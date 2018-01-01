⏱ FULL-TIME@AlsaddSC 3-1 @DuhailSC— مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
week 9 | #QNBstarsLeague
جوووووووووووووول،،، الهدف الثالث للسد
بغداد بونجاح90+4’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من منتصف الميدان عن طريق بغداد بونجاح ومن ثم يمررها على يمينه إلى المنطلق أكرم عفيف ومن ثم يمررها له مرة اخرة لداخل المنطقة ليسددها بغداد تسديدة رائعة تسكن الشباك بنجاح
⚽️ هدف لنادي # السد— مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
بغداد بونجاح د. ٩٠+٤
#السد_الدحيل ٣-١
الاسبوع التاسع - مباراة مؤجلة | #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/dR0bwqm4tC
جوووووووووووووول،،،،،،، الهدف الثاني لفريق السد
سالم الهاجري90’ الهدف جاء بعد سلسلة من التمريرات العديدة من لاعبي السد على حدود المنطقة لتصل إلى سالم الهاجري الذي مر بمهارة فردية لداخل المنطقة وهيأ الكرة على القدم اليسري ليسددها تسديدة قوية على يسار الحارس خليفة أبوبكر
⚽️ هدف لنادي # السد— مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
سالم الهاجري د. ٨٩
#السد_الدحيل ٢-١
الاسبوع التاسع - مباراة مؤجلة | #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/XJl0JKlVLg
تبديل أول فى صفوف الدحيل
بطاقة صفراء من نصيب طارق سلمان
التبديل الثاني فى صفوف السد
ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة
تبديل أول فى صفوف السد
ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني من المبارا ة
بطاقة صفراء من نصيب المعز على زين العابدين
بداية االشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
كرتدة سريعة للسد
بطاقة صفراء من نصيب بسام هشام الراوي
شاهد تسديدة إدميلسون جونيور
د ٢٣' باولو ادملسون يهدر فرصة التقدم للدحيل والنتيجة ما زالت#السد ١-١ #الدحيل#دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/6g2Rmajq8u— مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
شاهد هدف التعادل للسد
لوكاس مينديس بالخطأ فى مرماه
📹 فيديو | هدف #السد الاول عن طريق— مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
لوكاس ميندس بالخطأ في مرماه#السد_الدحيل ١-١
الاسبوع التاسع - مباراة مؤجلة | #دوري_نجوم_QNB@AlsaddSC pic.twitter.com/1NUqs8A8fd
شاهد الهدف الأول لفريق الدحيل
يوسف العربي
📹 فيديو | هدف #الدحيل الاول عن طريق اللاعب يوسف العربي من ضربة جزاء#السد_الدحيل ٠-١— مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
الاسبوع التاسع - مباراة مؤجلة | #دوري_نجوم_QNB@DuhailSC pic.twitter.com/l7ZH6O1WCE
جووووووووووووووول،،،، الهدف الأول للسد
أكرم عفيف9’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من اكرم عفيف من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها المدافع لوكا مينديز بالخطأ فى المرمي
9' هدف لمصلحة الزعيم— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
لوكاس ميندس يسجل بالخطأ في مرماه
السد 1⃣
الدحيل 1⃣
#دوري_نجوم_QNB
جووووووووووووووول،،،،، والهدف الأول للدحيل
يوسف العربي5’ الهدف جاء بعد تسديدة قوية من يوسف العربي من تنفيذ ركلة الجزاء لتسكن الشبك بنجاح على يسار الحارس سعد الدوسري
6’ قووووووووووول— نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
يوسف العربي يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء
السد 0 × 1 #الدحيل#السد_الدحيل#دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/sdhZu4phjr
أووووووووووووووووه،،،،، ركلة جزاااااااااء للدحيل
بطاقة صفراء من نصيب بوعلام خوخي4’ أووووووووووووووووه،،،،، ركلة جزاااااااااء للدحيل الحكم يحتسب ركلة جزاء بعد تسديدة من كريم بوضيف من داخل يمين المنطقة تصطدم فى يد بوعلام خوخي داخل المنطقة
بداية المباراة:— نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
السد 0 × 0 #الدحيل#السد_الدحيل#دوري_نجوم_QNB
تشكيل لدحيل
يبدا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
اخليفة أبوبكر / محمد موسي عباس / لوكاس مينديز / بسام هشام / عاصم ماديبو / لويز مارتن / كريم بوضيف / المعز على زين العابدين / إدميلسون جونيور / على حسن عفيف / يوسف العربي
تشكيلة #الدحيل في مباراة اليوم #السد_الدحيل#دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/SvjriAiFrS— نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
البدلاء / سالمين عتيق الرميحي / خالد مراد مزيد / أحمد على حاتمي / حازم أحمد شحاته / أحمد المغيصيب / مراد ناجي حسين
تشكسل فريق السد
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
اسعد الدوسري / حامد اسماعيل / بيدرو ميجيل / وو يانج جونج / بوعلام خوخي / شافي هيرنانديز / جابي / طارق سليمان / حسن الهيدروس / أكرم عفيف / بغداد بونجاح
Here's our lineup for tonight's clash with Al-Duhail— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
Al-Dosari (GK), Hamid, Pedro, Khoukhi, Tarek, Gabi, Jung, Al-Haydos, Xavi, Afif, Bounedjah#AlSadd #QNBStarsLeague pic.twitter.com/33jpcUTgUS
البدلاء / سالم الهاجري / مصعب الخضير / ياسر أبو بكر / جهاد محمد / أحمد سوار / حسن أحمد / يوسف عبدالرزاق يوسف
ة عشر في بطولة دوري نجوم قطر
📆 Match Day— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
⏰ 18:30
🏟 Jassim Bin Hamad Stadium
⚽️ #AlSadd 🆚 AlDuhail
🏆 @QSL #QNBstarsLeague
🗓 Week 9#WeAreAlSadd#InAlSaddWeTrust pic.twitter.com/w38bA6Eboh