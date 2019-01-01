يدخل العين هذا اللقاء وهو قادم من خسارة قاسية على يد على فريق الجزيرة بخماسية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري الخليج العربي، وبهذا السقوط ظل الفريق عند النقطة 38 وتراجع في المركز الثالث وبفارق تسع نقاط عن الشارقة المتصدر حاليًا جدول الترتيب، فحتى الآن لعب الفريق 19 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في اثنين وخسر خمس.