يعيش فريق الحزم أيامًا لا يُحسد عليها حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة خلف الرائد الذي يحتل المركز العاشر، وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام الفتح، وحققوا الفوز بهدف دون رد، فحتى الآن خاض الفريق 25 مباراة، حقق الفوز في ست مباريات وتعادل في تسع وهُزم في عشر مواجهات.