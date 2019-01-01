23’ إنطلاقة رائعة من حمد النقاز من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة تصل على يسار المنطقةإلى محمد إبراهيم الذي أرسلها عرضية تلقاها عمر السعيد بتسديد خلفية رائعة لكن تصدي لها المهدي سليمان ببراعة