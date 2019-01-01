على الجانب الآخر، تقدم العالمي بخطوة نحو التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن استطاع تحقيق فوزًا صعبًا بهدفين مقابل هدف، أمام ضيفه السد القطري فى ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة، بينما محليًا تعادل فارس نجد سلبيًا فى قمة مخيبة للآمال امام الشباب السعودي، والتي جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بمدية الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبهذه النتيجة يتصدر النصر جدول الترتيب مؤقتًا، برصيد 7 نقاط.