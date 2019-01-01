يعتبر الفريق الكيني هو أحد الفرق التي ودعت بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور الـ32، وبدأ الفريق مشواره من الدور التمهيدي "64" بملاقاة فريق بيج بوليتس وتخطاه (3-4) بركلات الترجيح، ثم ودع البطولة من دور الـ32 بعدما تغلب عليه فريق لوبي ستارز النيجيري، وذهب الفريق الكيني مباشرةً إلى دور 32 مكرر من البطولة، وقابل فريق نيو ستار وتخطاه في مجموع اللقائين (1-2)، ويتصدر الفريق المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات فقط.