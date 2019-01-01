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الدحيل × العين | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث الديربي الخليجي العربي بين الدحيل والعين في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2018-2019

محدث
التعليقات()

2019-04-08T16:39:01Z

56' يا رباااااااااااااااااااااااااه، كلود أمين يتألق ويحرم العين من التعادل

2019-04-08T16:38:23Z

54' ضربة جزاااااااااااااااااء للعين بعد تدخل من محمد موسى على جمال معروف في يسار منطقة الجزاء

2019-04-08T16:37:17Z

53' إدميسلون يضم بكرة جديدة من اليمين إلى قبيل منطقة الجزاء، ثم يرسل تسديدة يسارية تصطدم بناكاجيمي المتسلل وتعبر الكرة إلى خارج الملعب

2019-04-08T16:36:16Z

52' الخطيييييييييييير إدميلسون يستقبل كرة من بوضيف في يمين منطقة الجزاء، ثم يضم ويرسل تسديدة بوجه قدمه للقائم الثاني، لكن الكرة تعبر إلى ضربة مرمى

2019-04-08T16:35:03Z

51' عرضية خطيييييييييييييييرة من اليمين عن طريق إدميلسون يقابلها المعز علي بتحويل الكرة بفخذه الأيمن للمرمى، لكنها تخرج عالية إلى ضربة مرمى

2019-04-08T16:34:12Z

50' تمريرات بين لاعبي الدحيل في الخلف، وضغط على حامل الكرة من العين

2019-04-08T16:33:14Z

49' الحكم يشير لاستئناف اللعب بعد نهوض بسام الراوي

2019-04-08T16:31:47Z

48' بسام الراوي يتعرض لإصابة بعد تداخل مع دومبيا، واللعب متوقف الآن لعلاجه

2019-04-08T16:30:48Z

47' أصبح العين على اليسار والدحيل على اليمين

بداية الشوط الثاني

2019-04-08T16:30:13Z

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

2019-04-08T16:15:05Z

47' الحكم يطلق صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بانتصار الدحيل على العين بهدفين لهدف

2019-04-08T16:14:14Z

46' إدميلسون يرسل عرضية أرضية خطيييييييييييرة من على يمين منطقة الجزاء، تعبر من خالد عيسى لكنها تجد إسماعيل أحمد الذي يبعد الكرة

2019-04-08T16:13:53Z

45' الحكم يضيف دقيقة واحدة كوقت محتسب بدلاً من الضائع

2019-04-08T16:12:36Z

44' إدميلسون أرسل عرضية رائعة من على يمين منطقة الجزاء بوجه قدمه، وصلت للمعز علي الذي روض الكرة بأريحية شديدة على القائم الثاني ثم أرسل تسديدة اصطدمت في قدم خالد عيسى

2019-04-08T16:11:27Z

44' يا ربااااااااااااااااااااااااااااااااه، خالد عيسى يحرم المعز علي من هدف محقق

2019-04-08T16:10:13Z

42' عرضية خطيييييييييييييييييييرة من الضربة الحرة عن طريق ناكاجيما، يرتقي لها بوضيف ويرسل رأسية يبعدها خالد عيسى بصعوبة إلى الركنية

2019-04-08T16:07:39Z

41' خطأ للدحيل من على يمين منطقة جزاء العين بعد تدخل من كايو على إدميلسون

2019-04-08T16:06:27Z

39' عرضية خطييييييييييييرة من اليسار عن طريق بوضيف يبعدها دفاع العين من على رأس المعز علي

2019-04-08T16:05:17Z

38' الخطيييييييييييييييير إدميسلون يهرب بالكرة في اليمين ويدخل منطقة الجزاء، ثم يرسل تسديدة أرضية تصطدم بإسماعيل وتخرج الكرة إلى ركنية

الهدف الأول للعين عن طريق معروف

2019-04-08T16:04:14Z

معروف يقلص الفارق بين العين والدحيل

36' ضربة مرمى للعين نفذها عيسى بكرة عالية إلى مناطق الدحيل، فارتقى دومبيا للكرة وأرسلها برأسه لمعروف الذي انفرد بكلود في يمين منطقة الجزاء ثم أرسل تسديدة أرضية عبرت للشباك من على يساره

2019-04-08T16:03:23Z

36' جووووووووووووووووووووووول أول للعين عن طريق جمال معروف

2019-04-08T16:02:18Z

34' الأمور تستتب الآن للدحيل الذي يتناقل لاعبوه الكرة في الخلف انتظاراً لعناصر العين

الهدف الثاني للدحيل عن طريق يوسف العربي

2019-04-08T16:00:15Z

يوسف العربي يضاعف النتيجة للدحيل

32' محمد موسى يتبادل الكرة مع بوضيف في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية من على يمين منطقة الجزاء، يقابلها العربي بتحويل الكرة للشباك من على يمين عيسى

