خسر الأخضر مباراته الأخيرة الودية على يد نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف، وذلك في لقاء ودي دولي جمع بين الفريقين يوم الخميس على ملعب آل نهيان، وكان المنتخب السعودي قد ودع بطولة كآس آسيا الأخيرة والتي أقيمت في الإمارات منذ أسابيع قليلة من دور الـ16 على يد نظيره الياباني بنتيجة (0-1).