مرتدة للهلال
عمر خربين يسجل الهدف الأول للهلال
وصف الهدف7’ الهدف جاء بعد إنطلاقة وتوغل رائع من جوميس من داخل يمين المنطقة ثم ابعد الدفاع الكرة لتصل امام المتقدم عمر خربين الذي سددها فى المرمي بنجاح
قووووووووووووووووول 🤩💙 pic.twitter.com/bIQSg3d7ra— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 31, 2019
⚽️ بداية المباراة— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 31, 2019
الرائد × #الهلال #الرائد_الهلال
بالتوفيق لـ #الزعيم 👏🏻 💙 pic.twitter.com/RypRIP24vd
التشكيل الرسمي للرائد
يبدأ المدرب بيسنيك هاسي بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
عز الدين دوخة / محمد الدوسري / ازيكيل بالوميكي / محمد العمري / عبدالله الفهد / أرنولد دجوم / سلطان فرحان / جلال الداودي / محمد فوزير / عبدالله المقرن / محمد السهلي
📋| القائمة الأساسية والاحتياط لفريق #الرائد في لقاء اليوم أمام الهلال— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) August 31, 2019
بالتوفيق لرائدنا 🙏🏻 pic.twitter.com/WHgTZkAZOu
البدلاء / أحمد الحربي / محمد ريمان / جهاد الحسين / رائد الغامدي / عبدالله يحيي مجرشي / سلطان السوادي / مهند الشذخي / أحمد يوسف الزين / ماركو بيريز
التشكيل الرسمي للهلال
يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
عبدالله المعيوف / حسن كادش / عبدالله الحافظ / جانج هيون سوو / ياسر الشهراني / سلمان الفرج / محمد كنو / هتان باهبري / كارلوس إدواردو / عمر خربين / بافيتيمبي جوميس
📋 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "الرائد"، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين#الرائد_الهلال pic.twitter.com/Ef2dEfBfyl— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 31, 2019
البدلاء / محمد الواكد / أمير كردي / محمد جحفلي / سالم الدوسري / محمد الشلهوب / أندري كاريلو / نواف العابد / ناصر عيسي الدوسري / سيباستيان جيوفينكو
خاض فريق الرائد مباراة ودية واحدة في بعد انتهاء الموسم الماضي كانت أمام فريق هيلموند، وحقق الانتصار بهدف دون رد، واستهل الفريق مشواره هذا الموسم بخسارة من الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، وانتهى اللقاء لصالح العميد بثلاثية مقابل هدف، وسيدخل رائد التحدي هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز وأولى ثلاث نقاط في مشواره في دوري المحترفين.
حقق الزعيم الفوز في أولى مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم برباعية مقابل هدفين على حساب فريق أبها الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين، أما على المتسوى القاري فتعادل الهلال سلبيًَا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام الاتحاد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.