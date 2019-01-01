2019-03-24T17:16:26Z
خسر الأخضر مباراته الأخيرة الودية على يد نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف، وذلك في لقاء ودي دولي جمع بين الفريقين يوم الخميس على ملعب آل نهيان، وكان المنتخب السعودي قد ودع بطولة كآس آسيا الأخيرة والتي أقيمت في الإمارات منذ أسابيع قليلة من دور الـ16 على يد نظيره الياباني بنتيجة (0-1).
2019-03-24T17:16:11Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يلتقي منتخب السعودية مع منتخب غينيا، على ملعب “ الملك فهد” وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.