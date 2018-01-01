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الزمالك × القطن التشادي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك ضد القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 من كأس الاتحاد الإفريقي 2018-19

محدث
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الزمالك

90+3’نهاية المباراة

2018-12-15T18:49:42Z

2018-12-15T18:47:42Z

90+2’ركنية نفذها محمود عبد العزيز مقوسة داخل المنطقة استقبلها عمر السعيد برأسية اصطدمت بالدفاعات ووصلت أمام كهربا داخل المنطقة الذي استقبل الكرة وسددها بيسراه مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-15T18:46:50Z

90+1’النقاز أرسل عرضية من الجانب الأيمن اصطدمت بدفاعات القطن وإلى ركنية

2018-12-15T18:45:53Z

90’إيساي سدد كرة من خارج المنطقة علت عارضة الحارس جنش وإلى ركلة مرمى

2018-12-15T18:44:45Z

89’كهربا انطلق من الجانب الأيمن ثم توغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر وإلى ركلة مرمى

2018-12-15T18:44:02Z

88’كهربا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت الكرة من دفاعات القطن

2018-12-15T18:43:31Z

87’استئناف المباراة الآن

2018-12-15T18:43:14Z

86’الطاقم الطبي يدخل لملعب المباراة لعلاج جنش

2018-12-15T18:42:25Z

85’مشادات بين لاعبي الفريقين بعد التدخل الأخير من اللاعب عبد الله يعقوب على قدم جنش

2018-12-15T18:41:37Z

84’سقوط الحارس محمود جنش بداعي الإصابة

2018-12-15T18:40:21Z

83’تصويبة عن طريق كهربا من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر ثم إلى ركلة مرمى

عمر السعيد يزيد غلة الأهداف ويسجل السابع

2018-12-15T18:36:21Z

من داخل المنطقة

81’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن في اتجاه عمر السعيد الذي سدد كرة بسهولة سكنت الشباك

 

2018-12-15T18:35:51Z

80’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقد للزمالك بسداسية نظيفة

تبديل ثاني في صفوف الزمالك

2018-12-15T18:35:22Z

79’خروج كابونجو كاسونجو ودخول عمر السعيد بدلًا

 

2018-12-15T18:33:00Z

77’كهربا سدد كرة من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2018-12-15T18:31:48Z

76’تمريرات متبادلة بين لاعبي الزمالك في منتصف الميدان وهدوء نسبي في أحداث المباراة

2018-12-15T18:31:27Z

75’ربع ساعة متبقية من عمر المباراة ومازال الزمالك متقدم بسداسية نظيفة

2018-12-15T18:28:55Z

72’حمدي النقاز انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات القطن

2018-12-15T18:26:52Z

71’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي الزمالك

2018-12-15T18:26:23Z

70’كرة ثابتة نفذها محمود علاء قوية زاحفة مرت بمحازاة القائم وإلى ركلة مرمى

2018-12-15T18:24:46Z

69’خطأ لصالح محمود عبد العزيز من  على حدود المنطقة من مكان مميز

2018-12-15T18:23:45Z

68’سقوط اللاعب طارق حامد بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2018-12-15T18:23:23Z

67’كهربا سدد كرة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى

تبديل أول في صفوف الزمالك

2018-12-15T18:21:58Z

66’خروج فرجاني ساسي ودخول محمود عبد العزيز بدلًا منه

2018-12-15T18:20:30Z

65’مصطفى فتحي سدد كرة قوية من على حافة المنطقة اصطدمت بالقائم الأيمن ووصلت إلى ركلة مرمى

2018-12-15T18:19:47Z

63’حمدي النقاز انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات القطن

2018-12-15T18:18:31Z

62’تمريرات متبادلة بين لاعبي الزاملك في منتصف الميدان وسط تراجع من لاعبي القطن 

2018-12-15T18:17:06Z

61’كرة ثابتة نفذها طارق حامد قوية اصطدمت بالحائط البشري وأبعدت من الدفاعات

2018-12-15T18:16:42Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للزمالك بسداسية نظيفة

