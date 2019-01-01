أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح ملعب الجيش بالسويس أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الزمالك وحسنية أغادير، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.