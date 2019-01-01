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الزمالك × حسنية أغادير | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك وحسنية أغادير ، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-19

محدث
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2019-04-14T19:47:33Z

45+1’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الاول 

أووووووه،،،،، هجمة خطيرة للزمالك

2019-04-14T19:46:56Z

45+1’ تمريرة طولية فى إتجاه محمود كهربا داخل يسار المنطقة ومن ثم يمررها لداخل منتصف المنطقة إلى محمد إبراهيم الذي سددها بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-04-14T19:46:19Z

45’ الحكم يحتسب 1 دقيقة وقت بدل ضائع 

بطاقة صفراء من نصيب عماد كيموي

2019-04-14T19:44:08Z

44’ بطاقة صفراء من نصيب عماد كيموي بعد تدخل قوي على محمود حمدي الونش فى منتصف الميدان 

2019-04-14T19:43:27Z

44’ تمريرة خطيرة فى إتجاه خالد بوطيب لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع بشكل رائع وابعدها إلى رمية تماس

2019-04-14T19:42:36Z

43’ عرضية من محمد إبراهيم من الجهة اليمنى لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-14T19:41:51Z

42’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة تنتهي بعرضية من حمدي النقاز لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-04-14T19:41:00Z

41’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق حمدي النقاز لكن ابعدها ياسين رامي إلى ركنية 

2019-04-14T19:39:51Z

40’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة لكن خروج موفق من الحارس محمود جنش ويمسكها بثبات 

2019-04-14T19:39:15Z

39’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من حمدي الونش على عماد كيموي 

2019-04-14T19:38:23Z

38’ تمريرات بين أقدام لاعبي الزمالك فى المنطقة الدفاعية لمحاولة بناء هجمة منظمة 

بطاقة صفراء من نصيب سفيان بوفتيني

2019-04-14T19:37:18Z

37’ بطاقة صفراء من نصيب سفيان بوفتيني بعد تعطله لمحمود جنش لإرسال الكرة 

2019-04-14T19:37:00Z

36’ تنفيذ الركنية بعرضية لداحل المنطقة لكن أمسكها الحارس محمود جنش 

أوووووووووووه،،،،، تسديدة قوية من جلال داودي

2019-04-14T19:36:14Z

35’ تنفيذ الخطأ من جلال داودي بتسديدة قوية مرت من فوق الحائط لكن ابعدها الحارس محمود جنش ببراعة إلى ركنية 

2019-04-14T19:33:41Z

33’ خطأ من مكان خطير لفريق حسنية أغادير بعد تدخل قوي من محمود علاء على يوسف الفحلي 

2019-04-14T19:32:19Z

32’ إنطلاقة من عبدالله جمعة من الجهة اليسري ومن ثم يمررها إلى محمود كهربا لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-14T19:30:47Z

31’ عرضية أرضية خطيرة من محمود كهربا من الجهة اليسري تلقاها محمد إبراهيم بتسديدة غير متقنة تمر بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-04-14T19:29:59Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-04-14T19:29:22Z

29’ تسديدة من إبراهيم حسن من داخل يمين المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلي رمية تماس

2019-04-14T19:28:42Z

28’ تمريرة طولية فى إتجاه محمود كهربا على الجهة اليسري ليتلقاها ويرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-14T19:28:23Z

27’ إنطلاقة من حمدي النقاز ومحاولة المرور لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من امام التونسي 

2019-04-14T19:28:03Z

26’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الزمالك فى منتصف الميدان 

2019-04-14T19:24:57Z

24’ محاولات من لاعبي الزمالك للبحث عن ثغرة فى دفاعات حسنية أغادير

2019-04-14T19:24:19Z

23’ تمريرة فى إتجاه كهربا على الجهة اليسري لكن استخلصها عبدالعالي الخنبوبي بنجاح 

2019-04-14T19:23:05Z

22’ تمريرة من محمد إبراهيم لداخل يسار المنطقة إلى يوسف أوباما الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن إلى ضربة مرمي 

2019-04-14T19:21:21Z

20’ تنفيذ الخطأ من جلال داودي بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

محمود علاء يتحصل على بطاقة صفراء

2019-04-14T19:20:04Z

19’ تمريرة خطيرة فى إتجاه يوسف الفحلي على حدود المنطقة لكن تدخل معه بقوة محمود علاء والحكم يحتسب خطأ من على حدود المنطقة 

2019-04-14T19:18:19Z

18’ إنطلاقة رائعة من حمدي النقاز من داخل يمين المنطقة ومن ثم يمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تصل إلى كهربا الخالي من الرقابة لكنه تباطئ فى تسديد الكرة ليبعدها الدفاع بنجاح 

