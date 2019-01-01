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الزمالك × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()

انطلاق المباراة الآن

2019-03-30T17:00:59Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-03-30T16:59:34Z

السلام الوطني لجمهوية مصر العربية

أرقام المدرب مارتن لاسارتي منذ وصوله للقلعة الحمراء

2019-03-30T16:28:44Z

لعب 16 مباراة 

فاز في 12

خسر في 3

تعادل في مباراة

سجل 30 هدفًا

استقبل 9 أهداف

أرقام المدرب كريستيان جروس منذ قدومه للقلعة البيضاء

2019-03-30T16:27:11Z

لعب 38 مباراة

فاز في 24

خسر في 4

تعادل في 10

سجل 70 هدف

استقبل 22 هدف

2019-03-30T16:23:58Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب لإجراء عمليات الإحماء

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-03-30T16:16:34Z

يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد الشناوي / محمد هاني / سعد سمير / أيمن أشرف / علي معلول / عمرو السولية / حسام عاشور / ناصر ماهر / جونيور أجايي / رمضان صبحي / مروان محسن

البدلاء / علي لطفي / جيرالدو / أحمد فتحي / وليد أزارو / ياسر إبراهيم / صالح جمعة / حسين الشحات

 

إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم

2019-03-30T16:12:41Z

يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمود جنش / حازم إمام / محمود حمدي / محمد عبد الغني / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / محمود كهربا / خالد بوطيب

البدلاء / عماد السيد / حميد أحداد / محمود عبد العزيز / أيمن حفني / بهاء مجدي / محمد عبد السلام / عمر السعيد

 

توقيت المباراة في عدد من الدول حول العالم

2019-03-30T15:57:14Z

بطاقات حمراء من نصيب الأهلي في تاريخ المواجهات

2019-03-30T11:36:55Z

17 بطاقة حمراء من نصيب لاعبي الأهلي في تاريخ المواجهات

بطاقات حمراء من نصيب الزمالك في تاريخ المواجهات

2019-03-30T11:36:28Z

15 بطاقة حمراء من نصيب لاعبي الزمالك

الأكثر تسجيلًا من لاعبي الأهلي في مرمى الزمالك

2019-03-30T11:34:36Z

محمد أبو تريكة وتوتو، سجل كل منهما 7 أهداف في شباك الزمالك

الأكثر تسجيلًا من لاعبي الزمالك في مرمى الأهلي

2019-03-30T11:33:42Z

علاء الحامولى سجل خمس أهداف في شباك الأهلي، وخليل قدري بنفس العدد من الأهداف

أكبر نتيجتين انتهت بهما مباراة القمة هي

2019-03-30T11:32:00Z

0-0، 1-1، 28 مرة

2-0 للأهلي 22 مرة

2-1 للزمالك 18 مرة

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري

2019-03-30T11:25:35Z

43 فوز للأهلي

47 تعادل 

26 فوز للزمالك

تاريخ مواجهات الزمالك والأهلي في جميع البطولات

2019-03-30T11:23:33Z

216 مباراة
91 فوز للأهلي
75 تعادل
50 فوز للزمالك

2019-03-30T11:21:59Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الروماني إستيفان كوفاكس

2019-03-30T11:21:53Z

يدخل الزمالك هذا اللقاء وهو قادم من تعادل أمام المقاولون العرب بهدفين لكل منهما، وذلك في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز، وبهذا التعادل ظل الفارس الأبيض على صدارة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، متفوقًا بنطقتين عن الأهلي صاحب الوصافة، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 22 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في خمس، وتلقى خسارة واحدة.

2019-03-30T11:21:37Z

صعد الشياطين الحُمر كأول مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وذلك بعد التغلب على فريق شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية دون رد، في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، أما في الدوري فيحتل أبناء القلعة الحمراء المركز الثاني برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفارس الأبيض صاحب الصدارة حتى الآن، فبعد أن لعب المارد الأحمر 22 مباراة، استطاع أن يحق الانتصار في 16 مباراة، وتعادل في ثلاث وهُزم مثلهم.

2019-03-30T11:18:28Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث تغطية حية للقاء القمة 117 بين الزمالك والأهلي، والتي سيحتضنها ملعب برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة 17 في الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال
 