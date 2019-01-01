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الزمالك × سموحة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك وسموحة، في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز

محدث
التعليقات()

2019-04-03T17:17:52Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-04-03T17:17:01Z

13’ تمريرة ثنائية بين حازم إمام وفرجاني ساسي لداخل المنطقة مررها حازم عرضية أرضية لكن ابعدها الدفاع من منقطة الخطورة 

2019-04-03T17:15:44Z

12’ تمريرة طولية فى إتجاه محمود كهربا على الجهة اليسري لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

2019-04-03T17:14:30Z

11’ تمريرة طولية فى إتجاه اوميد اوكري لكن ابعدها بهاء مجدي إلى رمية تماس

2019-04-03T17:12:31Z

10’ عرضية من أحمد صبحي من الجهة اليمنى ابعدها الدفاع لترتد امام إسلام صلاح الذي سددها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-04-03T17:12:02Z

9’ سيطرة من لاعبي الزمالك وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان 

2019-04-03T17:11:15Z

8’ عرضية من يوسف أوباما من الجهة اليسري تلقاها أحمد زيزو برأسية لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-03T17:10:31Z

7’ تمريرة من محمود كهربا فى إتجاه يوسف أوباما على الجهة اليسري لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس 

2019-04-03T17:09:32Z

5’ خطأ لصالح الزمالك من على حدود المنطقة نفذها فرجاني ساسي بتسديدة قوية لكنها مرت بعيدة عن المرمي 

2019-04-03T17:06:21Z

4’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق حازم إمام لداخل المنطقة تلقاها المغربي خالد بوطيب برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-04-03T17:05:13Z

3’ إنطلاقة من محمود كهربا من الجهة اليسري ومن ثم يسدد تسديدة قوية لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-04-03T17:04:12Z

2’ إنطلاقة من اوميد اوكري من الجهة اليسري لكن تدخل معه محمد عبدالغني واستخلصها بنجاح

2019-04-03T17:02:37Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

تشكيل سموحة

2019-04-03T17:00:42Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد أبو جبيل / كريم يحيي / أحمد صبحي  / السيد فريد / محمود منصور / محمود سامي / إسلام صلاح / ادي نجوي امومو / اوميد اوكري / شريف رضا / ديريك نسييامبي 

البدلاء / أحمد مصطفي / محمد حمدي / عمرو بركات / عمر الحبشي / أحمد ربيع / الشيخ احمدو / محمد كناريا

إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم

2019-04-03T16:13:59Z

يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمود جنش / حازم إمام / محمود حمدي / محمد عبد الغني / بهاء مجدي / فرجاني ساسي / طارق حامد / يوسف أوباما / أحمد سيد زيزو / محمود كهربا / خالد بوطيب

2019-04-02T22:52:42Z

يقدم فريق سموحة موسمًا للنسيان حتى الآن في الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق وادي دجلة وخسروا هذه المباراة بثلاثية مقابل هدفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، متساويًا بنفس النقاط مع فريق بتروجيت صاحب المركز الرابع عشر، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في أربع مباريات وتعادل في 13 مباراة، وخسر تسع مواجهات.

2019-04-02T22:52:24Z

يدخل الفارس الأبيض هذا اللقاء وهو قادم من تعادل سلبي أمام الأهلي في القمة 117، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 17 في الدوري المصري الممتاز، وبهذا التعادل ظل الفارس الأبيض على صدارة جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، متفوقًا بنطقتين عن الأهلي صاحب الوصافة، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 23 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى خسارة واحدة.

2019-04-02T22:51:44Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق الزمالك نظيره سموحة، على ملعب “ بتروسبورت” في إطار منافسات الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.