⏱ — نهاية الشوط الأول!#السعودية 1 : 0 #سنغافورة#السعودية_سنغافورة pic.twitter.com/AaWYY2DAIo— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 10, 2019
شاهد ركلة الجزاء المهدرة من عبدالله الحمدان
د44’ #عبدالله_الحمدان يهدر ركلة جزاء لمنتخبنا#السعودية 1 : 0 #سنغافورة#السعودية_سنغافورة pic.twitter.com/1dlQWtx3Uo— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 10, 2019
أوووووووووه،،،،، ركلة جزاء مهدرة من عبدالله الحمدان
شاهد تسديدة هتان باهبري
الأخضر يقترب.. تسديدة قوية لـ #هتان_باهبري!#السعودية_سنغافورة pic.twitter.com/9AF25sQdUC— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 10, 2019
شاهد الهدف الأول لمنتخب السعودية
عبدالفتاح عسيري
د27’ هدف للسعودية! ⚽#عبدالفتاح_عسيري يسجل الهدف الأول#السعودية 1 : 0 #سنغافورة#السعودية_سنغافورة— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 10, 2019
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/XfvEymfSUw
عبدالفتاح عسيري يسجل الهدف الأول لصالح منتخب السعودية
وصف الهدف30’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من عبدالفتاح عسيري الذي مررها لداخل يسار المنطقة إلى عبدالإله المالكي ليمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها عبدالفتاح عسيري بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح
🕗 — بداية المباراة!#السعودية Vs #سنغافورة— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 10, 2019
📺 — #الرياضية_السعودية 1⃣#السعودية_سنغافورة pic.twitter.com/GXHQh89lUa
يأتي منتخب سنغافورة في صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، حيث بدأ المنتخب مشواره بالتصفيات بتعادل أمام منتخب اليمن بنتيجة (2-2)، ثم استطاع تحقيق الانتصار بهدفين مقابل هدف أمام منتخب فلسطين الذي يحتل المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.
سقط المنتخب السعودي فى فخ التعادل أمام منتخب اليمن بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب البحرين الوطني، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وبهذه النتيجة يحتل الأخضر المركز الرابع برصيد نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن سنغافورة صاحب صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.