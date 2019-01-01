نهاية المُباراة ⚽️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ١٣ فبراير ٢٠١٩
الزمالك ١ - ١ نصر حسين داي
“ خالد بوطيب “ pic.twitter.com/9gXvqvsC8Y
فوزي يايا يتعادل لنصر حسين داي
فوزي يايا91’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من خطأ من الجهة اليمنى تلقاها إلياس ياتشي برأسية لداخل المنطقة إلى فوزي يايا لداخل المنطقة الذي سددها فى المرمي لكن تصدي لها جنش لترتد له من جديد ويسددها فى المرمي
التبديل الثاني فى صفوف الزمالك
‘٨٩ التبديل الثاني للزمالك— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ١٣ فبراير ٢٠١٩
نزول محمد عنتر و خروج كهربا pic.twitter.com/KVs2b9yvWO
أووووووووووووووه،،،، ماذا اهدرت ياكهربا؟
التبديل الثالث فى صفوف نصر حسين داي
تغيير | NA Hussein Dey: Brahim Dib يدخل ملعب المباراة بدلا من Abderrahmane Yousfi #TotalCAFCC #ZSCNAHD pic.twitter.com/gyS4SLma76— CAF - عربي (@caf_online_AR) ١٣ فبراير ٢٠١٩
التبديل الاول فى صفوف الزمالك
‘٧٨ التبديل الأول للزمالك— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ١٣ فبراير ٢٠١٩
نزول حميد أحداد و خروج إبراهيم حسن pic.twitter.com/j1eDGewgUM
التبديل الثاني فى صفوف نصر حسين داي
تغيير | NA Hussein Dey: Hocine El Orfi يدخل ملعب المباراة بدلا من Chamsseddine Harrag #TotalCAFCC #ZSCNAHD pic.twitter.com/xlFKsOlFmQ— CAF - عربي (@caf_online_AR) ١٣ فبراير ٢٠١٩
التبديل الاول فى صفوف نصر حسين داي
تغيير | NA Hussein Dey: Ilyes Yaiche يدخل ملعب المباراة بدلا من Abderaouf Choutier #TotalCAFCC #ZSCNAHD pic.twitter.com/kpfQFJmoll— CAF - عربي (@caf_online_AR) ١٣ فبراير ٢٠١٩
بداية الشوط الثاني ⚽️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ١٣ فبراير ٢٠١٩
الزمالك ١ - ٠ نصر حسين داي pic.twitter.com/NDQtHp7Os0
إستراحة | #ZSCNAHD 1-0 #TotalCAFCC pic.twitter.com/1XQAfWXXll— CAF - عربي (@caf_online_AR) ١٣ فبراير ٢٠١٩
خالد بوطيب يفتتح التسجيل للزمالك
خالد بوطيب15’ الهدف جاء بعد إستخلاص رائع للكرة من حمدي النقاز الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها كهربا وهيأ الكرة امام خالد بوطيب الذي سددها تسديدة يسارية على يمين المرمي
‘١٤ جووووووووووووول! خالد بوطيب يُسجل الهدف الأول⚽️ pic.twitter.com/Pff2GzpXRC— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ١٣ فبراير ٢٠١٩
بداية المباراة
البداية | حكم مباراة #ZSCNAHD يطلق صافرة البداية. تابعونا! #TotalCAFCC pic.twitter.com/linqvTSlhE— CAF - عربي (@caf_online_AR) ١٣ فبراير ٢٠١٩
التشكيل الرسمي لنصر حسين داي
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
مرياح غايا / وليد علاتي / خياط عبد الغني / محمد أمين التويجعي / خاسف نوفل / حراق شمس الدين / فوزي يايا / مهدي أورتاني / عبدالرؤوف شويطر / أحمد قاسمي / عبدالرحمن يوسفي
البدلاء / رياح ماليك / إلياس ياتشي / حسين لعرابي / براهيم ذيب / زكريا بوحلفاية / براهيمي بلقاسم
التشكيل الرسمي للزمالك
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمود جنش / حمدي النقاز / محمود حمدي / محمود علاء / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود كهربا / خالد بوطيب
تشكيل الزمالك لمباراة نصر حسين داي بالكونفدرالية الأفريقية.📝⚽️ pic.twitter.com/n3SAxmw8J0— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ١٣ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / عمر السعيد / محمد عبدالغني / محمد عنتر / بهاء مجدي / حميد أحداد / عماد السيد / أيمن حفني
تشكيل الزمالك لمباراة نصر حسين داي بالكونفدرالية الأفريقية.📝⚽️ pic.twitter.com/n3SAxmw8J0— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ١٣ فبراير ٢٠١٩