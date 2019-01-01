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الريان × الوحدة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الريان القطري والوحدة الإماراتي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا

محدث
التعليقات()
الوحدة الإماراتي

2019-04-09T17:40:23Z

90+3’ الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة 

ليوناردو يسجل الهدف الثاني لفريق الوحدة

2019-04-09T17:39:45Z

ليوناردو

90+2’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية من ليوناردو على يمين الحارس فهد يونس 

2019-04-09T17:38:44Z

90+2’ جوووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف القاتل لفريق الوحدة الإماراتي عن طريق ليوناردو 

2019-04-09T17:38:14Z

90+1’ بطاقة صفراء من نصيب موسي هارون 

2019-04-09T17:37:31Z

90’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

أوووووووووووووه،،،،، ركلة جزاء لصالح الوحدة

2019-04-09T17:37:00Z

89’ الحكم يحتسب ركلة جزاء لصالح الوحدة بعد تدخل قوية من موسي هارون على ليوناردو داخل المنطقة 

2019-04-09T17:36:10Z

88’ إنطلاقة من لوكا من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها لداخل المنطقة إلى سيباستيان سوريا الذي حاول تسديد الكرة لكن ابعدها الدفاع فى اللحظات الاخيرة 

2019-04-09T17:33:33Z

87’ ضغط قوي من لاعبي الريان لمحاولة خطف هدف الفوز فى الدقائق الأخيرة من المباراة 

2019-04-09T17:32:47Z

85’ تمريرة طولية خطيرة تصل إلى سياستيان سوريا لداخل المنطقة ليمررها برأسية امام ريفاس الذي كاد ان يسجل الهدف لولا تدخل رائع من المدافع حمدان الكمالي 

2019-04-09T17:30:03Z

84’ تمريرة طولية من تاباتا فى إتجاه المنطلق سياستيان سوريا لكن تدخل معه فى الوقت المناسب أحمد راشد وابعدها بنجاح 

2019-04-09T17:29:38Z

82’ عرضية من سيباستيان سوريا من الجهة اليمنى لكن أمسكها الحارس محمد الشامسي بثبات 

2019-04-09T17:27:24Z

81’ إنطلاقة من لوكا بورجيس من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تغطية جيدة من المدافع محمد المنهالي لتتحول الكرة إلى ضربة مرمي 

بطاقة صفراء من نصيب موسي هارون

2019-04-09T17:26:24Z

80’ تدخل قوي من موسي هارون على تشانج وو ريم والحكم يحتسب خطأ فى منتصف الميدان 

التبديل الثالث فى صفوف الريان

2019-04-09T17:25:52Z

79’ دخول سيباستيان سوريا وخروج ميونج جين كو 

2019-04-09T17:25:22Z

78’ عرضية من محمد علاء الدين من الجهة اليمنى لكن ابعدها أحمد راشد إلى ركنية 

2019-04-09T17:24:39Z

77’ إنطلاقة من ليوناردو من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن استخلصها الدفاع بنجاح 

2019-04-09T17:23:14Z

76’ تمريرات بين أقدام لاعبي الفريق الإماراتي فى منتصف الميدان 

2019-04-09T17:22:23Z

75’ ربع ساعة اخيرة من عمر المباراة والتعادل الإيجابي قائم بين الفريقين بهدف لكل منهما 

التبديل الثالث والأخير فى صفوف الوحدة

2019-04-09T17:21:53Z

73’ دخول خالد إبراهيم وخروج يحي الغساني

2019-04-09T17:17:50Z

72’ تنفيذ الخطأ من رودريجو تاباتا بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-09T17:16:52Z

71’ بطاقة صفراء من نصيب أحمد علي بعد تدخل قوي على الكوري ميونج جين كو من على حدود المنطقة 

2019-04-09T17:15:32Z

70’ هجمة خطيرة لفريق الريان وعرضية من الجهة اليمنى تسقط داخل المنطقة إلى جيلمين ريفاس الذي سدد كرة قوية لكنها تصطدم فى رأس زميله لوكا بورجيس وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-09T17:14:19Z

69’ إنطلاقة من على حدود المنطقة عن طريق ليوناردو ثم يمررها لداخل يمين المنطقة إلى إسماعيل مطر الذي راوغ الدفاع ومررها لداخل المنطقة إلى يحيح الغساني الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

سياستيان تيجالي يتعادل لفريق الوحدة

2019-04-09T17:12:55Z

سياستيان تيجالي

68’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من إسماعيل مطر من منتصف الميدان تضع سيباستيان تيجالي منفرداً بالمرمي ليسددها بنجاح فى المرمي على يمين الحارس فهد يونس 

2019-04-09T17:12:30Z

67’ جووووووووووووووووووول،،،،، والهدف الاول لفريق الوحدة عن طريق سيباستيان تيجالي 

2019-04-09T17:10:45Z

66’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق ليوناردو لكنها مرت من امام الجميع إلى ضربة مرمي 

