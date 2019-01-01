ليوناردو يسجل الهدف الثاني لفريق الوحدة
ليوناردو90+2’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية من ليوناردو على يمين الحارس فهد يونس
أوووووووووووووه،،،،، ركلة جزاء لصالح الوحدة
بطاقة صفراء من نصيب موسي هارون
التبديل الثالث فى صفوف الريان
التبديل الثالث والأخير فى صفوف الوحدة
سياستيان تيجالي يتعادل لفريق الوحدة
سياستيان تيجالي68’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من إسماعيل مطر من منتصف الميدان تضع سيباستيان تيجالي منفرداً بالمرمي ليسددها بنجاح فى المرمي على يمين الحارس فهد يونس
"66"— Al Wahda FC (@AlWahdaFCC) ٩ أبريل ٢٠١٩
قوووووووووووووووووول ، ومن غيره راعي القول؟
Gooooooooooooooal, Guess who?#WAHDALive pic.twitter.com/RI3D6LXzXR
التبديل الثاني فى صفوف الوحدة
التبديل الاول فى صفوف الوحدة
التبديل الاول فى صفوف الريان
🔄 التغير الاول لفريقنا بدخول عبدالرحمن الكربي بدلا عبدالرحمن الحرازي في الدقيقة 56— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) ٩ أبريل ٢٠١٩
جيلمين ريفاس يتقدم لفريق الريان بهدف رائع
جيلمين ريفاس51’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق لوكا بورجيس ليستغل سقوط المدافع حمدان الكمالي ويمررها عرضية أرضية على القائم القريب ليتلقاها جيلمين ريفاس بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح
هدف ⚽️— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) ٩ أبريل ٢٠١٩
ريفاس يمنح الرهيب التقدم بهدف بعد مرور 52 pic.twitter.com/jy1eLLogXZ
انطلاق مباراة الريان والوحدة الاماراتي في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ل #دوري_أبطال_آسيا— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) ٩ أبريل ٢٠١٩
التشكيل الرسمي لفريق الوحدة
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد الشامسي / محمد المنهالي / سالم سلطان / سلطان الغفري / حمدان الكمالي / سيباستيان تيجالي / أحمد على العبري / تشانغ وو ريم / أحمد راشد / ليوناردو / خليل إبراهيم
قائمة البداية في مواجهة الريان.— Al Wahda FC (@AlWahdaFCC) ٩ أبريل ٢٠١٩
Our Starting XI Against Al-Rayyan.#WHDFC pic.twitter.com/2tRtPwvsy8
البدلاء / يحي الغساني / اسماعيل مطر / ماجد عبدالله / منصور الحربي / طارق أحمد الخديم / خالد إبراهيم / راشد علي
التشكيل الرسمي لفريق الريان
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
فهد يونس / محمد علاء الدين / جيليمين ريفاس / موسي هارون / عبدالرحمن الحرازي / لوكا بورجيس / رودريجو تاباتا / جونزالو فييرا / محمد جمعة العلوي / ميونج جين كو / أحمد محمد السيد
تشكيلة الرهيب أمام الوحدة الاماراتي pic.twitter.com/ZGjbi1goBl— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) ٩ أبريل ٢٠١٩
البدلاء / محمود أحمد ذاكري / الدوكالي الصيد / دانيال جومو / سيباستيان سوريا / عبدالرحمن الكربي / أحمد السعدي / محمد بدر سيار
غدا الريان 🆚️ الوحدة الاماراتي في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ل #دوري_أبطال_آسيا— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) ٨ أبريل ٢٠١٩
كونوا في الموعد يا جماهير #الرهيب pic.twitter.com/1qFXXvYjtz