2018-12-15T18:15:56Z

59’محمد إبراهيم اكتسب خطأ من على حدود المنطقة من مكان مميز

2018-12-15T18:14:10Z

58’مصطفى فتحي سدد كرة من داخل المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2018-12-15T18:13:13Z

57’حمدي النقاز أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات القطن

مصطفى فتحي يسجل السادس للزمالك

2018-12-15T18:11:37Z

ويواصل مهرجان الأهداف

56’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق كهربا لداخل المنطقة استقبلها مصطفى فتحي بتصويبة قوية سكنت الشباك

2018-12-15T18:11:13Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التدقم للزاملك بخماسية نظيفة

2018-12-15T18:07:36Z

53’تمريرات قائمة بين لاعبي الزمالك في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى القطن

2018-12-15T18:06:58Z

52’حمدي النقاز أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة استقبلها فرجاني ساسي بمقصية رائعة مرت بجوار القائم الأيسر 

2018-12-15T18:05:09Z

51’توغل من مصطفى فتحي لداخل المنطقة ثم عركلة له من مدافعي القطن وحكم المباراة يقول لاشيء

2018-12-15T18:04:37Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني والزمالك متقدم على القطن بخماسية دون رد

2018-12-15T18:03:40Z

48’الزمالك مستحوز على مجريات اللقاء مع مطلع الشوط الثاني

2018-12-15T18:03:07Z

47’تمريرات قائمة بين لاعبي الزمالك في منتصف الميدان  بحثًا عن اختراق دفاعات القطن

2018-12-15T18:01:58Z

46’انطلاق الشوط الثاني 

2018-12-15T17:45:06Z

45+1’نهاية الشوط الأول

2018-12-15T17:44:42Z

45’خطأ لصالح مصطفى فتحي في منتصف الميدان 

2018-12-15T17:44:04Z

44’حمدي النقاز أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات القطن

2018-12-15T17:43:09Z

43’كابونجو سدد كرة من خارج المنطقة بيمناه مرت أعلى العارضة بقليل وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-15T17:41:32Z

42’تمريرات قائمة بين لاعبي الزمالك في الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول

كابونجو يسجل الخامس للزمالك

2018-12-15T17:39:43Z

بتصويبة من داخل المنطقة

41’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حمدي النقاز لداخل المنطقة سددها كابونجو بسهولة سكنت الشباك بنجاح

2018-12-15T17:39:10Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال الزمالك متقدم برباعية نظيفة

2018-12-15T17:36:31Z

37’كرة ثابتة نفذها فرجاني ساسي مقوسة داخل المنطقة استقبلها محمود علاء برأية تصدى لها الحارس، لكنه كان في موقف تسلل

2018-12-15T17:36:08Z

36’خطأ لصالح محمد إبراهيم من مكان مميز من على حدود المنطقة

2018-12-15T17:35:10Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال الزمالك متقدم برباعية نظيفة

2018-12-15T17:34:29Z

34’عرضية عن طريق حمدي النقاز من الجانب الأيمن لداخل المنطقة استقبلهاكابونجو برأسية مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2018-12-15T17:31:34Z

32’هدوء نسبي في أحداث المباراة ومازال التقدم للزمالك برباعية نظيفة

2018-12-15T17:29:43Z

31’عبد الله جمعة أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات القطن

2018-12-15T17:29:23Z

30’نصف ساعة مرت من عمنر المباراة ومازال التقدم للزمالك برباعية نظيفة

2018-12-15T17:29:14Z

29’خطأ لصالح فرجاني ساسي في منتصف الميدان 

2018-12-15T17:28:21Z

27’محمد إبراهيم انطلق من الجانب الأييسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات القطن