2019-04-09T17:09:48Z

65’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة يرتقي الكوري تشانج وو ريم برأسية لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-04-09T17:09:12Z

64’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق يحي الغساني ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لتتحول إلى ركنية 

2019-04-09T17:08:14Z

63’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق الكوري ميونج جين كو ثم سدد كرة قوية لكن أمسكها الحارس محمد الشامسي بثبات 

التبديل الثاني فى صفوف الوحدة

2019-04-09T17:06:58Z

62’ دخول يحي الغساني وخروج خليل إبراهيم 

التبديل الاول فى صفوف الوحدة

2019-04-09T17:06:33Z

61’ دخول إسماعيل مطر وخروج سالم سلطان 

2019-04-09T17:05:55Z

60’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الثاني والتقدم أصبح لفريق الريان بهدف مقابل لاشئ

2019-04-09T17:05:26Z

59’ سيطرة من لاعبي الريان على مجريات اللقاء 

2019-04-09T17:03:53Z

58’ عرضية أرضية من الجهة اليمنى عن طريق لوكا بورجيس لداخل المنطقة تلقاها ريفاس بتسديدة قوية لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-04-09T17:02:53Z

57’ محاولات من لاعبي الوحدة للبحث عن هدف التعادل 

التبديل الاول فى صفوف الريان

2019-04-09T17:01:50Z

55’ دخول عبدالرحمن الكربي وخروج عبدالرحمن الحرازي 

2019-04-09T17:00:28Z

54’ خطأ لفريق الوحدة تنفذ بعرضية أرضية من أحمد علي لترتد من الدفاع امام سالم سلطان الذي سدد كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-04-09T16:59:57Z

53’ توقف اللقاء لسقوطعبدالرحمن الحرازي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

جيلمين ريفاس يتقدم لفريق الريان بهدف رائع

2019-04-09T16:57:57Z

جيلمين ريفاس

51’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق لوكا بورجيس ليستغل سقوط المدافع حمدان الكمالي ويمررها عرضية أرضية على القائم القريب ليتلقاها جيلمين ريفاس بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح 

2019-04-09T16:57:37Z

50’ جووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الاول لفريق الريان عن طريق جيليمين ريفاس 

2019-04-09T16:56:36Z

49’ إنطلاقة من ليوناردو من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-09T16:55:03Z

48’ تمريرة طولية خطيرة من سالم سلطان لداخل يمين المنطقة إلى سيباستيان تيجالي الذي إستلم الكرة لكنه سددها تسديدة قوية فى الشباك الخارجية 

2019-04-09T16:53:24Z

47’ تمريرة طولية فى إتجاه سيباستيان تيجالي لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-09T16:51:52Z

46’ بداية الشوط الثاني 

2019-04-09T16:33:17Z

44’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح الوحدة بعد تدخل قوي من لوكا بورجيس على أحمد علي العبري 

2019-04-09T16:32:16Z

43’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق ريفاس لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-09T16:31:23Z

42’ محاولات من لاعبي الريان للتوغل من على حدود المنطقة لكن تمركز جيد من مدافعي الوحدة 

2019-04-09T16:29:47Z

40’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق محمد جمعة الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها ريفاس ومررها امام أحمد محمد السيد الذي سدد الكرة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-04-09T16:28:52Z

39’ إنطلاقة من خليل إبراهيم من الجهة اليمنى ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

2019-04-09T16:28:22Z

38’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق جونزالو فييرا لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-09T16:26:02Z

36’ تمريرة طولية خطيرة فى إتجاه عبدالرحمن الحرازي  على الجهة اليسري ومن ثم يمررها لداخل المنطقة إلى ريفاس الذي سدد كرة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-09T16:24:57Z

35’ خطأ لصالح الوحدة بعد تدخل قوي من ريفاس على ليوناردو فى المنطقة الدفاعية للفريق الإماراتي 

2019-04-09T16:23:20Z

34’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق محمد علاء الدين لكن الحكم يشير بوجود تسلل على لوكا بورجيس 

2019-04-09T16:21:58Z

33’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق لوكا بورجيس لكنها مرت بعيدة إلى رمية تماس 

2019-04-09T16:21:21Z

32’ هدوء فى مجريات اللقاء ولاخطورة تذكر على المرمي 

2019-04-09T16:20:17Z

31’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق ليوناردو لداخل المنطقة لكن الحكم يحتسب خطأ ضد المهاجم سيباستيان تيجالي 

2019-04-09T16:19:56Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل اسلبي قائم بين الفريقين 

2019-04-09T16:19:03Z

29’ خطأ لصالح الوحدة من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي من عبدالرحمن الحرازي على خليل إبراهيم 

2019-04-09T16:17:40Z

28’ تنفيذ الخطأ بعرضية من رودريجو تاباتا لداخل المنطقة يتلقاها ريفاس برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-04-09T16:16:36Z

