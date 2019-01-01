مدونة حية

الزمالك × الاتحاد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك والاتحاد، وذلك في إطار الجولة الأولى والافتتاحية من الدوري المصري 2019-20،علي ملعب بتروسبورت

محدث
التعليقات()

2019-09-23T18:20:48Z

19’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة من اوناجم تاقاها محمود علاء برأسية لكنها مرت بدون خطورة 

2019-09-23T18:20:04Z

18، نطلاقة من محمد أوناجم من الجهة اليمنى ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى ركنية 

2019-09-23T18:19:27Z

17’ سيطرة من لاعبي الزمالك على مجريات اللقاء 

2019-09-23T18:18:04Z

15’ تنفيذ الخطأ من إيمانويل اوكوي بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

2019-09-23T18:16:57Z

14’ خطأ من خارج المنطقة لصالح الاتحاد السكندري بعد تدخل قوي من فرجاني ساسي على إيمانويل أوكوي

2019-09-23T18:16:01Z

13’ حصار من لاعبي الزمالك على دفاعات الاتحاد السكندري وضغط قوي فى هذه الدقائق

2019-09-23T18:15:10Z

12’ تنفيذ الخطأ من حمدي النقاز بتسديدة قوية لكن ابعدها الحارس عماد السيد بنجاح 

2019-09-23T18:13:45Z

11’ خطأ من على حدود المنطقة للزمالك بعد تدخل قوي من محمد أنور على محمد اوناجم 

2019-09-23T18:12:34Z

10’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة تلقاها محمود حمدي الونش برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-09-23T18:11:56Z

9’ عرضية أرضية من حمدي النقاز من الجهة اليمنى لكن ابعدها الحارس عماد السيد إلى ركنية 

2019-09-23T18:10:48Z

8’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الزمالك فى منتصف الميدان 

مصطفي محمد يسجل الهدف الأول للزمالك

2019-09-23T18:08:23Z

وصف الهدف

6’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من أحمد سيد زيزو لداخل يسار المنطقة إلى مصطفي محمد الذي تلقاها بتسديدة رائعة من لمسة واحدة على يسار الحارس عماد السيد 

2019-09-23T18:07:34Z

5’ جوووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الاول للزمالك عن طريق مصطفي محمد 

2019-09-23T18:05:55Z

4’ تمريرة من فرجاني ساسي لداخل المنطقة فى إتجاه مصطفي السيد لكن خروج موفق من الحارس عماد السيد وامسك الكرة بنجاح

2019-09-23T18:04:48Z

3’ تنفيذ الركنية بعرضية من أحمد سيد زيزو لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس عماد السيد 

2019-09-23T18:04:21Z

2’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق محمد أوناجم لكن تدخا معه الدفاع وابعدها إلى ركنية 

2019-09-23T18:02:24Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

التشكيل الرسمي للاتحاد السكندري

2019-09-23T17:25:04Z

يبدأ المدرب طلعت يوسف بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من

عماد السيد / أسامة عزب / محمود رزق / محمد أنور / السيد سالم / خالد الغندور / نور السيد / كريم الديب / إيمانويل أوكوي / محمد ناجي / خالد قمر

البدلاء / أيمن الغباشي / صبري رحيل / هشام محمد / أحمد نبيل مانجا / إسلام جمال / أحمد حجي / محمود الزنفلي

التشكيل الرسمي للزمالك

2019-09-23T17:23:06Z

يبدأ المدرب ميتشو بطريقة (4/4/2) وتضم كلً من

محمد عواد / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي / عبدالله جمعة / محمد أوناجم / محمود عبدالعزيز / فرجاني ساسي / إمام عاشور / مصطفي محمد / خالد بوطيب 

البدلاء / عمر السعيد / شيكابالا / محمد عبدالسلام / محمد أبو جبل / يوسف أوباما / محمد عبدالشافي / أشرف بنشرقي

2019-09-22T21:30:39Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يحل الاتحاد السكندري ضيفًا على الزمالك، وذلك في إطار الجولة الأولى والافتتاحية من الدوري المصري 2019-20.، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.