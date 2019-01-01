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الداخلية × بيراميدز | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الداخلية وبيراميدز، في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز

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2019-02-04T17:41:07Z

12’ تمريرة طولية فى إتجاه عمر خربين الذي مررها برأسية لداخل المنطقة لكنها أقرب إلى الحارس محمد صبحي 

2019-02-04T17:39:22Z

10’ تمريرة طولية لداخل المنطقة فى  إتجاه تراوري داخل المنطقة تلقاها تراوري بتسديدة سهلة غير متقنة تصل بين أحضان الحارس محمد صبحي 

2019-02-04T17:38:24Z

9’ تنفيذ الخطأ من عمر خربين بتسديدة قوية مباشرة فى إتجاه المرمي لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

2019-02-04T17:37:36Z

8’ خطأ من خارج المنطقة لبيراميدز بعد تدخل قوي على عمر خربين 

2019-02-04T17:36:41Z

7’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق إسلام جابر لاعب الداخلية لكن امسكها الحارس أحمد الشناوي بثبات 

2019-02-04T17:35:58Z

6’ ضغط من لاعبي بيراميدز على دفاعات الداخلية فى منتصف ملعبهم

2019-02-04T17:34:41Z

5’ ركنية لبيراميدز تنفذ بعرضية من محمد مجدي أفشة لداخل المنطقة ابعدها الحارس محمد صبحي لتصل إلى كينو على حدود المنطقة ليطلقها تسديدة قوية من لمسة واحدة مرت على حافة القائم الايسر لمرمي الحارس محمد صبحي 

2019-02-04T17:33:37Z

3’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان 

التشكيل الرسمي لبيراميدز

2019-02-04T16:59:56Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

أحمد الشناوي / رجب بكار / على جبر / عبدالله بكري / أحمد أيمن منصور / نبيل دونجا / محمد مجدي أفشة / إريك تراوري / عبدالله السعيد / كينو / عمر خربين 

جون سيفوينتي / عمر جابر / محمد فاروق / كريستيان بينافينتي / أحمد دعدور / محمد فتحي / عمر الميداني 

التشكيل الرسمي للداخلية

2019-02-04T16:57:12Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد صبحي / محمود شديد قناوي / رشاد فاروق / إبراهيم أبو اليزيد / مصطفي كالوشا / أحمد سعيد اوكا / إيمانويل كاربوجي إيجبتور / إسلام جابر / أحمد عبدالموجود / سعيد مراد / حسام باولو 

البدلاء / شهاب الدين خالد / محمد جمال تريكة / محمد سالم / محمد مخلوف / كريم خميس / إيشا / أحمد عبدالله 

2019-02-03T21:39:49Z

يدخل فريق بيراميدز المباراة ورصيده 39 نقطة، ويأتي في المركز الثاني خلف فريق الزمالك المتصدر برصيد 45 نقطة، بينما يدخل الداخلية فى المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة

2019-02-03T21:39:35Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق الداخلية نظيره بيراميدز، على ملعب “كلية الشرطة” في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.