2019-04-08T15:59:32Z

32' الثاااااااااااااااااااااااااااااني للدحيل عن طريق يوسف العربي

2019-04-08T15:58:22Z

31' عرضية خطيييييييييييييييرة من الركنية عن طريق كايو على رأس مهند العنزي المتمركز في عمق منطقة الجزاء، فقابل الكرة برأسية عبرت إلى خارج الملعب من على يمين أمين

2019-04-08T15:57:39Z

30' كيو يفتك كرة من باسم في يسار مناطق الدحيل، ثم يمررها لبيرج الذي يرسل بينية للأحبابي المتقدم في يمين منطقة الجزاء، لكن مهدي بنعطية يبعد الكرة

2019-04-08T15:56:55Z

30' خطأ للدحيل من اليمين ينفذه إدميسلون بعرضية مقوسة يبعدها الدفاع

2019-04-08T15:55:16Z

28' نعود للمباراة الساخنة بين الدحيل والعين، حيث تصل الكرة لإدميلسون في اليمين فيرسل عرضية أرضية بحثاً عن العربي، لكن الكرة لا تجد إلا يد عيسى

2019-04-08T15:54:41Z

27'  ياإلهي ما الذي يحدث في زعبيل، ذوب آهن عادل النتيجة مع الوصل بعد أقل من دقيقتين

2019-04-08T15:52:17Z

25' الوصل الإماراتي يواجه ذوب آهن في هذه الأثناء، ونجح الآن في لتقدم بهدفٍ نظيف سجله كايو

2019-04-08T15:50:39Z

23' بوضيف يعكس اللعب من اليسار لليمين من جديد، لكن عيسى يخرج من مرماه ويعترض طريق الكرة قبل أن تصل لإدميلسون

2019-04-08T15:49:44Z

22' كرة ساقطة رااااااااااااااائعة من ناكاجيما من اليسار وصلت للمعز علي المواجه لخالد عيسى، فحول الكرة بدوره إلى المرمى لكنه وصلت سهلة إلى يد الحارس الإماراتي

2019-04-08T15:47:59Z

21' بوضيف غير وجهة اللعب من يسار الوسط إلى يمين منطقة الجزاء حيث إدميلسون الذي دار وراوغ مصبح ثم أرسل تسديدة اصطدمت بالدفاع

2019-04-08T15:47:22Z

20' بداية هجوم للدحيل بتمريرات بين اللاعبين في الخلف

2019-04-08T15:46:36Z

19' بينية رااااااااااااااااااااااائعة من بيرج من قبيل منطقة الجزاء لدومبيا الذي هرب في يسار المنطقة، فقابل الكرة بتسديدة يسارية اصطدمت بالشباك من الخارج

2019-04-08T15:45:30Z

17' الأحبابي أرسل كرة رائعة من يمين الوسط وضعت بيرج الذي هرب من بنعطية في مواجهة كلود أمين، فخرج من مرماه وحاول إبعاد الكرة وتداخل مع السويدي الذي أرسل تسديدة ضعيفة عبرت من أمين لكنها خرجت إلى ضربة مرمى من على حافة القائم الأيسر

2019-04-08T15:44:37Z

17' يا رباااااااااااااااااااه، بيرج كاد أن يعادل النتيجة للعين، لكن كلود أمين أربكه

2019-04-08T15:42:44Z

15' اندفاع للعين في هذه الأثناء وتراجع للدحيل إلى مناطقه

شيوتاني يتحصل على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء

2019-04-08T15:41:36Z

14' ناكاجيما انطلق بالكرة في اليسار فانطلق خلفه شيوتاني وأمسكه من القميص لمنع تقدمه، فأطلق الحكم صافرته واحتسب خطأ ومنح ياباني العين البطاقة الصفراء

2019-04-08T15:41:12Z

13' عرضية خطيييييييييرة من اليمين عن طريق الأحبابي تجد يد كلود أمين كالعادة

2019-04-08T15:39:56Z

12' انطلاقة من المعز علي حتى حدود منطقة جزاء، حيث يرسل تسديدة تصطدم بالدفاع وتصل الكرة لناكاجيما الذي يرسل تسديدة تصل سهلة ليد خالد عيسى

2019-04-08T15:38:30Z

11' تمريرات بين لاعبي العين في الخلف وسط ضغط قوي على حامل الكرة من عناصر الدحيل

الهدف الأول للدحيل عن طريق بوضيف

2019-04-08T15:36:55Z

بوضيف يتقدم للدحيل بصناعة من إدميلسون

9' إدميلسون انطلق بالكرة على يمين منطقة جزاء العين ثم أرسل عرضية رائعة لبوضيف القادم من خلف، فقابل الكرة بتسديدة قوية أرضية من على يسار نقطة الجزاء عبرت للشباك من على يسار خالد عيسى

