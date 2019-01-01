صعد الشياطين الحُمر كأول مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وذلك بعد التغلب على فريق شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية دون رد، في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، أما في الدوري فيحتل أبناء القلعة الحمراء المركز الثاني برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفارس الأبيض صاحب الصدارة حتى الآن، فبعد أن لعب المارد الأحمر 22 مباراة، استطاع أن يحق الانتصار في 16 مباراة، وتعادل في ثلاث وهُزم مثلهم.