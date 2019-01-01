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الزمالك × جور ماهيا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك ضد جورماهيا في الجولة الخامسة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-03-10T20:14:57Z

57’فرجاني ساسي سدد كرة قوية من خارج المنطقة أمسك بها الحارس فريدريك بنجاح

2019-03-10T20:13:51Z

56’حميد أحداد حاول الانطلاق من الجانب الأيسر وإرسال كرة عرضية، لكن تدخل من الدفاعات وابعاد الكرة إلى رمية جانبية

2019-03-10T20:13:33Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للزمالك بثنائية نظيفة

2019-03-10T20:12:07Z

54’خطأ لصالح حميد أحداد في منتصف الميدان بعد تدخل من كينيث موجونا في منتصف الميدان

2019-03-10T20:09:46Z

53’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي الزمالك في منتصف الميدان

2019-03-10T20:08:26Z

52’المهاجم دينيس أوليتش سدد كرة قوية من داخل المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-10T20:07:47Z

51’كرة بينية عن طريق يوسف أوبما في إتجاه أحمد سيد زيزو المنطلق داخل المنطقة، سددها بيسراه مرت بجوار القائم الأيسر وإلى ركلة مرمى

2019-03-10T20:06:53Z

50’المباراة تُستأنف الآن

2019-03-10T20:06:43Z

49’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-03-10T20:06:22Z

48’سقوط حارس فريق جور ماهيا بداعي الإصابة

2019-03-10T20:05:23Z

47’أول كرة عرضية عن طريق أحمد سيد زيزو إلى داخل المنطقة إرتقى لها عمر السعيد وحولها برأسية تصدى لها الحارس ببراعة

2019-03-10T20:02:32Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-03-10T19:47:28Z

45+1’نهاية الشوط الأول

 

2019-03-10T19:47:01Z

45’ركنية نُفذت عن طريق فرجاني ساسي إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-03-10T19:45:51Z

44’يوسف أوباما أرسل كرة بينية وضعت حميد أحداد منفردًا بالمرمى، لكن تباطأ كثيرًا وانقض عليه المدافع هارون شكافا وأبعد الكرة إلى ركنية

2019-03-10T19:44:44Z

43’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق فيلمون أموندي إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الفريق الكيني 

2019-03-10T19:42:58Z

42’خطأ لصالح يونيفاس أوينو في منتصف الميدان بعد تدخل من طارق حامد

2019-03-10T19:42:25Z

41’أحمد سيد زيزو سدد كرة قوية من خارج المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس فريدريك أوتيندا

2019-03-10T19:41:35Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال الزمالك متفوق هُنا في ملعب برج العرب بهدفين دون رد

2019-03-10T19:40:22Z

39’نقترب من آخر خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم للزمالك بهدفين دون رد

2019-03-10T19:39:08Z

38’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أحمد سيد زيزو إلى داخل المنطقة إرتقى لها حميد أحداد وحولها برأسية قوية تصدى لها الحارس ببراعة ثم أبعدت من الدفاعات من على خط المرمى

2019-03-10T19:38:45Z

37’تصويبة قوية عن طريق حمدي النقاز من خارج المنطقةت تصدى لها الجارس فريدريك ببراعة

2019-03-10T19:36:52Z

36’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الزمالك في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات جور ماهيا

2019-03-10T19:36:25Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للزمالك بثنائية نظيفة

2019-03-10T19:35:15Z

34’أحمد سيد زيزو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-03-10T19:34:26Z

33’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الزمالك في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات جور ماهيا

2019-03-10T19:34:03Z

32’حمدي النقاز انطلق سريعًا من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-03-10T19:31:16Z

31’خطأ لصالح حميد أحداد بعد تدخل من هارون شكافا في منتصف الميدان

2019-03-10T19:30:52Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للزمالك بثنائية نظيفة

2019-03-10T19:29:38Z

29’ضغط  زملكاوي الآن في هذه الأوقات بحثًا عن خطف الهدف الثالث وهدف قتل المباراة

2019-03-10T19:29:11Z

28’تصويبة قوية عن طريق أحمد سيد زيزو من داخل المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

يوسف أوباما يسجل الثاني للزمالك

2019-03-10T19:26:16Z

بتصويبة من داخل المنطقة

27’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق فرجاني ساسي إلى داخل المنطقة إستقبلها عمر السعيد بالصدر في إتجاه يوسف أوباما الذي سدد كرة صاروخية سكنت شباك الفريق الكيني

 

2019-03-10T19:25:27Z

26’جوووووووووووووووووووووووول.....والهدف الثاني للزمالك

2019-03-10T19:24:11Z

25’كرة بينية عن طريق جواشيم في إجتاه صامويل أونيانجو المنطلق داخل المنطقة، لكن أقوى من اللازم وطالت وإلى ركلة مرمى للزمالك

2019-03-10T19:22:58Z

24’فرجاني ساسي أرسل بينية في إتجاه أحمد سيد زيزو المنطلق داخل المنطقة طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-10T19:21:47Z