2018-12-15T17:28:04Z

25’تمريرات قائمة بين لاعبي الزمالك في منتصف الميدان وهدوء نسبي في أحداث المباراة

مصطفى فتحي يسجل الهدف الرابع

2018-12-15T17:24:37Z

ويحسم النتيجة من هنا

23’عبد الله جمعة أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة قابلها مصطفى فتحي بتصويبة قوية سكنت الشباك بنجاح

 

2018-12-15T17:22:21Z

22’محمد إبراهيم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة استقبلها طارق حامد برأسية قوية مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

كابونجو كاسونجو يسجل الثالث للزمالك

2018-12-15T17:19:16Z

بعد مراوغة رائعة للحارس

21’الهدف جاء بعد كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة استقبلها كابونجو ثم راغو الحارس وسدد كرة في الشباك 

 

2018-12-15T17:18:02Z

20’كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق محمد إبراهيم لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات القطن إلى ركنية

2018-12-15T17:16:19Z

19’مصطفى فتحي انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس

2018-12-15T17:15:25Z

18’تمريرات متبادلة بين لاعبي الزمالك في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات القطن لمحاولة تسجيل أكبر عدد من الأهداف

فرجاني ساسي يعزز التقدم بهدف ثاني

2018-12-15T17:13:23Z

رأسية مميزة من داخل المنطقة

17’كرة ثابتة نفذها محمود كهربا مقوسة داخل المنطقة استقبلها فرجاني ساسي برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح

 

2018-12-15T17:12:54Z

16’خطأ لصالح كهربا من الجانب الأيسر بالقرب من منطقة الجزاء من مكان مميز

2018-12-15T17:12:34Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للزمالك بهدف دون رد

2018-12-15T17:11:03Z

13’فرجاني ساسي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

محمود كهربا يفتتح التسجيل للزمالك

2018-12-15T17:09:38Z

من داخل المنطقة

12’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق محمد إبراهيم الذي أرسل كروة عرضية لداخل المنطقة سددها كهربا قوية سكنت الشباك

 

2018-12-15T17:08:10Z

11’كرة ثابتة نفذها طارق حامد قوية على المرمى تصدى لها الحارس ببراعة

2018-12-15T17:07:47Z

10’لمسة يد لصالح الزمالك من مكان أكثر من رائع من على حدود المنطقة

2018-12-15T17:06:56Z

9’مصطفى فتحي انطلق من الجانب الأيمن وتوغل داخل المنطقة ثم تدخل من دفاعات القطن وسقط وسط مطالبات من لاعبي الزمالك برلكة جزاء والحكم يقول لاشيء

2018-12-15T17:04:45Z

8’الزمالك مستحوز على مجريات اللقاء وسط تراعج تام من لاعبي القطن

2018-12-15T17:04:25Z

7’كعربا أرسل كرة بينية في اتجاه المنطلق داخل المنطقة مصطفى فتحي طالت الكرة عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-15T17:03:52Z

6’حمدي النقاز أرسل كرة عرضية من الجانب اللأيمن لداخل المنطقة تصدى لها الحارس ثم أبعدت من الدفاعات

2018-12-15T17:03:13Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-15T17:02:36Z

4’انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق محمود كهربا ثم أرسل كرة عرضية أرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات القطن

2018-12-15T17:00:25Z

3’أول انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق حمدي النقاز لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات القطن إلى ركنية

2018-12-15T16:59:03Z

2’الزمالك بالأبيض على اليمين والقطن بالزي الأخضر على اليسار

انطلاق المباراة

2018-12-15T16:58:45Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2018-12-15T16:58:15Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم ريان ميري 

2018-12-15T16:54:41Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب

إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم

2018-12-15T16:41:40Z

يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمود جنش / حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / عبد الله جمعة / طارق حامد / فرجاني ساسي / مصطفى فتحي / محمد إبراهيم / محمود كهربا / كابونجو كاسونجو

 

2018-12-15T16:34:58Z

أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول......حيث يستضيف الزمالك القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 من كأس الاتحاد الإفريقي، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.