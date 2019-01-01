هجمة خطيرة للمنتخب السعودي
بطاقة صفراء من نصيب عاصم ماديبو
بداية المباراة
بداية مباراة منتخبنا الوطني 🇶🇦 ضد منتخب #السعودية 🇸🇦 في بطولة #كأس_آسيا2019 #لأجل_قطر #قطر_السعودية #AsianCup2019 pic.twitter.com/ns4wcUUvvH— الإتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) ١٧ يناير ٢٠١٩
تشكيل المنتخب القطري لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
سعد الدوسري / بيدرو ميجيل / بسام هشام / طارق سلمان / عبدالكريم حسن / عبدالهزيز حاتم / عاصم ماديبو / بوعلام خوخي / حسن الهيدروس / المعز على زين العابدين / أكرم عفيف
تشكيلة العنابي ضد منتخب السعودية في #كأس_آسيا2019— الإتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) ١٧ يناير ٢٠١٩
فالكم الفوز 🇶🇦 #قطر_السعودية #لأجل_قطر#AsianCup2019 pic.twitter.com/xZNxV7R5wT
البدلاء / كريم بوضيف / محمد البكري / احمد علاء الدين / عبدالرحمن فهمي مصطفي / يوسف حسن / على حسن عفيف / تميم المهيزع / أحمد معين دوزانديه / أحمد فتحي منسي / عبدالكريم سالم العلي / سالم الهاجري / حامد إسماعيل
تشكيل منتخب السعودية لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/5/1) وتضم كلامن
محمد العويس / محمد البريك / علىى آل بليهي / محمد آل فتيل / حمدان الشمراني / يحي الشهري / هتان باهبري / عبدالله عطيف / حسين المقهوي / فهد المولد / عبددالرحمن غريب
This is how we are going to lineup tonight. #KSAvQAT pic.twitter.com/b3rt4wBys2— Saudi National Team (@SaudiNT_EN) ١٧ يناير ٢٠١٩
البدلاء / عبدالإله العمري / نوح الموسي / إبراهيم غالب / محمد الربيعي / ياسر الشهراني / محمد الصيعري / عبدالعزيز البيشي / وليد عبدالله / سالم الدوسري / عمر هوساوي / سلطان الغنام / ايمن الخليف