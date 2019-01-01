يقدم فريق الداخلية موسم غير مقنع حتى الآن في الدوري المصري، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 31 مباراة يحنل المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة، مهددًا بالهبط لدوري الدرجة الثانية، فحتى الآن استطاع الفريق أن يحقق الانتصار في 4 مباريات فقط، بينما كان التعادل حاضر في 10 مواجهات، وتلقوا 16 هزيمة.
يدخل الفارس الأبيض المباراة وهو قادم من فوز على وادي دجلة بهدفين لهدف في الجولة الـ 29 المؤجلة من الدوري، ويأتي أبناء ميت عقبة في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، من 28 مباراة فقط، وبفارق أربع نقاط عن الأهلي الذي تصدر الجدول بالفوز على النجوم، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 28 مباراة، استطاع الزمالك أن يحقق الفوز في 19مباراة، وتعادل في ست، وتلقى ثلاث هزائم.