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السعودية × كوريا الشمالية | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة السعودية ضد كوريا الشمالية في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2019

محدث
التعليقات()

2019-01-08T17:52:21Z

90+2’لاعبي الأخضر يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة

2019-01-08T17:50:58Z

90+1’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات الكورية

2019-01-08T17:50:10Z

90’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق حمدان الشمراني مقوسة لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري

تبديل في صفوف المنتخب الكوري

2019-01-08T17:49:29Z

89’خروج يانج جيك ري ودخول ري كوانج بدلًا منه

بطاقة صفراء

2019-01-08T17:48:42Z

88’خطأ لصالح حمدان الشمراني بعد تدخل من جونج إل جوان في منتصف الميدان وبطاقة صفراء

فهد المولد يسجل الهدف الرابع للصقور

2019-01-08T17:45:51Z

بتصويبة من داخل المنطقة

87’الهدف جاء بعد كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر عن طريق سالم الدوسري لداخل المنطقة استقبلها فهد المولد ثم سددها قوية بيسراه سكنت الشباك

 

2019-01-08T17:44:20Z

86’تصويبة عن طريق جونج إل جوان من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-08T17:43:51Z

85’خمس دقائق تفصلنا عن النهاية ومازال الصقور متقدمين بثلاثية دون رد

شاهد الهدف الثالث للأخضر

2019-01-08T17:43:08Z

عن طريق سالم الدوسري

2019-01-08T17:39:48Z

83’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد البريك لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

تبديل في صفوف الأخضر

2019-01-08T17:39:14Z

82’خروج ياسر الشهراني ودخول حمدان الشمراني بدلًُا منه

2019-01-08T17:38:33Z

81’استئناف المباراة الآن وياسر الشهراني غادر الملعب ويبدو أن التغيير قادم

2019-01-08T17:38:26Z

80’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-01-08T17:37:50Z

79’سقوط اللاعب ياسر الشهراني بداعي الإصابة

تبديل في صفوف المنتخب السعودي

2019-01-08T17:37:06Z

78’خروج هتان باهبري ودخول محمد الصيعري بدلًا منه

2019-01-08T17:35:53Z

77’عرضية عن طريق أن سونج لداخل المنطقنة استقبلها جونج إل جوان برأسية قوية تصدى لها العويس ببراعة وأبعدت من الدفاعات

2019-01-08T17:35:17Z

76’ياسر الشهراني أرسل بينية في اتجاه سالم الدوسري المنطلق في الجانب الأيسر الذي أرسل عرضية من لمسة واحدة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري

2019-01-08T17:35:00Z

75’ربع ساعة متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم للأخضر بثلاثية نظيفة

2019-01-08T17:34:46Z

73’عرضية عن طريق البريك لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-08T17:33:53Z

72’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأخضر في منتصف الميدان وتراجع تام من لاعبي المنتخب الكوري

2019-01-08T17:33:33Z

70’نقترب من آخر عشرون دقيقة على نهاية المباراة ومازال الأخضر متقدم بثلاثية نظيفة

2019-01-08T17:30:48Z

69’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الكوري في منتصف الميدان بحثًا عن احراز هدف أول

سالم الدوسري يسجل الثالث للأخضر

2019-01-08T17:28:15Z

بتصويبة من داخل منطقة الجزاء

68’الهدف جاء بعد كرة عرضية أرضية عن طريق عبد العزيز البيشي في اتجاه سالم الدوسري المتمركز داخل المنطقة الذي استلم الكرة وسددها بيسراه قوية سكنت الشباك

 

2019-01-08T17:26:49Z

67’هتان باهبري أرسل بينية في اتجاه فهد المولد المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-01-08T17:26:21Z

66’جونج إل جوان سدد كرة قوية من على حافة المنطقة تصدى لها العويس وأبعدت إلى ركنية

