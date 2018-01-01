أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول......حيث يستضيف الزمالك القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 من كأس الاتحاد الإفريقي، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.