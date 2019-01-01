حقق النجم الساحلي التونسي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد تحقيق الفوز على الهلال السعودي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، ويأتي الفريق الساحلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 36 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، فبعد مرور 18 جولة استطاع النجم الساحلي تحقيق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين فقط.
صعد الفارس الأبيض إلى هذا الدور بعد تغلبه على فريق حسينة أغادير في مجموع المبارتين بنتيجة (0-1)، أما في الدوري فتراجع الفريق إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد في الجولة 26 من الدوري المصري، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 27 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى ثلاث هزائم.