23’سيطرة من لاعبي الزمالك في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الفريق الكيني

2019-03-10T19:20:30Z

22’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق يوسف أوباما إلى داخل مناطق دفاعات الفريق الكيني، أبعدت من الدفاعات ببراعة

2019-03-10T19:19:53Z

21’حميد أحداد اكتسب خطأ في منتصف الميدان بعد تدخل من جواشيم ألوتش

2019-03-10T19:18:12Z

20’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الزمالك في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات جور ماهيا

2019-03-10T19:18:01Z

19’المباراة تُستأنف الآن

2019-03-10T19:17:44Z

18’حكم المباراة يذهب للإطمئنان عليه

2019-03-10T19:17:29Z

17سقوط اللاعب محمود علاء بداعي الإصابة

2019-03-10T19:15:23Z

16’تدخل قوي من صامويل أونيانجو على محمود علاء وحكم المباراة يشهر البطاقة الصفراء في وجهه

2019-03-10T19:15:07Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال الزمالك متقدم بهدف دون رد

2019-03-10T19:13:46Z

14’الفارس الأبيض نجح في تسجيل أول الأهداف مبكرًا قبل مرور أول ربع ساعة

محمود علاء يسجل الأول للزمالك

2019-03-10T19:12:51Z

برأسية من داخل المنطقة

13’كرة ثابتة نفذها عبد الله جمعة مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها محمود علاء القادم من الخلف ثم حولها برأسية قوية سكنت الشباك

 

2019-03-10T19:12:06Z

12’جوووووووووووووووووووووووووووول...والهدف الأول للزمالك 

2019-03-10T19:11:06Z

11’حمدي النقاز اكتسب خطأ من الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من صامويل أونيانجو

2019-03-10T19:10:16Z

10’حميد أحداد انطلق سريعًا من الجانب الأيسر ثم توغل إلى داخل المنطقة وانفرد بالحارس، لكن طالت الكرة عليه ثم خروج من الحارس فريدريك الذي أمسك الكرة بثبات

2019-03-10T19:08:58Z

9’اوووووووووووووووووووووووووه...ماذا أهدرت يا أحداد

2019-03-10T19:07:14Z

8’عبد الله جمعة أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى خارج المنطقة

2019-03-10T19:05:39Z

7’تمريرة بينية عن طريق يوسف أوباما في إتجاه المنطلق على حدود المنطقة أحمد سيد زيزو، لكن حكم المباراة أشار إلى وجود حالة تسلل

2019-03-10T19:03:51Z

6’خطأ لصالح عمر السعيد بعد تدخل من صامويل أونيانجو في منتصف الميدان 

2019-03-10T19:02:42Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-10T19:02:14Z

4’لاعبي جور ماهيا يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان وبداية هادئة

2019-03-10T19:01:25Z

3’البداية مع الضيوف وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان 

2019-03-10T18:59:43Z

2’الزمالك بالزي الأبيض على اليسار وجور ماهيا بالزي الأخضر على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-03-10T18:58:47Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل جور ماهيا لمباراة اليوم

2019-03-10T18:50:32Z

يبدأ المدرب حسان أوكتاي بطريقة 3/4/3 وتضم كلًا من

فريدريك أوتيندا / فيلمون أموندي / هارون شكافا / تشارليز سارامو / بونيفا أوينو / ارنيست كيسيا / كينيث موجونا / جواشيم ألوتش / جاكويس تيوسنجي / فرانسيس كاهاتا / صامويل أونيانجو

 

إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم

2019-03-10T18:45:51Z

يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمود جنش / حمدي النقاز / محمود حمدي / محمود علاء / عبد الله جمعة / طارق حامد / فرجاني ساسي / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / حميد أحداد / عمر السعيد

 

2019-03-10T18:38:57Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم دانيال لاري

2019-03-10T18:37:09Z

يعتبر الفريق الكيني هو أحد الفرق التي ودعت بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور الـ32، وبدأ الفريق مشواره من الدور التمهيدي "64" بملاقاة فريق بيج بوليتس وتخطاه (3-4) بركلات الترجيح، ثم ودع البطولة من دور الـ32 بعدما تغلب عليه فريق لوبي ستارز النيجيري، وذهب الفريق الكيني مباشرةً إلى دور 32 مكرر من البطولة، وقابل فريق نيو ستار وتخطاه في مجموع اللقائين (1-2)، ويتصدر الفريق المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات فقط.

2019-03-10T18:36:57Z

كانت بداية الفارس الأبيض في الكونفدرالية من دور الـ32 الأول وواجه فريق القطن التشادي، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (7-2) وتأهل لدور الـ32 مكرر، ثم قابل فريق اتحاد طنجة المغربي وتغلب عليه بنتيجة (1-3) في مجموع مبارتي الذهاب والإياب، ويأتي الفارس الأبيض في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط من فوز وتعادلين وهزيمة.

2019-03-10T18:33:20Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الزمالك جور ماهيا في الجولة الخامسة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال
 