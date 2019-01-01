علي الجانب الآخر، بدأ الرائد الموسم بداية جيدة إلى حد ما، ففي مباراته الأخيرة نجح في اقتناص نقطة من الفتح بعد تعادلهم بنتيجة (2-2)، وقبلها انتصر على الفيحاء بثنائية نظيفة، ليُصبح بذلك في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن الفيحاء الرابع عشر بنفس الرصيد.