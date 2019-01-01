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السعودية × سنغافورة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة احداث مباراة السعودية ضد سنغافورة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

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2019-10-10T17:48:23Z

45’ الحكم يحتسب 2 وقت بدل ضائع

أوووووووووه،،،،، ركلة جزاء مهدرة من عبدالله الحمدان

2019-10-10T17:46:07Z

44’ تنفيذ ركلة الجزاء من عبدالله الحمدان  بتسديدة قوية تصدي لها الحارس محمد عزوان لترتد امام عبدالله مادو الذي سددها برأسية لكنها تصطدم فى القائم 

2019-10-10T17:44:08Z

43’ الحكم يحتسب ركلة جزاء بعد تدخل قوي من صفوان باهارودين على عبدالفتاح عسيري 

2019-10-10T17:43:42Z

42’ أوووووووووووووووه،،،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء للمنتخب السعودي 

2019-10-10T17:42:29Z

41’ تمريرة خطيرة من هتان باهبري من منتصف الميدان تضع عبدالله الحمدان منفردا من الجهة اليسري لينطلق بها ويسددها من داخل يسار المنطقة لكنها تصطدم فى القائم الايسر 

2019-10-10T17:41:38Z

40’ خمس دقائق على نهاية الشوط الأول والتقدم لصالح المنتخب السعودي بهدف دون رد

2019-10-10T17:38:18Z

38’ تمريرة طولية من عبدالفتاح عسيري فى إتجاه عبدالله الحمدان لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-10-10T17:37:29Z

37’ سيطرة من لاعبي المنتخب السعودي على مجريات اللقاء وضغط متقدم على دفاعات سنغافورة 

2019-10-10T17:33:28Z

34’ محاولات من لاعبي منتخب سنغافورة للتقدم إلى الأمام وإدراك هدف التعادل 

عبدالفتاح عسيري يسجل الهدف الأول لصالح منتخب السعودية

2019-10-10T17:29:45Z

وصف الهدف

30’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من عبدالفتاح عسيري الذي مررها لداخل يسار المنطقة إلى عبدالإله المالكي ليمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها عبدالفتاح عسيري بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح

2019-10-10T17:29:18Z

29’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لصالح المنتخب السعودي عن طريق عبدالفتاح عسيري 

2019-10-10T17:28:02Z

27’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق هتان باهبري  تصطدم فى القائم وتمر بسلام على مرمي سنغافورة

2019-10-10T17:26:23Z

25’ خطأ لصالح منتخب السعودية بعد تدخل قوي على عبدالله الحمدان فى منتصف الميدان 

2019-10-10T17:25:13Z

24’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق ياسر الشهراني أمسكها الحارس بثبات 

2019-10-10T17:24:22Z

23’ محاولة المرور من هتان باهبري من الجهة اليسري لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

2019-10-10T17:22:44Z

22’ ضغط قوي من لاعبي المنتخب السعودي لمحاولة إدراك هدف التقدم 

2019-10-10T17:21:27Z

21’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق هتان باهبري لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-10-10T17:18:07Z

18’ عرضية من هتان باهبري من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-10-10T17:17:23Z

17’ تمريرة طولية فى إتجاه عبدالله الحمدان الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكنها مرت بدون خطورة 

2019-10-10T17:14:37Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-10-10T17:13:08Z

12’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من يحيي الشهري لكنها فى الشباك الخارجية إلى ضربة مرمي 

2019-10-10T17:11:52Z

11’ خطأ من على حدود المنطقة لصالح عبدالله الحمدان بعد تدخل قوي من صفوان باهارودين 

2019-10-10T17:11:24Z

10’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي المنتخب السعودي وسيطرة تامة على مجريات اللقاء 

2019-10-10T17:09:49Z

7’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة تلقاها عبدالله الحمدان برأسية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-10-10T17:08:58Z

6’ توغل من عبدالفتاح عسيري ثم سدد كرة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-10-10T17:06:54Z

5’ تمريرات بين أقدام المنتخب السعودي على حدود منطقة جزاء سنغافورة 

2019-10-10T17:05:18Z

3’ تمريرة ثنائية بين ياسر الشهراني وهتان باهبري من الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-10-10T17:03:56Z

2’ تمريرة تصل إلى عبدالفتاح العسيري داخل المنطقة ومحاولة التوغل والتسديد لكن تدخل معه المدافع صفوان باهارودين وابعدها من أمامه

2019-10-09T20:40:32Z

يأتي منتخب سنغافورة في صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، حيث بدأ المنتخب مشواره بالتصفيات بتعادل أمام  منتخب اليمن بنتيجة (2-2)، ثم استطاع تحقيق الانتصار  بهدفين مقابل هدف أمام منتخب فلسطين الذي يحتل المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.

2019-10-09T20:40:23Z

سقط المنتخب السعودي فى فخ التعادل أمام منتخب اليمن بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب البحرين الوطني، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وبهذه النتيجة يحتل الأخضر المركز الرابع برصيد نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن سنغافورة  صاحب صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.

2019-10-09T20:40:13Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....تفتح مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابها لاستضافة مباراة تجمع بين السعودية وسنغافورة، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023،  يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 