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الحزم × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي والنصر، في إطار منافسات الجولة الـ 26 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

محدث
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2019-04-04T03:38:17Z

يعيش فريق الحزم أيامًا لا يُحسد عليها حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة خلف الرائد الذي يحتل المركز العاشر، وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام الفتح، وحققوا الفوز بهدف دون رد، فحتى الآن خاض الفريق 25 مباراة، حقق الفوز في ست مباريات وتعادل في تسع وهُزم في عشر مواجهات.

2019-04-04T03:38:07Z

صعد الزعيم إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تغلبه على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أما في الدوري فيحتل الموج الأزرق المركز الثاني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي استعاد الصدارة بالفوز في الجولة الماضية، فبعد مرور 25 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في ست مباريات وتلقى هزيمتين.

2019-04-04T03:36:38Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف نادي الحزم نظيره نادي الهلال على ملعبه بالرس، وذلك في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.