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الرائد × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال ضد الرائد في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين2019.2020

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2019-08-31T16:47:23Z

43’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق محمد فوزير لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

مرتدة للهلال

2019-08-31T16:46:22Z

41’ هجمة مرتدة خطيرة للهلال عن طريق محمد كنو الذي مررها إلى المنطلق إدواردو على حدود المنطقة ليمررها لداخل يسار المنطقة إلى حسن كادش الذي سدد الكرة تسديدة قوية ابعدها عز الدين دوخة بنجاح

2019-08-31T16:45:43Z

40’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق محمد العمري لكن ابعدها حسن كادش بنجاح

2019-08-31T16:44:29Z

39’ خطأ فى منتصف الميدان للرائد بعد تدخل من هتان باهبري على محمد السهلاوي

2019-08-31T16:44:01Z

38’ هدوء فى مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الهلال

2019-08-31T16:41:47Z

37’ بطاقة صفراء من نصيب سلطان فرحان بعد تدخل قوي على عمر خربين في منتصف الميدان

2019-08-31T16:40:46Z

36’ تمريرة ثنائية بين هتان باهبري وجوميس انهاها باهبري بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-31T16:39:46Z

35’ تمريرة من كارلوس إدواردو لداخل المنطقة تلقاها جوميس بتسديدة قوية لكن امسكها الحارس عز الدين دوخة 

2019-08-31T16:38:58Z

34’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الهلال فى منتصف ملعب الرائد ومحاولة الإختراق لداخل المنطقة 

2019-08-31T16:38:04Z

32’ عرضية من اللجهة اليسري عن طريق محمد العمري لكن ابعدها الدفاع من منطقة لخطورة 

2019-08-31T16:37:01Z

31’ خطأ للرائد بعد تدخل من سلمان الفرج على محمد فوزير فى منتصف الميدان

2019-08-31T16:36:39Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتقدم لايزال للهلال بهدف دون رد

2019-08-31T16:36:13Z

28’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من عبدالله محمد المقرن على آل بليهي 

2019-08-31T16:35:01Z

27’ تمريرة طولية فى إتجاه محمد فوزير على الجهة اليمنى لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي

2019-08-31T16:33:29Z

26’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الرائد فى منتصف الميدان

2019-08-31T16:31:11Z

25’ إيقاف المباراة لشرب بعض السوائل وذلك لإرتفاع درجة الحرارة 

2019-08-31T16:30:08Z

24’ تمريرات بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان ومحاولات للوصول لمرمي الحارس عز الدين دوخة 

2019-08-31T16:28:26Z

22’ محاولات من لاعبي الرائد للبحث عن هدف التعادل لكن دون خطورة على المرمي 

2019-08-31T16:27:08Z

21’ ركنية للرائد تنفذ بعرضية من جلال داودي لداخل المنطقة لكن ابعدها عبدالله المعيوف من منطقة الخطورة 

2019-08-31T16:25:39Z

20’ بطاقة صفراء من نصيب محمد فوزير بعد سقوطه داخل المنطقة للحصول على ركلة جزاء 

2019-08-31T16:25:07Z

19’ تنفيذ الخطأ بتمريرة من جلال داودي إلى محمد فوزير الذي سدد كرة قوية لكنها تصطدم فى الحائط وتتحول إلى ركنية 

2019-08-31T16:24:27Z

18’ خطأ لصالح الرائد من خارج المنطقة بعد تدخل من علي آل بليهي على محمد السهلاوي 

2019-08-31T16:21:53Z

17’ توغل رائع من محمد فوزير من داخل يمين المنطقة ومحاولة التسديد لكن تدخل معه جانج هيون سوو وابعدها إلى منتصف الميدان

2019-08-31T16:21:06Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتقدم أصبح للهلال بهدف دون رد

2019-08-31T16:19:07Z

14’ تمريرة من جلال الداودي من خارج المنطقة فى إتجاه محمد فوزير لكنها أقرب إلى الحارس عبدالله المعيوف 

