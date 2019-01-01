الحكم يطلق صافرة البداية
في إياب دور الثمانية || دوري أبطال آسيا— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 16, 2019
تبدأ الان مباراة #النصر_السد
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/KLd44VUsEf
طالع التشكيل الرسمي للنصر
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_السد القطري— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 16, 2019
في إياب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا
بالتوفيق يا #عالمي 💛 pic.twitter.com/PIPppmKTSn
طالع التشكيل الرسمي للسد
Here's the #AlSadd XI for tonight's match against Al-Nassr#ACL2019 QF 2nd Legpic.twitter.com/bZgLmlOoAa— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) September 16, 2019
على الجانب الآخر، تقدم العالمي بخطوة نحو التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن استطاع تحقيق فوزًا صعبًا بهدفين مقابل هدف، أمام ضيفه السد القطري فى ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة، بينما محليًا تعادل فارس نجد سلبيًا فى قمة مخيبة للآمال امام الشباب السعودي، والتي جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بمدية الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبهذه النتيجة يتصدر النصر جدول الترتيب مؤقتًا، برصيد 7 نقاط.
استهل السد القطري مشواره فى بطولة دوري أبطال آسيا، بعد أن تصدر المجموعة الرابعة الذي كانت تضم كلً من الاهلي السعودي وبيرسبوليس وباختاكور، ليضرب موعدًا مع ديربي قطري من العيار الثقيل ضد غريمه التقليدي نادي الدحيل، لينتهي لقاء الذهاب بينهما بالتعادل إيجابيًا بهدفٍ لمثله، ثم نجح الأبيض فى حسم مباراة الإياب لصالحه بفوزًا كبيرًا بثلاثة أهدف مقابل هدف، ليضرب موعدًا مع النصر فى اللقاء الذي إنتهي لصالح العالمي بهدفين مقابل هدف، بينما محليًا يدخل السد فى المركز الثاني فى الدوري القطري برصيد 6 نقاط.