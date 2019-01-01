2019-09-05T00:51:52Z
ستكون المباراة تحت قيادة المدريب الفرنسي ايرفي رينارد، الذي يقود المنتخب السعودي للمرة الاولي منذ أن تولي رسميًا تدريب الأخضر خلقًا للأرجنتيني أنطونيو بيتزي، ويدخل المنتخب على رأس المحموعة الرابعة التي تضك المنتخب الفلسطيني واليمن وأوزبكستان وسنغافورة.
2019-09-05T00:51:41Z
استأنف الأخضر تدريباته فى المعسكر المقام في الدمام استعدادًا لمواجهة الودية امام منتخب مالي، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية استعدادًا وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية، على ملعب الأمير محمد بن فهد فى الدمام، استعدادًا لمواجهة المنتخب اليمني، فى الجولة الاولي من منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2020
2019-09-05T00:51:20Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح ملعب محمد بن فهد الدولي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين السعودية ومالي، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية.، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.