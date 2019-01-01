مدونة حية

السعودية × قطر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة السعودية وقطر، في إطار الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات من كأس أمم آسيا 2019

محدث
التعليقات()

2019-01-17T16:26:49Z

22’ تسديدة أرضية زاحفة من فهد المولد من الجهة اليمنى مرت بجوار القائم الايمن للمنتخب القطري 

هجمة خطيرة للمنتخب السعودي

2019-01-17T16:26:04Z

21’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق يحيي الشهري ومرور رائع من مدافع قطر ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها حسين المقهوي بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى القائم بقليل 

2019-01-17T16:24:05Z

20’ محاولات من لاعبي المنتخب القطري وهجمات على المنطقة الدفاعية للأخضر السعودي لكنها بلاخطورة 

2019-01-17T16:23:25Z

18’ خطأ فى منتصف الميدان ضد حسن الهيدوس بعد تدخل قوي على عبدالله عطيف 

2019-01-17T16:21:53Z

17’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتردد امام حسن الهيدوس الذي سدد كرة قوية من لمسة واحدة على الطائر لكنها تصطدم فى الدفاع وتصل سهلة بين أحضان الحارس محمد العويس 

2019-01-17T16:21:18Z

16’ عرضية من الجهة اليمنى للمنتخب القطري عن ططريق عبدالعزيز حاتم لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-01-17T16:20:52Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-01-17T16:20:35Z

14’ ضغط قوي من جانب الأخضر السعودي على دفاعت المنتخب القطري 

2019-01-17T16:19:54Z

12’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق حسين المقهوي لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة إلى رمية تماس

2019-01-17T16:19:20Z

11’ تمريرة فى إتجاه فهد المولد على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-17T16:14:49Z

10’ تبادل للكرات بين أقدام لاعبي المنتخبين في منتصف الميدان 

2019-01-17T16:13:50Z

9’ تمريرة طولية فى إتجاه اكرم عفيف على حدود المنطقة لكن خروج رائع من الحارس محمد العويس وابعدها إلى رمية تماس

بطاقة صفراء من نصيب عاصم ماديبو

2019-01-17T16:13:15Z

7’ بطاقة صفراء من نصيب عاصم ماديبو  بعد تدخل قوي على محمد البريك 

2019-01-17T16:12:30Z

6’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من عبدالله عطيف على بسام هشام

2019-01-17T16:11:14Z

5’ هدوء فى مجريات اللقاء وحذر شدسد من كلا المنتخبين وانحصار الكرة فى منتصف الميدان

2019-01-17T16:05:04Z

2’ تمريرات متبادلة بين لاعبي المنتخب السعودي فى منتصف الميدان 

تشكيل المنتخب القطري لمباراة اليوم

2019-01-17T15:40:45Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

سعد الدوسري / بيدرو ميجيل / بسام هشام / طارق سلمان / عبدالكريم حسن / عبدالهزيز حاتم / عاصم ماديبو / بوعلام خوخي / حسن الهيدروس / المعز على زين العابدين / أكرم عفيف

البدلاء / كريم بوضيف / محمد البكري / احمد علاء الدين / عبدالرحمن فهمي مصطفي / يوسف حسن / على حسن عفيف / تميم المهيزع / أحمد معين دوزانديه / أحمد فتحي منسي / عبدالكريم سالم العلي / سالم الهاجري / حامد إسماعيل

تشكيل منتخب السعودية لمباراة اليوم

2019-01-17T15:38:19Z

يبدأ بطريقة (4/5/1) وتضم كلامن

محمد العويس / محمد البريك / علىى آل بليهي / محمد آل فتيل / حمدان الشمراني / يحي الشهري / هتان باهبري / عبدالله عطيف / حسين المقهوي / فهد المولد / عبددالرحمن غريب

البدلاء / عبدالإله العمري / نوح الموسي / إبراهيم غالب / محمد الربيعي / ياسر الشهراني / محمد الصيعري / عبدالعزيز البيشي / وليد عبدالله / سالم الدوسري / عمر هوساوي / سلطان الغنام  / ايمن الخليف

2019-01-16T22:40:18Z

على الجانب الآخر، يدخُل المنتخب القطري في الصدارة بنفس الرصيد من النقاط (6)، بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي 

2019-01-16T22:40:08Z

يدخُل الأخضر السعودي المباراة من تحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز في أول جولتين من دور المجموعات، وبهذا الفوز ظل الصقور الخضر في الصدارة برصيد 6 نقاط

2019-01-16T22:39:55Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب السعودية مع منتخب قطر، على ملعب “مدينة زايد الرياضية” في إطار الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات من كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.