بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
الشوط الأول في استاد عبدالله بن خليفة ينتهي بتفوق أصحاب الأرض @DuhailSC!— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 8, 2019
هل يعود @alainfcae؟#الدحيل_العين#دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/XHBJrql3aA
41' خطأ للدحيل من على يمين منطقة جزاء العين بعد تدخل من كايو على إدميلسون
الهدف الأول للعين عن طريق معروف
معروف يقلص الفارق بين العين والدحيل36' ضربة مرمى للعين نفذها عيسى بكرة عالية إلى مناطق الدحيل، فارتقى دومبيا للكرة وأرسلها برأسه لمعروف الذي انفرد بكلود في يمين منطقة الجزاء ثم أرسل تسديدة أرضية عبرت للشباك من على يساره
#دوري_أبطال_آسيا— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 8, 2019
هدف⚽️دومبيا يصنع وجمال معروف يقلص الفارق للضيوف!
الدحيل 2 العين 1#ACL2019 pic.twitter.com/tXMfBCwaTK
الهدف الثاني للدحيل عن طريق يوسف العربي
يوسف العربي يضاعف النتيجة للدحيل32' محمد موسى يتبادل الكرة مع بوضيف في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية من على يمين منطقة الجزاء، يقابلها العربي بتحويل الكرة للشباك من على يمين عيسى
32’ قووووووول!!! يوسف العربي ❤️#الدحيل 2 × 0 العين الإماراتي#الدحيل_العين #ACL2019 pic.twitter.com/VU62oKJYvr— نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) April 8, 2019
هكذا كاد ماركوس بيرج أن يسجل هدف التعادل للعين
#دوري_أبطال_آسيا— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 8, 2019
وكاد هدف التعادل أن يأتي عن طريق ماركوس بيرغ!#ACL2019 pic.twitter.com/Kemo27OX8x
#دوري_أبطال_آسيا— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 8, 2019
وكاد هدف التعادل أن يأتي عن طريق ماركوس بيرغ!#ACL2019 pic.twitter.com/Kemo27OX8x
هدف بوضيف في شباك العين
#دوري_أبطال_آسيا— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 8, 2019
هدف ⚽️ بوضياف يهز شباك الضيوف بالأول من تسديدة ولا أروع 💥
الدحيل 1 العين 0#ACL2019 pic.twitter.com/97B0CIZlwu
شيوتاني يتحصل على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء
الهدف الأول للدحيل عن طريق بوضيف
بوضيف يتقدم للدحيل بصناعة من إدميلسون9' إدميلسون انطلق بالكرة على يمين منطقة جزاء العين ثم أرسل عرضية رائعة لبوضيف القادم من خلف، فقابل الكرة بتسديدة قوية أرضية من على يسار نقطة الجزاء عبرت للشباك من على يسار خالد عيسى
#دوري_أبطال_آسيا— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 8, 2019
هدف ⚽️ بوضياف يهز شباك الضيوف بالأول من تسديدة ولا أروع 💥
الدحيل 1 العين 0#ACL2019 pic.twitter.com/97B0CIZlwu
7' سيطرة للدحيل على مجريات اللقاء في هذه الأثناء، والعين متراجع لامتصاص الضغط
بداية المباراة
تشكيل العين
بيرج وكايو يقودان الهجوم وعامر عبد الرحمن في الوسط
يبدأ المدرب خوان كارلوس جاريدو بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (خالد عيسى / بندر الأحبابي ، مهند العنزي ، إسماعيل أحمد ، تونجو دومبيا / سعيد مصبح ، عامر عبد الرحمن ، تسوكاسا شيوتاني / كايو فيرنانديز ، ماركوس بيرج ، جمال معروف).
📋| تشكيلة العين #نادي_العين pic.twitter.com/WSaGnF8uB1— Al Ain FC (@alainfcae) April 8, 2019
البدلاء: (محمد بوسندة ، علي محمد ، خالد عبد الرحمن ، إبراهيم دياكيه ، سعد خميس ، محمد خلفان ، سعيد جمعة).
تشكيل الدحيل
المعز علي يعود لقيادة هجوم الدحيل رفقة العربي
يبدأ المدرب روي فاريا بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (كلود أمين / محمد موسى ، بسام الراوي ، المهدي بنعطية ، سلطان البريك / كريم بوضيف ، لويز مارتن / إدميلسون جونيور ، شويا ناكاجيما ، المعز علي / يوسف العربي).
البدلاء: (خليفة أبوبكر ، عبد الله الأحرق ، عاصم ماديبو ، حازم أحمد ، علي عفيف ، مراد ناجي ، ناصر اليزيدي).
📃 قائمة #الدحيل في مباراة اليوم أمام العين الإماراتي في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2019.#الدحيل_العين #ACL2019 pic.twitter.com/Y9Gg8NJSRs— نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) April 8, 2019
يستضيف اللقاء استاد عبد الله بن خليفة، والصافرة للحكم ما نينج.
يدخل العين هذا اللقاء وهو قادم من خسارة قاسية على يد على فريق الجزيرة بخماسية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري الخليج العربي، وبهذا السقوط ظل الفريق عند النقطة 38 وتراجع في المركز الثالث وبفارق تسع نقاط عن الشارقة المتصدر حاليًا جدول الترتيب، فحتى الآن لعب الفريق 19 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في اثنين وخسر خمس.
كانت آخر مباريات الدحيل في دوري أبطال آسيا أمام فريق الهلال، وخسروا هذا اللقاء بثلاثية مقابل هدف، أما في الدوري فيحتل الفريق حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 21 مباراة، حقق الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في خمس، وخسر مبارتين.
أعزائي المتابعين .. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة المقدمة لكممن جول، لمباراة الدحيل القطري ضد العين الإماراتي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2018، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان .. نتمنى لكم متابعة ممتعة.