2019-08-31T16:18:31Z

13’ تمريرات بين أقدام الرائد لمحاولة بناء هجمة منظمة على دفاعات الهلال 

2019-08-31T16:17:14Z

12’ عرضية من هتان باهبري لداخل المنطقة من الجهة اليمنى تلقاها كارلوس إدواردو برأسية تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمي للرائد

2019-08-31T16:16:08Z

11’ تنفيذ الخطأ بعرضية من جلال الدوادي لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-08-31T16:15:36Z

10’ خطأ من خارج المنطقة لصالح الرائد بعد تدخل قوي من سلمان الفرج على جلال داودي 

2019-08-31T16:14:56Z

9’ تنفيذ الركنية بعرضية من جلال داودي لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-08-31T16:14:23Z

8’ إنطلاقة من عبدالله محمد المقرن من داخل يسار المنطقة لكن تدخل معه محمد كنو وابعدها إلى ركنية 

عمر خربين يسجل الهدف الأول للهلال

2019-08-31T16:12:24Z

وصف الهدف

7’ الهدف جاء بعد إنطلاقة وتوغل رائع من جوميس من داخل يمين المنطقة ثم ابعد الدفاع الكرة لتصل امام المتقدم عمر خربين الذي سددها فى المرمي بنجاح

2019-08-31T16:11:50Z

6’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول للهلال عن طريق عمر خريبين 

2019-08-31T16:11:05Z

4’ عرضية خطيرة من الجانب الأيمن فى إتجاه المنطلق لداخل المنطقة محمد السهلي لكنها مرت من امام بغرابة 

2019-08-31T16:08:42Z

3’ تمريرة طولية تصل إلى هتان باهبري على الجهة اليمنى ومحاولة التوغل لداخل المنطقة والتسديد لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

2019-08-31T16:07:32Z

2’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان 

التشكيل الرسمي للرائد

2019-08-31T15:41:24Z

يبدأ المدرب بيسنيك هاسي بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

عز الدين دوخة / محمد الدوسري / ازيكيل بالوميكي / محمد العمري / عبدالله الفهد / أرنولد دجوم / سلطان فرحان / جلال الداودي / محمد فوزير / عبدالله المقرن / محمد السهلي 

البدلاء / أحمد الحربي / محمد ريمان / جهاد الحسين / رائد الغامدي / عبدالله يحيي مجرشي / سلطان السوادي / مهند الشذخي / أحمد يوسف الزين / ماركو بيريز 

التشكيل الرسمي للهلال

2019-08-31T15:31:58Z

يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

عبدالله المعيوف / حسن كادش / عبدالله الحافظ / جانج هيون سوو / ياسر الشهراني / سلمان الفرج / محمد كنو / هتان باهبري / كارلوس إدواردو / عمر خربين / بافيتيمبي جوميس 

البدلاء / محمد الواكد / أمير كردي / محمد جحفلي / سالم الدوسري / محمد الشلهوب / أندري كاريلو / نواف العابد / ناصر عيسي الدوسري / سيباستيان جيوفينكو 

2019-08-30T23:13:42Z

خاض فريق الرائد مباراة ودية واحدة في بعد انتهاء الموسم الماضي كانت أمام فريق هيلموند، وحقق الانتصار بهدف دون رد، واستهل الفريق مشواره هذا الموسم بخسارة من الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، وانتهى اللقاء لصالح العميد بثلاثية مقابل هدف، وسيدخل رائد التحدي هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز وأولى ثلاث نقاط في مشواره في دوري المحترفين.

2019-08-30T23:13:20Z

حقق الزعيم الفوز في أولى مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم برباعية مقابل هدفين على حساب فريق أبها الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين، أما على المتسوى القاري فتعادل الهلال سلبيًَا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام الاتحاد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

2019-08-30T23:13:02Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستضيف الرائد فريق الهلال على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20.، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.