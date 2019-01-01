بداية المباراة
⏱ | بداية المباراة#الداخلية_بيراميدز#دوري_WE pic.twitter.com/ClDlbqi3iQ— Presentation Sports (@Presentation) ٤ فبراير ٢٠١٩
طالع التشكيل الرسمي للفريقين
📋 .. إليكم تشكيل الفريقين #الداخلية_بيراميدز#دوري_WE pic.twitter.com/JhcZ6Zy7j3— Presentation Sports (@Presentation) ٤ فبراير ٢٠١٩
التشكيل الرسمي لبيراميدز
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
أحمد الشناوي / رجب بكار / على جبر / عبدالله بكري / أحمد أيمن منصور / نبيل دونجا / محمد مجدي أفشة / إريك تراوري / عبدالله السعيد / كينو / عمر خربين
الكابتن أحمد حسن يختار التشكيل الأساسي للفريق أمام الداخلية .. شجع بيراميدز ⚪🔵💪 pic.twitter.com/CQVefxZcbO— Pyramids F.C. (@pyramidsfc) ٤ فبراير ٢٠١٩
جون سيفوينتي / عمر جابر / محمد فاروق / كريستيان بينافينتي / أحمد دعدور / محمد فتحي / عمر الميداني
التشكيل الرسمي للداخلية
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد صبحي / محمود شديد قناوي / رشاد فاروق / إبراهيم أبو اليزيد / مصطفي كالوشا / أحمد سعيد اوكا / إيمانويل كاربوجي إيجبتور / إسلام جابر / أحمد عبدالموجود / سعيد مراد / حسام باولو
البدلاء / شهاب الدين خالد / محمد جمال تريكة / محمد سالم / محمد مخلوف / كريم خميس / إيشا / أحمد عبدالله