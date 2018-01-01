90+3’نهاية المباراة
نهاية المباراة ⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 15, 2018
الزمالك 7 - 0 القطن التشادي
" كهربا - ساسي - كاسونجو - فتحي - السعيد " pic.twitter.com/YQc4MbEZ3k
عمر السعيد يزيد غلة الأهداف ويسجل السابع
من داخل المنطقة
81’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن في اتجاه عمر السعيد الذي سدد كرة بسهولة سكنت الشباك
'82 جوووووووووووووول! عمر السعيد يسجل الهدف السابع للزمالك ⚽ pic.twitter.com/vHRzgIftdd— Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 15, 2018
تبديل ثاني في صفوف الزمالك
79’خروج كابونجو كاسونجو ودخول عمر السعيد بدلًا
'78 التبديل الثاني لنادي الزمالك— Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 15, 2018
دخول عمر السعيد و خروج كاسونجو
الزمالك 6 - 0 القطن التشادي pic.twitter.com/OjMflrV3eW
تبديل أول في صفوف الزمالك
مصطفى فتحي يسجل السادس للزمالك
ويواصل مهرجان الأهداف56’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق كهربا لداخل المنطقة استقبلها مصطفى فتحي بتصويبة قوية سكنت الشباك
46’انطلاق الشوط الثاني
كابونجو يسجل الخامس للزمالك
بتصويبة من داخل المنطقة41’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حمدي النقاز لداخل المنطقة سددها كابونجو بسهولة سكنت الشباك بنجاح
مصطفى فتحي يسجل الهدف الرابع
ويحسم النتيجة من هنا
23’عبد الله جمعة أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة قابلها مصطفى فتحي بتصويبة قوية سكنت الشباك بنجاح
'27 جوووووووووووووووول! مصطفى فتحي يسجل الهدف الرابع ⚽️ pic.twitter.com/M6sLNGMQk7— Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 15, 2018
كابونجو كاسونجو يسجل الثالث للزمالك
بعد مراوغة رائعة للحارس
21’الهدف جاء بعد كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة استقبلها كابونجو ثم راغو الحارس وسدد كرة في الشباك
'22 جووووووووووول! كاسونجو يسجل الهدف الثالث ⚽️ pic.twitter.com/UDi17Uo3W9— Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 15, 2018
فرجاني ساسي يعزز التقدم بهدف ثاني
رأسية مميزة من داخل المنطقة
17’كرة ثابتة نفذها محمود كهربا مقوسة داخل المنطقة استقبلها فرجاني ساسي برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح
'15 جووووووووووول! فرجاني ساسي يسجل الهدف الثاني ⚽️ pic.twitter.com/OsNLyIRLQc— Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 15, 2018
محمود كهربا يفتتح التسجيل للزمالك
من داخل المنطقة
12’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق محمد إبراهيم الذي أرسل كروة عرضية لداخل المنطقة سددها كهربا قوية سكنت الشباك
'١١ جووووووووووول! كهربا يسجل الهدف الأول ⚽️ pic.twitter.com/aZiKROOVPi— Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 15, 2018
انطلاق المباراة
إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم
يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمود جنش / حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / عبد الله جمعة / طارق حامد / فرجاني ساسي / مصطفى فتحي / محمد إبراهيم / محمود كهربا / كابونجو كاسونجو
تشكيل الزمالك لمباراة القطن التشادي بالكونفدرالية الأفريقية. 📝⚽️ pic.twitter.com/6enDDQmEBd— Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 15, 2018