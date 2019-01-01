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السنغال × بنين | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة السنغال ضد بنين في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام على ملعب الدفاع الجوي

محدث
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Getty Images

2019-07-10T16:08:36Z

12’تمريرات بين أقدام لاعبي التيرانجا في منتصف الميدان في محاولة لخطف هدف مبكر

2019-07-10T16:08:00Z

11’كرة عرضية من الجانب الأيمن بأقدام لامين جاساما لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعت إلى ركنية

2019-07-10T16:06:32Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-07-10T16:04:48Z

9’ضغط من لاعبي المنتخب السنغالي مع الدقائق الأولى بحثًا عن أول الأهداف

2019-07-10T16:04:39Z

8’المباراة تُسأنف الآن

2019-07-10T16:04:20Z

7’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-07-10T16:02:25Z

6’إصطدام قوي بالرأس بين كوليبالي واللاعب مويس أديليو سقط على إثرها الثاني بإصابة على مستوى الثاني

2019-07-10T16:02:06Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-07-10T16:00:16Z

4’خطأ لصالح مباي نيانج بعد تدخل من جوردان أديوت في منتصف الميدان

2019-07-10T15:59:47Z

3’البداية مع أسود التيرانجا بتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-07-10T15:58:59Z

2’منتخب السنغال بالزي الأخضر على اليسار ومنتخب بنين بالزي الأصفر على اليسار

انطلاق المباراة

2019-07-10T15:58:44Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

 

2019-07-10T15:56:38Z

النشيد الوطني لكلا المنتخبين

2019-07-10T15:51:53Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الجزائري مصطفى غربال

تشكيل منتخب بنين

2019-07-10T15:47:48Z

يبدأ المدرب ميشيل دوسوبي بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

ساتورنين ألاجبي / سيدو باراتزي / مويس أديليو / أوليفير فيردون / إيمانويل إيمورو / سيبايو / سوكو / سيسي دالميدا / جوردان أديوت / ستيفان سيسينيون / مايكل بوتي / ستيف موني

 

تشكيل منتخب السنغال

2019-07-10T15:46:23Z

يبدأ المدرب اليو سيسيه بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أميجو الفريد / لامين جاساما / شيخ كوياتيه / كاليدو كوليبالي / يوسف سابالي / بادوي نداي / هنري سافييت / إدريسا جاي / كيتا بالدي / مياي نيانج / ساديو ماني

 

2019-07-10T15:43:31Z

يعد منتخب بنين هو أحد المنتخبات التي تأهلت كثالث عن المجموعةمجموعة السادسة التي ضمت غانا، الكاميرون، غينيا، واكتفى بحصد بثلاث نقاط فقط كانت كافية للوصول إلى دور الـ16، ثم إصطدم بالمنتخب المغربي صاحب صدارة المجموعة الرابعة، وأطاح به في مفاجأة من العيار الثقيل، في مباراة حُسمت بركلات الترجيح بنتيجة (4-1) بعد التعادل إيجابيًا طوال الوقت الأصلي والإضافي، ويتأهل منتخب السناجب إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

2019-07-10T15:43:21Z

يقدم منتخب أسود التيرانجا أداء مميز منذ انطلاق البطولة، وكانت البداية من دور المجموعات حيث استطاع المنتخب أن يتأهل كثاني للمجموعة برصيد ست نقاط، بعد أن حقق الفوز في على حساب المنتخب التنزاني بهدفين نظيفيين في افتتاح مشواره، ثم تلقى خسارة على يد منتخب الجزائر بهدف نظيف في الجولة الثانية، وحقق انتصار كبير بثلاثية دون رد على المنتخب الكيني في آخر جولات دور المجموعات، وإصطدم المنتخب السنغالي في الدور الـ16 بالمنتخب الأوغندي، وتفوق عليه بهدف وحيد جاء عن طريق ساديو ماني.

2019-07-10T15:41:23Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد الدفاع الجوي مباراة تجمع بين منتخبي السنغال وبنين، في دور ربع نهائي كأس الأمم  الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.