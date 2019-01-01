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الزمالك × الإسماعيلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي، في اللقاء المؤجل من الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-07-24T18:05:56Z

4’ تمريرة رائعة فى إتجاه عبدالرحمن مجدي داخل يمين المنطقة لكن خروج رائع من الحارس عماد السيد وأمسكها بثبات 

2019-07-24T18:04:45Z

3’ محاولة الإختراق من أحمد سيد زيزو من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-07-24T18:03:44Z

2’ ضغط مبكر من لاعبي الزمالك لمحاولة البحث عن هدف التقدم

بداية المباراة

2019-07-24T18:01:57Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

التشكيل الرسمي للإسماعيلي

2019-07-24T17:47:00Z

يبدأ بطريقة ( 4/3/3) وتضم كلامن

محمد مجدي / أحمد أيمن / محمد مجدي مصطفي / باهر المحمدي / أسامة إبراهيم / عماد حمدي / محمد بيومي / محمد الضرف / عبدالرحمن مجدي / بينسون شيلونجو / محمد الشامي 

البدلاء / حازم مرسي / طارق طه / مطفي فارس / مدحت إبراهيم / ريتشارد بافور / محمد فوزي 

التشكيل الرسمي للزمالك

2019-07-24T17:45:34Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

عماد السيد / حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبدالغني / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / أحمد سيد زيزو / عمر السعيد 

البدلاء / حميد أحداد / محمود عبدالعزيز / عمر صلاح / أيمن حفني / محمود حمدي / حازم إمام / أحمد مدبولي 

2019-07-24T17:44:59Z

يقدم فريق الإسماعيلي موسم غير جيد مقارنة بالموسم الماضي، فكانت آخر مبارياته أمام فريق الجونة وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، خلف فريق مصر المقاصة الذي يملك 46 نقطة، واستطاع الدراويش تحقيق الانتصار في تسع مباريات وتعادلوا في عشر، وخسروا سبع مواجهات.

2019-07-24T17:44:54Z

يدخل أبناء القلعة البيضاء المباراة من تحقيق الفوز حتى يبقي على أمل تحقيقه لقب الدوري، بعد أن تعادل في المباراة الأخيرة أمام الجونة بهدفين لمثلهما، يتواجد الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري وذلك برصيد 69 نقطة، بعد إجراء الفارس الأبيض في الدوري 32 مباراة، تمكن من خلالها من تحقيق العلامة الكاملة في عشرون مباراة والتعادل في تسعة مباريات، وانهزم إلى الان في ثلاثة مباريات.

2019-07-24T17:44:42Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح استاد بتروسبورت أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الزمالك والإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الـ27 المؤجلة  من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي