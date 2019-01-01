يقدم فريق سموحة موسمًا للنسيان حتى الآن في الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق وادي دجلة وخسروا هذه المباراة بثلاثية مقابل هدفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، متساويًا بنفس النقاط مع فريق بتروجيت صاحب المركز الرابع عشر، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في أربع مباريات وتعادل في 13 مباراة، وخسر تسع مواجهات.