2019-07-18T22:07:24Z
تخطى منتخب السنغال عقبة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بعد تحقيق انتصار صعب على حساب المنتخب التونسي بهدف دون رد، ويُعد هذا النهائي هو الثاني لأسود التيرانجا طوال مشاركاتهم في الكان بعدما وصل من قبل مرة واحدة في نسخة مالي عام 2002، التي نجح في التتوييج بهذه النسخة منتخب الكاميرون للمرة الرابعة، وحصد منتخب السنغال المركز الرابع من قبل ثلاث مرات أعوام 1965، 1990، 2006
Getty
2019-07-18T22:07:16Z
واصل محاربي الصحراء عروضهم الرائعة في النسخة الثانية والثلاثين بالتأهل للمباراة النهائية، وذلك بعد تحقيق الفوز على حساب المنتخب النيجيري في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بينهم مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، وهذا النهائي هو الثالث للمنتخب الجزائري حيث كانت المرة الأولى في نسخة 1980 بنيجيريا وخسر بنتيجة (0-3) أمام أصحاب الأرض، وحقق الفوز في النهائي الثاني على حساب نفس المنتخب في نهائي 1990 بنتيجة (0-1) بالجزائر، ليكون اللقب الوحيد للخُضر في تاريخ مشاركاته بالأميرة السمراء.
Getty
2019-07-18T22:07:04Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين منتخبي السنغال والجزائر، وذلك في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي