أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستضيف الرائد فريق الهلال على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20.، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.