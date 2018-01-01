45’نهاية الشوط الأول
2018-12-28T17:52:06Z
نهاية الشوط الأول ⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 28, 2018
الزمالك ١ - ٠ بتروجت pic.twitter.com/qVB690RU9Z
2018-12-28T17:50:45Z
44’محمود كهربا أرسل كرة بينية في اتجاه كابونجو المنطلق على حافة منطقة الجزاء طالت عليه وأقرب إلى الحارس محمد أبو النجا
2018-12-28T17:50:09Z
43’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق عبد الله جمعة لداخل المنطقة أقرب إلى الحارس محمد أبو النجا
2018-12-28T17:49:36Z
42’بينية عن طريق كابونجو في اتجاه يوسف أوباما المنطلق داخل المنطقة أبعدت من دفاعات بتروجيت
2018-12-28T17:48:06Z
41’لمسة يد على علي عيد لاعب بتروجيت في منتصف الميدان
2018-12-28T17:47:47Z
40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للزمالك بهدف دون رد
2018-12-28T17:47:19Z
39’كرة ثابتة نفذها أحمد عبد الرحمن مقوسة داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الزمالك خارج المنطقة
بطاقة صفراء من نصيب لاعب الزمالك
2018-12-28T17:46:46Z
38’خطأ لصالح أحمد العجوز بعد تدخل من حازم إمام في منتصف الميدان وبطاقة صفراء
2018-12-28T17:45:47Z
37’خطأ لصالح يوسف أوباما بعد تدخل من علي عيد في منتصف الميدان
2018-12-28T17:45:30Z
36’كهربا سدد كرة قوية من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى
2018-12-28T17:45:05Z
35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للفارس الأبيض بهدف دون رد
2018-12-28T17:43:44Z
30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للزمالك بهدف دون رد
محمود كهربا يفتتح التسجيل للزمالك
2018-12-28T17:38:12Z
بتصويبة من داخل المنطقة
23’الهدف جاء بعد بينية رائعة عن طريق يوسف أوباما من على حافة المنطقة من فوق الدفاعات وضعت محمود كهربا منفردًا بالمرمى الذي استلم الكرة وسددها مرفوعة من فواق الحارس سكنت الشباك بنجاح
'٢٣ جوووووووووول! كهربا يُسجل الهَدف الأول ⚽ pic.twitter.com/t7nXoOor7H— Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 28, 2018
2018-12-28T17:37:23Z
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2018-12-28T17:16:30Z
10’عشر دقائق مرت من عمر وأحداث الشوط الأول ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2018-12-28T17:14:52Z
8’تمريرات قائمة بين لاعبي الزمالك في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات بتروجيت
2018-12-28T17:14:37Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2018-12-28T17:13:57Z
2’الزمالك بالزي الأبيض على اليسار وبتروجيت بالزي الأزرق الغامق على اليمين
انطلاق المباراة الآن
2018-12-28T17:13:39Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
إليكم تشكيل بتروجيت لمباراة اليوم
2018-12-28T16:42:26Z
يبدأ المدرب مؤمن سليمان بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمد أبو النجا / محمد رضا / أحمد عبد الرسلو / إبراهيم القاضي / أحمد السباعي / أحمد العجوز / حميد ماو / علي عيد / أحمد عبد الرحمن / محمود صلاح / محمد سالم
إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم
2018-12-28T16:39:06Z
يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منمحمود جنش / حازم إمام / محمد عبد السلام / محمد عبد الغني / عبد الله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / مصطفى فتحي / يوسف أوباما / محمود كهربا / كابونجو كاسونجو
2018-12-28T09:17:20Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث يستضيف اليوم الزمالك فريق بتروجيت في أولى مباريات الدور الثاني في الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.