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الرائد × النصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر ضد الرائد في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-2020، علي استاد مدينة الملك عبد الله

محدث
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Getty Images

2019-10-19T15:15:43Z

3’ ضغط متقدم من لاعبي النصر علي دفاعات الرائد لمحاولة البحث عن هدف مبكر

2019-10-19T15:14:20Z

2’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق المغربي نور الدين امرابط لكن ابعدها المدافع إزيكيل بالوميك من قلب المنطقة 

التشكيل الرسمي للنصر

2019-10-19T14:59:32Z

يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من

برادلي جونز / مايكون بيريرا / عمر هوساوي / عبدالرحمن العبيد / عبدالله مادو / سلطان عبدالله الغنام / جوليانو فيكتور / بيتروس ماتيوس / مختار علي / نور الدين امرابط / عبدالرزاق حمدالله

البدلاء / وليد عبدالله / يحي الشهري / عوض خميس الفرج / عبدالعزيز الجبرين / عبدالرحمن مطلق الدوسري / عبدالإله العامري / فراس البريكان / فهد محمد الجميعة / أيمن يحيي سالم

التشكيل الرسمي للرائد

2019-10-19T14:54:50Z

يبدأ المدرب بيسنيك هاسي بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من

عز الدين دوخة / إزيكيل بالوميك / محمد سالم الدوسري / محمد العمري / عبدالله فهد الفهد / أرناود دجوم / جهاد الحسين / محمد فوزير / سلطان الفرحان / جلال الداودي / ماركو بيريز 

البدلاء / حسين الشويش / رائد عبدالله الغامدي / أحمد يوسف الزين / أحمد الرحيلي / متعب المطلق / عبدالله يحي مجرشي / محمد فلاح السهلي / مهند الشدوخي / عبدالله محمد المقرن 

2019-10-19T01:46:04Z

علي الجانب الآخر، بدأ الرائد الموسم  بداية جيدة إلى حد ما، ففي مباراته الأخيرة نجح في اقتناص نقطة من الفتح بعد تعادلهم بنتيجة (2-2)، وقبلها انتصر على الفيحاء بثنائية نظيفة، ليُصبح بذلك في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن الفيحاء الرابع عشر بنفس الرصيد.

2019-10-19T01:45:50Z

كانت آخر مباريات العالمي  ضد الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين سلبيًا، على ملعب الملك عبدالله الدولي،  وبهذه النتيجة يحتل النصر المركز الثامن فى ترتيب الجدول برصيد 8 نقاط، بفارق 6 نقاط عن الزعيم المتصدر، وثلاث عن الأهلي الثالث.

2019-10-19T01:45:40Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يستضيف الرائد النصر في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك في إطار الجولة السابعة من الدوري السعودي 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.