2019-01-08T17:24:23Z

65’استئناف المباراة الآن

2019-01-08T17:24:14Z

64’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-01-08T17:23:50Z

63’سقوط اللاعب على البليهي بداعي الإصابة

فهد المولد يهدر فرصة هدف مؤكد

2019-01-08T17:21:29Z

62’تمريرة بينية عن طريق هتان باهبري وصعت فهد المولد منفردًا بالحارس ثم سدد كرة بيمناه مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-08T17:20:54Z

61’ياسر الشهراني سدد كرة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-08T17:20:22Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للأخضر بهدفين دون رد

2019-01-08T17:18:04Z

58’حسين المقهوي سدد كرة من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-08T17:16:20Z

57’بينية عن طريق يانج جيك في اتجاه المنطلق داخل المنطقة كوانج ريونج طالت عليه ووصلت إلى الحارس محمد العويس

2019-01-08T17:15:16Z

56’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي الأخضر في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق الدفاعات

2019-01-08T17:14:57Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للأخضر بهدفين دون رد

2019-01-08T17:14:33Z

53’سالم الدوسري انطلق من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية أبعدت من الدفاعات خارج المنطقة

2019-01-08T17:12:45Z

51’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ياسر الهشراني لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري

2019-01-08T17:11:08Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للأخضر بهدفين دون رد

2019-01-08T17:10:34Z

48’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب السعودي في منتصف الميدان وشوط ثاني هاديء إلى حد ما

2019-01-08T17:07:18Z

47’أول انطلاقة عن طريق محمد البريك من الجهة اليمنى ثم أرسل كرة عرضية مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-08T17:05:50Z

46’انطلاق الشوط الثاني

شاهد هدف المنتخب السعودي الأول

2019-01-08T16:58:16Z

عن طريق هتان باهبري

2019-01-08T16:47:48Z

45’نهاية الشوط الأول

2019-01-08T16:47:30Z

44’كرة ثايتة نفذها المقهوي لداخل المنطقة أبعدت من الحارس بقبضة اليد خارج المنطقة

اووووووووووووووه...بطاقة حمراء من نصيب لاعب المنتخب الكوري

2019-01-08T16:45:41Z

43’كوانج سونج تلقى البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء بعد تدخل قوي على قدم سالم الدوسري في منتصف الميدان 

 

2019-01-08T16:44:44Z

42’ياسر الشهراني أرسل كرة بينية في اتجاه المنطلق في الجانب الأيسر سالم الدوسري طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-08T16:44:03Z

41’هتان باهبري أنطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-08T16:42:43Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال الأخضر متقدم هدفين دون رد

2019-01-08T16:42:22Z

38’سالم الدوسري أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-08T16:41:06Z

37’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب السعودي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الكوري

محمد آل فيتل يحرز الهدف الثاني للمنتخب السعودي

2019-01-08T16:40:10Z

من داخل المنطقة

36’الهدف جاء بعد كرة ثابتة نفذها حسين المقهوي مقوسة داخل المنطقة سددها محمد آل فتيل بكعب القدم بشكل رائع سكنت الشباك بنجاح

 

2019-01-08T16:38:26Z

35’خطأ لصالح ياسر الشهراني بعد تدخل من هان كوانج من الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-01-08T16:36:44Z

33’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-08T16:35:26Z

32’تمريرة بينية عن طريق نحيانج جيك في اتجاه المنطلق داخل المنطقة هان كوانج أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-01-08T16:32:09Z

31’سالم الدوسري أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري

2019-01-08T16:31:55Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للأخضر بهدف دون رد

هتان باهبري يفتتح التسجيل للمنتخب السعودي

2019-01-08T16:29:18Z

بتصويبة من داخل المنطقة

28’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق هتان باهبري ثم توغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية سكنت الشباك بنجاح

 

2019-01-08T16:26:55Z

27’استحواذ من لاعبي الأخضر على مجريات اللقاء وتمريرات في منتصف الميدان لمحاولة الوصول لمرمى الحارس ري ميونج جوك

