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أرقام المدرب مارتن لاسارتي منذ وصوله للقلعة الحمراء
لعب 16 مباراة
فاز في 12
خسر في 3
تعادل في مباراة
سجل 30 هدفًا
استقبل 9 أهداف
أرقام المدرب كريستيان جروس منذ قدومه للقلعة البيضاء
لعب 38 مباراة
فاز في 24
خسر في 4
تعادل في 10
سجل 70 هدف
استقبل 22 هدف
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمد الشناوي / محمد هاني / سعد سمير / أيمن أشرف / علي معلول / عمرو السولية / حسام عاشور / ناصر ماهر / جونيور أجايي / رمضان صبحي / مروان محسن
البدلاء / علي لطفي / جيرالدو / أحمد فتحي / وليد أزارو / ياسر إبراهيم / صالح جمعة / حسين الشحات
تشكيل فريقنا امام الزمالك الليلة 📝 توقع من سيسجل أول أهداف فريقنا!؟ 🤔⚽#جاهزين_للصدارة pic.twitter.com/ZuyqiKuyLP— Al Ahly SC (@AlAhly) March 30, 2019
إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم
يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمود جنش / حازم إمام / محمود حمدي / محمد عبد الغني / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / محمود كهربا / خالد بوطيب
البدلاء / عماد السيد / حميد أحداد / محمود عبد العزيز / أيمن حفني / بهاء مجدي / محمد عبد السلام / عمر السعيد
تشكيل الزمالك لمباراة قمة الدوري الممتاز. 📝⚽️#FightForZamalek pic.twitter.com/Bp8haqzG5b— Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 30, 2019
توقيت المباراة في عدد من الدول حول العالم
📺🕗🌍 | لا يتبقى الكثير على مباراتنا أمام صاحب المركز الثاني.. إليكم توقيت بداية المباراة في العديد من العواصم حول العالم؛ أخبرونا من أين تشاهدونا؟#FightForZamalek pic.twitter.com/9AtQ3mi0DQ— Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 30, 2019
شاهد وصول لاعبي الزمالك إلى استاد برج العرب
📷 وصول لاعبينا إلى استاد برج العرب استعدادًا لمباراة القمة. ⚽#FightForZamalek pic.twitter.com/zg63KglvkZ— Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 30, 2019
بطاقات حمراء من نصيب الأهلي في تاريخ المواجهات
بطاقات حمراء من نصيب الزمالك في تاريخ المواجهات
الأكثر تسجيلًا من لاعبي الأهلي في مرمى الزمالك
الأكثر تسجيلًا من لاعبي الزمالك في مرمى الأهلي
أكبر نتيجتين انتهت بهما مباراة القمة هي
0-0، 1-1، 28 مرة
2-0 للأهلي 22 مرة
2-1 للزمالك 18 مرة
تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري
43 فوز للأهلي
47 تعادل
26 فوز للزمالك
تاريخ مواجهات الزمالك والأهلي في جميع البطولات
يدخل الزمالك هذا اللقاء وهو قادم من تعادل أمام المقاولون العرب بهدفين لكل منهما، وذلك في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز، وبهذا التعادل ظل الفارس الأبيض على صدارة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، متفوقًا بنطقتين عن الأهلي صاحب الوصافة، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 22 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في خمس، وتلقى خسارة واحدة.
صعد الشياطين الحُمر كأول مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وذلك بعد التغلب على فريق شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية دون رد، في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، أما في الدوري فيحتل أبناء القلعة الحمراء المركز الثاني برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفارس الأبيض صاحب الصدارة حتى الآن، فبعد أن لعب المارد الأحمر 22 مباراة، استطاع أن يحق الانتصار في 16 مباراة، وتعادل في ثلاث وهُزم مثلهم.