أووووووه،،،،، هجمة خطيرة للزمالك
بطاقة صفراء من نصيب عماد كيموي
إنذار | الحكم يشهر البطاقة الصفراء لـ Imad Kimaoui من Hassania Agadir! #TotalCAFCC #ZSCHUSA pic.twitter.com/j3Dtab4RkY— CAF - عربي (@caf_online_AR) ١٤ أبريل ٢٠١٩
بطاقة صفراء من نصيب سفيان بوفتيني
إنذار | الحكم يشهر البطاقة الصفراء لـ Soufiane Bouftini من Hassania Agadir! #TotalCAFCC #ZSCHUSA pic.twitter.com/rGSDZmDPh0— CAF - عربي (@caf_online_AR) ١٤ أبريل ٢٠١٩
أوووووووووووه،،،،، تسديدة قوية من جلال داودي
محمود علاء يتحصل على بطاقة صفراء
التبديل الاول فى صفوف الزمالك
'16 التبديل الأول 🔄— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ١٤ أبريل ٢٠١٩
نزول محمد إبراهيم و خروج فرجاني ساسي 🔽🔼 pic.twitter.com/KjAvysYo4N
بداية المُباراة ⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ١٤ أبريل ٢٠١٩
الزمالك - حسنية أكادير pic.twitter.com/sS2nwnF6Gm
التشكيل الرسمي لفريق حسنية أغادير
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
عبدالرحمن الحواصلي / عبدالعالي الخنبوبي / ياسين رامي / سفيان بوفتيني / عبدالكريم باعدي / إدريس بناتي / زهير شاوش / عماد كيموي / جلال داودي / يوسف الفحلي / تامر صيام
البدلاء / كريم البركاوي / فهد لحمادي / النماع البلايلي / ميروسلاف ماركوفيتش / هشام بن لاشين / أيوب قاسمي / كريم آيت محمد
التشكيل الرسمي للزمالك
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمود جنش / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / يوسف أوباما / محمود كهربا / إبراهيم حسن / خالد بوطيب
تشكيل الزمالك لمباراة حسنية أكادير بالكونفدرالية الأفريقية. 📝⚽️ pic.twitter.com/DuhZIjul4h— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ١٤ أبريل ٢٠١٩
البدلاء / عماد السيد / حميد أحداد / محمود عبدالعزيز / بهاء مجدي / عمر السعيد / محمد إبراهيم / محمد عبدالغني
تأهل فريق حسنية أغادير المغربي كثاني عن المجموعة الأولى رفقة فريق نهضة بركان صاحب الصدارة، بعدما حصد 8 نقاط من ست جولات في دوري المجموعات، حيث حقق الفوز في مبارتين وخسر مثلهم، وتعادل أمام الرجاء ذهابًا وإيابًا، ويأتي غزالة سوس في المركز الرابف في ترتيب الدروي المغربي برصيد 33 جمعهم من 22 مباراة.
أنهى الفارس الأبيض لقاء الذهاب في المغرب بتعادل سلبي بدون أهداف، أما في الدوري فتراجع الفريق إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بعدما خسر أمام المصري بهدفين مقابل هدف في الجولة 28 من الدوري المصري، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي يتصدر لأول مرة، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 25 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى خسارتين. وسيسعى الزمالك للفوز في هذا اللقاء لحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.