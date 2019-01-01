تشكيل سموحة
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد أبو جبيل / كريم يحيي / أحمد صبحي / السيد فريد / محمود منصور / محمود سامي / إسلام صلاح / ادي نجوي امومو / اوميد اوكري / شريف رضا / ديريك نسييامبي
بداية المُباراة ⚽️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ٣ أبريل ٢٠١٩
الزمالك - سموحة#FightForZamalek pic.twitter.com/5waiNCOwEe
البدلاء / أحمد مصطفي / محمد حمدي / عمرو بركات / عمر الحبشي / أحمد ربيع / الشيخ احمدو / محمد كناريا
إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم
يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منمحمود جنش / حازم إمام / محمود حمدي / محمد عبد الغني / بهاء مجدي / فرجاني ساسي / طارق حامد / يوسف أوباما / أحمد سيد زيزو / محمود كهربا / خالد بوطيب
تشكيل الزمالك لمباراة سموحه بالدوري الممتاز. 📝⚽️#FightForZamalek pic.twitter.com/PcfUDYmZ6B— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ٣ أبريل ٢٠١٩
يقدم فريق سموحة موسمًا للنسيان حتى الآن في الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق وادي دجلة وخسروا هذه المباراة بثلاثية مقابل هدفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، متساويًا بنفس النقاط مع فريق بتروجيت صاحب المركز الرابع عشر، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في أربع مباريات وتعادل في 13 مباراة، وخسر تسع مواجهات.
يدخل الفارس الأبيض هذا اللقاء وهو قادم من تعادل سلبي أمام الأهلي في القمة 117، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 17 في الدوري المصري الممتاز، وبهذا التعادل ظل الفارس الأبيض على صدارة جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، متفوقًا بنطقتين عن الأهلي صاحب الوصافة، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 23 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى خسارة واحدة.