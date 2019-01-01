45+1’نهاية الشوط الأول
نهاية الشوط الأول ⚽️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 10, 2019
الزمالك 2 - 0 جور ماهيا pic.twitter.com/VcYlvsnZ7Q
يوسف أوباما يسجل الثاني للزمالك
بتصويبة من داخل المنطقة
27’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق فرجاني ساسي إلى داخل المنطقة إستقبلها عمر السعيد بالصدر في إتجاه يوسف أوباما الذي سدد كرة صاروخية سكنت شباك الفريق الكيني
‘25 جوووووووووووووول! يوسف أوباما يسجل الهدف الثاني ⚽️⚽️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 10, 2019
الزمالك 2 - 0 جور ماهيا pic.twitter.com/BqdAZnByyK
محمود علاء يسجل الأول للزمالك
برأسية من داخل المنطقة
13’كرة ثابتة نفذها عبد الله جمعة مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها محمود علاء القادم من الخلف ثم حولها برأسية قوية سكنت الشباك
‘12 جوووووووووووووول! محمود علاء يسجل الهدف الأول ⚽️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 10, 2019
الزمالك 1 - 0 جور ماهيا pic.twitter.com/JRfobFt849
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل جور ماهيا لمباراة اليوم
يبدأ المدرب حسان أوكتاي بطريقة 3/4/3 وتضم كلًا من
فريدريك أوتيندا / فيلمون أموندي / هارون شكافا / تشارليز سارامو / بونيفا أوينو / ارنيست كيسيا / كينيث موجونا / جواشيم ألوتش / جاكويس تيوسنجي / فرانسيس كاهاتا / صامويل أونيانجو
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #ZSCGMFC #TotalCAFCC pic.twitter.com/2Oa7gZuDxa— CAF - عربي (@caf_online_AR) March 10, 2019
إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم
يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمود جنش / حمدي النقاز / محمود حمدي / محمود علاء / عبد الله جمعة / طارق حامد / فرجاني ساسي / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / حميد أحداد / عمر السعيد
تشكيل الزمالك لمباراة جورماهيا بالكونفدرالية الأفريقية. 📝⚽️ pic.twitter.com/61HlhZvrwV— Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 10, 2019
يعتبر الفريق الكيني هو أحد الفرق التي ودعت بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور الـ32، وبدأ الفريق مشواره من الدور التمهيدي "64" بملاقاة فريق بيج بوليتس وتخطاه (3-4) بركلات الترجيح، ثم ودع البطولة من دور الـ32 بعدما تغلب عليه فريق لوبي ستارز النيجيري، وذهب الفريق الكيني مباشرةً إلى دور 32 مكرر من البطولة، وقابل فريق نيو ستار وتخطاه في مجموع اللقائين (1-2)، ويتصدر الفريق المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات فقط.
كانت بداية الفارس الأبيض في الكونفدرالية من دور الـ32 الأول وواجه فريق القطن التشادي، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (7-2) وتأهل لدور الـ32 مكرر، ثم قابل فريق اتحاد طنجة المغربي وتغلب عليه بنتيجة (1-3) في مجموع مبارتي الذهاب والإياب، ويأتي الفارس الأبيض في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط من فوز وتعادلين وهزيمة.