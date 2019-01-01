الدحيل × السد | مباشر لحظة بلحظة

2019-08-05T23:52:20Z
تأهل نادي الدحيل الرياضي إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا بعد أن جمع 9 نقاط من أصل 6 مباريات، لينجح الكتيبة العسكرية في حسم مقعد الوصافة للمجموعة الثالة، وكان أخر مباراة الليث أمام نادي ماريتيمو البرتغالي وانتهت بخسارة الدحيل بثلاث أهداف مقابل هدفين، فى لقاء ودي من استعداد الفريق للموسم الجديد.
2019-08-05T23:52:12Z
تأهل الزعيم القطري إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا بعد أن جمع 10 نقاط من أصل 6 مباريات، كمتصدر للمجموعة الرابعة، بعد ان نجح فى تحقيق الفوز في 3 منها، وتعادل فى واحدة وتعرض لخسارة مبارتان، وكان أخر مباراة عيال الذيب أمام بیرسبولیس الإيراني وانتهت بالتعادل بخسارته بهدفين دون رد.
2019-08-05T23:52:01Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......يفتح استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين السد والدحيل، وذلك في ذهاب دور 16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي