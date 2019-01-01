يعيش فريق الحزم أيامًا لا يُحسد عليها حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة خلف الرائد الذي يحتل المركز العاشر، وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام الفتح، وحققوا الفوز بهدف دون رد، فحتى الآن خاض الفريق 25 مباراة، حقق الفوز في ست مباريات وتعادل في تسع وهُزم في عشر مواجهات.
صعد الزعيم إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تغلبه على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أما في الدوري فيحتل الموج الأزرق المركز الثاني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي استعاد الصدارة بالفوز في الجولة الماضية، فبعد مرور 25 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في ست مباريات وتلقى هزيمتين.