2019-04-14T19:16:30Z

17’ ركنية للزمالك تنفذ بعرضية لداخل المنطقة ترتد امام محمد إبراهيم الذي مررها للخالي من الرقابة خالد بوطيب الذي مررها برأسية داخل المنطقة لكنها مرت بدون خطورة 

التبديل الاول فى صفوف الزمالك

2019-04-14T19:15:46Z

16’ دخول محمد إبراهيم وخروج فرجاني ساسي

2019-04-14T19:15:25Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-04-14T19:13:24Z

14’ سقوط فرجاني ساسي ويبدو ان التونسي غير قادر على إستكمال الللقاء

2019-04-14T19:12:39Z

13’ ركنية لفريق حسنية أغادير تنفذ بعرضية من تامر صيام لداخل المنطقة لكن ابعدها محمود جنش من منطقة الخطورة 

2019-04-14T19:11:45Z

12’ تمريرة طولية خطيرة فى إتجاه محمود كهربا من خلف مدافعي الفريق المغربي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-14T19:10:29Z

11’ تنفيذ الخطأ بعرضية من محمود كهربا لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-14T19:09:54Z

10’ إستئناف المباراة من جديد بعد خروج فرجاني ساسي لإستكمال علاجه 

2019-04-14T19:09:16Z

9’ اللعب متوقف لعلاج التونسي فرجاني ساسي بعد سقوطه ودخول الطاقم الطبي لتلقيه العلاج

2019-04-14T19:08:18Z

8’ خطأ لصالح الزمالك بعد تدخل قوي من عبدالعالي الخنبوبي على فرجاني ساسي من خارج المنطقة 

2019-04-14T19:07:27Z

7’ تمريرة من عبدالعالي الخنبوبي لداخل المنطقة فى إتجاه يوسف الفحلي لكنها اقرب إلى الحارس جنش

2019-04-14T19:06:20Z

6’ خطأ لصالح حسنية أغادير فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من محمود كهربا على إدريس بناني 

2019-04-14T19:04:23Z

5’ خطأ لصالح حسنية أغادير من خارج المنطقة تنتهي بتسديدة قوية من تامر صيام لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-14T19:03:20Z

4’ تمريرة خطيرة لداخل المنطقة إلى إبراهيم حسين لكن ابعدها الدفاع فى اللحظات الاخيرة من امامه

2019-04-14T19:02:41Z

3’ ضغط متقدم من لاعبي الزمالك على دفاعات حسنية أغادير 

2019-04-14T19:01:48Z

2’ خطأ لصالح الزمالك بعد تدخل قوي على محمود كهربا فى منتصف الميدان 

التشكيل الرسمي لفريق حسنية أغادير

2019-04-14T18:42:06Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

عبدالرحمن الحواصلي / عبدالعالي الخنبوبي / ياسين رامي / سفيان بوفتيني / عبدالكريم باعدي / إدريس بناتي / زهير شاوش / عماد كيموي / جلال داودي / يوسف الفحلي / تامر صيام 

البدلاء / كريم البركاوي / فهد لحمادي / النماع البلايلي / ميروسلاف ماركوفيتش / هشام بن لاشين / أيوب قاسمي / كريم آيت محمد 

التشكيل الرسمي للزمالك

2019-04-14T18:26:57Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمود جنش / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / يوسف أوباما / محمود كهربا / إبراهيم حسن / خالد بوطيب 

البدلاء / عماد السيد / حميد أحداد / محمود عبدالعزيز / بهاء مجدي / عمر السعيد / محمد إبراهيم / محمد عبدالغني 

2019-04-13T21:17:31Z

تأهل فريق حسنية أغادير المغربي كثاني عن المجموعة الأولى رفقة فريق نهضة بركان صاحب الصدارة، بعدما حصد 8 نقاط من ست جولات في دوري المجموعات، حيث حقق الفوز في مبارتين وخسر مثلهم، وتعادل أمام الرجاء ذهابًا وإيابًا، ويأتي غزالة سوس في المركز الرابف في ترتيب الدروي المغربي برصيد 33 جمعهم من 22 مباراة.

2019-04-13T21:17:17Z

أنهى الفارس الأبيض لقاء الذهاب في المغرب بتعادل سلبي بدون أهداف، أما في الدوري فتراجع الفريق إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بعدما خسر أمام المصري بهدفين مقابل هدف في الجولة 28 من الدوري المصري، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي يتصدر لأول مرة، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 25 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى خسارتين. وسيسعى الزمالك للفوز في هذا اللقاء لحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

2019-04-13T21:17:03Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح ملعب الجيش بالسويس أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الزمالك وحسنية أغادير، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية  2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 