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السد × النصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة مباراة النصر السعودي ضد السد الفطري في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، على ملعب جاسم بن حمد الدولي

محدث
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2019-09-16T16:02:07Z

17’ إنطلاقة من نور الدين امرابط  من الجهة اليمنى لكن تدخل معه الدفاع وابعدها إلى ركنية 

2019-09-16T16:01:34Z

16’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من حسن الهيدوس على عبدالله مادو

2019-09-16T15:59:58Z

15’ تمريرة طولية خطيرة فى إتجاه عبدالله مادو على الجهة اليمنى ومن ثم يمررها عرضية أرضية خطيرة لداخل المنطقة تلقاها حمدالله لكنه فشل فى تسديد الكرة ليمسكها الحارس سعد الدوسري من امام الجميع 

2019-09-16T15:58:32Z

14’ إنطلاقة من أكرم عفيف من الجهة اليسري ومحاولة المرور والتوغل لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها من امامه

2019-09-16T15:57:07Z

13’ خطأ من المدافع عمر هوساوي بعد تمريرة خاطئة يستخلصها بغداد بونجاح ويحاول التسديد لكن سريعًا تدخل هوساوي وابعدها من امامه بنجاح

2019-09-16T15:55:49Z

12’ عرضية من أكرم عفيف من الجهة اليسري لكن أمسكها الحارس برادلي جونز بثبات 

2019-09-16T15:55:17Z

10’ ضغط قوي من لاعبي السد على دفاعات النصر المتراجع بالكامل إلى المنطقة الدفاعية 

2019-09-16T15:54:10Z

8’ إنطلاقة من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى ومحاولة المرور لكن تدخل معه المدافع عبدالكريم حسن وابعدها إلى رمية تماس

2019-09-16T15:53:20Z

7’ تسديدة من حسن الهيدوس من خارج المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن لمرمي الحارس برادلي جونز 

2019-09-16T15:52:17Z

6’ تنفيذ الركنية بتمريرة من أكرم عفيف لتصل إلى حسن الهيدوس الذي سدد كرة قوية لكن ابعدها الحارس برادلي جونز ببراعة

2019-09-16T15:51:19Z

5’ تمريرة ثنائية رائعة من بغداد بونجاح وأكرم عفيف من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-09-16T15:50:22Z

4’ محاولة التوغل والتسديد من بغداد بونجاح من داخل يسار المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح 

2019-09-16T15:49:41Z

3’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي السد القطري فى منتصف الميدان 

2019-09-16T15:48:46Z

2’ إنطلاقة من عبدالكريم حسن من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من قلب المنطقة 

2019-09-15T23:07:45Z

على الجانب الآخر، تقدم العالمي بخطوة نحو التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن استطاع تحقيق فوزًا صعبًا بهدفين مقابل هدف، أمام ضيفه السد القطري فى ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة، بينما محليًا تعادل فارس نجد سلبيًا فى قمة مخيبة للآمال امام الشباب السعودي، والتي جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بمدية الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبهذه النتيجة يتصدر النصر جدول الترتيب مؤقتًا، برصيد 7 نقاط.

2019-09-15T23:07:34Z

استهل السد القطري مشواره فى بطولة دوري أبطال آسيا، بعد أن تصدر المجموعة الرابعة الذي كانت تضم كلً من الاهلي السعودي وبيرسبوليس وباختاكور، ليضرب موعدًا مع ديربي قطري من العيار الثقيل ضد غريمه التقليدي نادي الدحيل، لينتهي لقاء الذهاب بينهما بالتعادل إيجابيًا بهدفٍ لمثله، ثم نجح الأبيض فى حسم مباراة الإياب لصالحه بفوزًا كبيرًا بثلاثة أهدف مقابل هدف، ليضرب موعدًا مع النصر فى اللقاء الذي إنتهي لصالح العالمي بهدفين مقابل هدف، بينما محليًا يدخل السد فى المركز الثاني فى الدوري القطري برصيد 6 نقاط.

2019-09-15T23:07:21Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح ملعب جاسم بن حمد الدولي أبوابه لاستضافة قمة خليجية من العيار الثقيل بين السد القطري والنصر السعودي، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.