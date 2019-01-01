مدونة حية

الزمالك × النجم الساحلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك والنجم الساحلي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-04-28T17:19:35Z

حقق النجم الساحلي التونسي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد تحقيق الفوز على الهلال السعودي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، ويأتي الفريق الساحلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 36 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، فبعد مرور 18 جولة استطاع النجم الساحلي تحقيق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين فقط.

2019-04-28T17:19:28Z

صعد الفارس الأبيض إلى هذا الدور بعد تغلبه على فريق حسينة أغادير في مجموع المبارتين بنتيجة (0-1)، أما في الدوري فتراجع الفريق إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد في الجولة 26 من الدوري المصري، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 27 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى ثلاث هزائم.

2019-04-28T17:19:13Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الزمالك نظيره النجم الساحلي التونسي، على ملعب “برج العرب" في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية  2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.