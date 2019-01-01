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السعودية × مالي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة منتخب السعودية ضد منتخب مالي، وذلك في لقاء ودي دولي على ملعب محمد بن فهد الدولي

محدث
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2019-09-05T00:51:52Z

ستكون المباراة تحت قيادة المدريب الفرنسي ايرفي رينارد، الذي يقود المنتخب السعودي للمرة الاولي منذ أن تولي رسميًا تدريب الأخضر خلقًا للأرجنتيني أنطونيو بيتزي، ويدخل المنتخب على رأس المحموعة الرابعة التي تضك المنتخب الفلسطيني واليمن وأوزبكستان وسنغافورة.

2019-09-05T00:51:41Z

استأنف الأخضر تدريباته فى المعسكر المقام في الدمام استعدادًا لمواجهة الودية امام  منتخب مالي، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية استعدادًا وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية، على ملعب الأمير محمد بن فهد فى الدمام، استعدادًا لمواجهة المنتخب اليمني، فى الجولة الاولي من منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2020

2019-09-05T00:51:20Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح ملعب محمد بن فهد الدولي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين السعودية ومالي، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية.، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.