2019-04-08T15:35:57Z

9' جوووووووووووووووووووووووووووووووول أول للدحيل عن طريق بوضيف

2019-04-08T15:35:19Z

8' البريك ينطلق بالكرة في اليسار حتى يصل إلى خط الركنية، ثم يرسل عرضية بعد عبور الكرة الخط فيحتسب الحكم ضربة مرمى

2019-04-08T15:34:03Z

7' سيطرة للدحيل على مجريات اللقاء في هذه الأثناء، والعين متراجع لامتصاص الضغط

2019-04-08T15:33:12Z

6' أوووووووووووووووووووه، قذيفة من محمد موسى من أمام يمين منطقة جزاء العين، يطير لها عيسى ويبعد الكرة من على يمينه.

2019-04-08T15:32:27Z

4' بوضيف أرسل كرة عالية من يسار دائرة الوسط لإيدميلسون الذي روض الكرة في يمين المنطقة، ثم ضم وأرسل تسديدة أرضية يسارية طار لها عيسى وأبعد الكرة من على يمينه.

2019-04-08T15:32:03Z

4' يا ربااااااااااااااااه، إيدميلسون كاد أن يتقدم للدحيل، لكن خالد عيسى يرفض

2019-04-08T15:31:12Z

3' رد قوي جداً من بندر الأحبابي بعرضية من على يمين منطقة الجزاء تبحث عن كايو الوحيد في يسار المنطقة، لكن كلود أمين يخرج من مرماه ويمسك الكرة

2019-04-08T15:30:37Z

2' كرة أمامية رائعة للدحيل تصل لإدميلسون الذي يروضها في يمين المنطقة، ثم يراوغ ويرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع الإماراتي

2019-04-08T15:29:08Z

1' كايو ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية تبحث عن بيرج، لكن الدفاع يبعدها

2019-04-08T15:28:40Z

1' العين على اليمين بالأبيض والدحيل على اليسار بالأحمر

بداية المباراة

2019-04-08T15:28:01Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء

تشكيل العين

2019-04-08T15:26:24Z

بيرج وكايو يقودان الهجوم وعامر عبد الرحمن في الوسط

يبدأ المدرب خوان كارلوس جاريدو بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (خالد عيسى / بندر الأحبابي ، مهند العنزي ، إسماعيل أحمد ، تونجو دومبيا / سعيد مصبح ، عامر عبد الرحمن ، تسوكاسا شيوتاني / كايو فيرنانديز ، ماركوس بيرج ، جمال معروف).

البدلاء: (محمد بوسندة ، علي محمد ، خالد عبد الرحمن ، إبراهيم دياكيه ، سعد خميس ، محمد خلفان ، سعيد جمعة).

تشكيل الدحيل

2019-04-08T15:25:47Z

المعز علي يعود لقيادة هجوم الدحيل رفقة العربي

يبدأ المدرب روي فاريا بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (كلود أمين / محمد موسى ، بسام الراوي ، المهدي بنعطية ، سلطان البريك / كريم بوضيف ، لويز مارتن / إدميلسون جونيور ، شويا ناكاجيما ، المعز علي / يوسف العربي).

البدلاء: (خليفة أبوبكر ، عبد الله الأحرق ، عاصم ماديبو ، حازم أحمد ، علي عفيف ، مراد ناجي ، ناصر اليزيدي).

2019-04-08T15:11:31Z

يستضيف اللقاء استاد عبد الله بن خليفة، والصافرة للحكم ما نينج.

2019-04-08T15:11:11Z

يدخل العين هذا اللقاء وهو قادم من خسارة قاسية على يد على فريق الجزيرة بخماسية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري الخليج العربي، وبهذا السقوط ظل الفريق عند النقطة 38 وتراجع في المركز الثالث وبفارق تسع نقاط عن الشارقة المتصدر حاليًا جدول الترتيب، فحتى الآن لعب الفريق 19 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في اثنين وخسر خمس.

2019-04-08T15:11:07Z

كانت آخر مباريات الدحيل في دوري أبطال آسيا أمام فريق الهلال، وخسروا هذا اللقاء بثلاثية مقابل هدف، أما في الدوري فيحتل الفريق حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 21 مباراة، حقق الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في خمس، وخسر مبارتين.

2019-04-08T15:11:00Z

أعزائي المتابعين .. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة المقدمة لكممن جول، لمباراة الدحيل القطري ضد العين الإماراتي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2018، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان .. نتمنى لكم متابعة ممتعة.