

11’ضغط من لاعبي أسود التيرانجا على دفاعات منتخب تونس في محاولة لخطف هدف مبكر

2019-07-14T16:07:53Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-07-14T16:07:14Z

9’كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق يوسف سابالي أبعدت من دفاعات نسور قرطاج إلى ركنية

2019-07-14T16:06:28Z

8’تصويبة بأقدام مباي نيانج من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-07-14T16:04:46Z

7’ساديو ماني في انطلاقة من الجانب الأيمن ثم حاول التوغل داخل المنطقة، لكن تدخل رائع من أيمن بن محمد الذي أبعد الكرة في وقت رائع

2019-07-14T16:03:41Z

6’تمريرة بينية عن طريق أسامة الحدادي في إتجاه طه ياسين الخنيسي المنطلق داخل المنطقة تُبعد من أمامه من دفاعات أسود التيرانجا

2019-07-14T16:02:40Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-07-14T16:01:34Z

4’خطأ لصالح ياسين مرياج بعد تدخل من نيانج في منتصف الميدان

2019-07-14T16:01:19Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي منتخب السنغال في منتصف الميدان

2019-07-14T16:00:59Z

2’منتخب السنغال بالزي الأخضر على اليسار ونسور قرطاج بالزي الأحمر على اليمين

2019-07-14T15:58:35Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل منتخب تونس

2019-07-14T15:49:34Z

يبدأ المدرب آلان جيريس بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

معز حسن / محمد دراجير / ديلان برون / ياسين مرياح / أسامة الحدادي / فرجاني ساسي / إلياس السخيري / أيمن بن محمد / وهبي الخزري / طه ياسين الخنيسي / يوسف المساكني

البدلاء / معز بن شريفية / بسام الصرارفي / نسيم هنيد / مارك لامتي / فاروق بن مصطفى / فراس شواط / رامي البدوي / نعيم السليتي / غيلان الشعلالي / أنيس البدري / كريم العواضي / وجدي كشريدة

 

تشكيل منتخب السنغال

2019-07-14T15:47:02Z

يبدأ المدرب أليو سيسيه بطريقة

أميجو جوميش / لامين جاساما / شيخ كوياتيه / كاليدو كوليبالي / يوسف سابالي / بادوي نداي / هنري سافيت / إدريسا جاي / ساديو ماني / مباي نيانج / كيربين دياتا

البدلاء / مباي ديان / ألفريد نداي / كيتا بالدي / موسى واجي / ساليو سيس / إسماعيل سار / موسى كوناتي / ساليف ساني / إدوارد ميندي / عبدالله ديالو / سادا تيوب / بابي أبو سيسيه

 

2019-07-14T15:42:29Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما

2019-07-14T15:41:36Z

تأهل منتخب تونس إلى المربع الذهبي بانتصار مريح على منتخب مدغشقر بثلاثية دون رد، ونجح نسور قرطاج في العبور إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للمرة الأولي منذ 15 عامًا، وتحديدًا منذ نسخة 2004 التي أقيمت على أرضه والتي تُوج بلقبها، أكثر المتفائلين لم يتوقعوا وصول المنتخب التونسي إلى هذا الدور خاصةً بعد الأداء السيء الذي قُدم في دور المجموعات، لم يحقق الفريق الانتصار في أي مباراة وتعادل في الثلاث مباريات أمام كلًا من مالي، أنجولا، موريتانيا.

2019-07-14T15:41:13Z

عبر أسود التيرانجا إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب المنتخب البنيني بهدف دون رد، ويقدم المنتخب أداء مميز بدايةً من دور المجموعات، بعدما نجح في التأهل كثاني مجموعة برصيد ست نقاط، من انتصار في بداية المشوار في على حساب المنتخب التنزاني بهدفين نظيفيين، وفوز بثلاثة أهداف مقابل لاشيء على حساب منتخب كينيا، قبل أن يتلقى خسارة أمام منتخب الجزائر بهدف نظيف في الجولة الثانية.

2019-07-14T15:40:40Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد السلام مباراة تجمع بين منتخبي السنغال وتونس، في نصف نهائي كأس الأمم  الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.