26’ بطاقة صفراء من نصيب ليوناردو بعد تدخل قوي على لوكا بورجيس 

2019-04-09T16:15:52Z

25’ سيطرة من لاعبي اوحدة على مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان 

2019-04-09T16:14:47Z

24’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة يتلقاها تشانج وو ريم برأسية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-09T16:13:29Z

23’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق تشانج وو ريم لداخل المنطقة تصطدم فى قدم خليل إبراهيم وترتد امام محمد المنهالي الذي سددها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-04-09T16:12:46Z

22’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي فريق الوحدة 

2019-04-09T16:11:06Z

21’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح الوحدة بعد تدخل قوي على أحمد علي 

2019-04-09T16:10:12Z

20’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق لوكا بورجيس لداخل المنطقة تلقاها جيليمين ريفاس برأسية لكنها غير متقنة تمر بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-04-09T16:08:03Z

19’ هجمة خطيرة لفريق الوحدة إونطلاقة من داخل المنطقة عن طريق ليوناردو لكن تدخل معه أحمد محمد السيد بقوة لكن الحكم يشير بإستمرار اللعب 

2019-04-09T16:07:24Z

18’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس محمد الشامسي بنجاح

2019-04-09T16:06:52Z

17’ ركنية للريان تنفذ بعرضية على القائم القريب لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية جديدة 

2019-04-09T16:06:21Z

16’ هدوء فى مجريات المباراة بدون خطورة على المرمي من كلا الفريقين

2019-04-09T16:04:46Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-04-09T16:04:13Z

14’ محماولة التسديدة من على حدود المنطقة عن طريق ليوناردو لكن تدخل الدفاع وابعدها من امامه

2019-04-09T16:02:24Z

13’ عرضية من الجهة اليسري لفريق الريان ورأسية رائعة من جيلمين ريفاس لكنها فى منتصف المرمي بين أحضان الحارس محمد الشامسي 

2019-04-09T16:01:06Z

11’ خطأ للوحدة من الجهة اليمنى ينفذ بعرضية من أحمد علي لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-04-09T15:59:35Z

10’ عرضية من الجهة اليمنى لفريق الريان يرتقي لكها لوكا بورجيس برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-04-09T15:58:28Z

9’ ركنية لفريق الريان تنفذ بعرضية من رودريجو تاباتا لداخل المنطقة  ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-04-09T15:57:54Z

8’ تنفيذ الخطأ بتمريرة طولية لداخل المنطقة من ميونج كو لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس محمد الشامسي 

2019-04-09T15:57:12Z

7’ خطأ لصالح الريان بعد تدخل قوي من أحمد علي العبري على عبدالرحمن الحرازي فى منتصف الميدان 

2019-04-09T15:56:24Z

6’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري لفريق الوحدة عن طريق تشانج وو ريم فى إتجاه سيباستيان تيجالي لكنها كانت أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

2019-04-09T15:55:49Z

5’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق عبدالرحمن الحرازي لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس محمد الشامسي بثبات 

2019-04-09T15:54:44Z

4’ تمريرة طولية على الجهة اليمنى فى إتجاه المنطلق خليل إبراهيم لكنه فشل فى إستلام الكرة لتصل سهلة بين أقدام مدافعي الريان 

2019-04-09T15:53:43Z

3’ تمريرات بين أقدام لاعبي الريان فى منتصف الميدان 

2019-04-09T15:52:26Z

2’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق خليل إبراهيم لكن تدخل معه المدافع محمد علاء الدين وابعدها إلى رمية تماس

2019-04-09T15:48:16Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

التشكيل الرسمي لفريق الوحدة

2019-04-09T15:27:41Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد الشامسي / محمد المنهالي / سالم سلطان / سلطان الغفري / حمدان الكمالي / سيباستيان تيجالي / أحمد على العبري / تشانغ وو ريم / أحمد راشد / ليوناردو / خليل إبراهيم 

البدلاء / يحي الغساني / اسماعيل مطر / ماجد عبدالله / منصور الحربي / طارق أحمد الخديم / خالد إبراهيم / راشد علي

التشكيل الرسمي لفريق الريان

2019-04-09T15:25:11Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

فهد يونس / محمد علاء الدين / جيليمين ريفاس / موسي هارون / عبدالرحمن الحرازي / لوكا بورجيس / رودريجو تاباتا / جونزالو فييرا / محمد جمعة العلوي / ميونج جين كو / أحمد محمد السيد 

البدلاء / محمود أحمد ذاكري / الدوكالي الصيد / دانيال جومو / سيباستيان سوريا / عبدالرحمن الكربي / أحمد السعدي / محمد بدر سيار

2019-04-09T01:03:12Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل فريق الوحدة الإماراتي ضيفاً على نظيره فريق الريان القطري، على ملعب “ جاسم بن حمد” في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة  دوري أبطال آسيا، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 