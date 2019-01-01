غدا الريان 🆚️ الوحدة الاماراتي في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ل #دوري_أبطال_آسيا

كونوا في الموعد يا جماهير #الرهيب pic.twitter.com/1qFXXvYjtz — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) ٨ أبريل ٢٠١٩

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل فريق الوحدة الإماراتي ضيفاً على نظيره فريق الريان القطري، على ملعب “ جاسم بن حمد” في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.