2019-01-08T16:26:20Z

26’ركنية نفذها حسين المقهوي مقوسة داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى خارج المنطقة

2019-01-08T16:25:36Z

25’سالم الدوسري أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى لداخل المنطقة مرت من أمام هتان باهبري بغرابة شديدة وأبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-01-08T16:24:31Z

24’تراجع تام من لاعبي المنتخب الكوري وسط ضغط متواصل من لاعبي المنتخب السعودي لمحاولة ادراك هدف أول 

2019-01-08T16:24:05Z

23’سالم الدوسري أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس زي ميونج

2019-01-08T16:22:47Z

22’بينية عن طريق يانج جيك في اتجاه هات كوانج المنطلق خلف دفاعات الأخضر، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-01-08T16:21:48Z

21’ياسر الشهراني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة استقبلها هتان باهبري برأسية وصلت سهلة إلى أحضان الحارس ري ميونج

2019-01-08T16:19:58Z

20’بينية عن طريق الشهراني في اتجاه المنطلق داخل المنطقة في الجانب الأيسر طالت عليه وأقرب إلى الحارس

2019-01-08T16:18:22Z

19’ياسر الشهراني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري إلى ركنية

2019-01-08T16:16:39Z

18’سالم الدوسري انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى رمية جانبية

2019-01-08T16:15:45Z

17’استحواذ تام من لاعبي الأخضر على مجريات اللقاء بحثًا عن ادراك الهدف الأول في المباراة

2019-01-08T16:14:40Z

16’كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق ياسر الشهراني لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري إلى خارج المنطقة

2019-01-08T16:14:26Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-01-08T16:13:32Z

13’عرضية عن طريق محمد البريك لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-01-08T16:12:38Z

12’عبد الله عطيف أرسل كرة بينية في اتجاه فهد المولد المنطلق داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري

2019-01-08T16:11:36Z

11’كواج ريونج سدد كرة من خارج المنطقة اصضطدمت بالدفاعات وأبعدت 

2019-01-08T16:11:19Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-08T16:10:35Z

8’ياسر الشهراني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري

2019-01-08T16:09:39Z

7’استحواذ من لاعبي الأخضر على مجريات اللقاء وتمريرات في منتصف الميدان لمحاولة الوصول لمرمى الحارس ري ميونج جوك

2019-01-08T16:09:10Z

6’خطأ لصالح كوانج ريونج بعد تدخل من عبد الله عطيف في منتصف الميدان 

2019-01-08T16:08:52Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-08T16:08:11Z

4’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت  من دفاعات المنتخب الكوري

2019-01-08T16:03:42Z

3’البداية مع عناصر المنتخب السعودي والكرة بحوزة لاعبي الأخضر في منتصف الميدان 

2019-01-08T16:03:19Z

2’منتخب السعودية على اليسار بالزي الأبيض والمنتخب الكوري بالزي الأحمر على اليمين

إليكم تشكيل كوريا الشمالية لمباراة اليوم

2019-01-08T15:35:06Z

يبدأ المدرب كيم يونج جون بطريقة 4/4/2 التي تضم كلًا من

ري ميونج جوك / كيم تشول بوم / يانج تشول كوك / كيم سونج جي / أن سونج إيل / ري إل جين / جونج إل جوان / ري آن تشول / يانج جيك ري / كوانج ريونج باك / هان كوانغ سونغ

إليكم تشكيل السعودية لمباراة اليوم

2019-01-08T15:31:15Z

يبدأ المدرب خوان أنطونيو بيتزي بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا من

محمد العويس / محمد البريك / محمد آل فتيل / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / عبدالله عطيف / حسين المقهوي / عبدالعزيز البيشي / سالم الدوسري / هتان باهبري / فهد المولد

 

2019-01-08T14:34:26Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين السعودية وكوريا الشمالية في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.