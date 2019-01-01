يقدم فريق الحزم موسم جيد إلى حد ما حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة خلف الاتحاد صحاب المركز العاشر، وكانت آخر مباريات السفير في الدوري أمام الشباب، وخسروا هذا اللقاء بهدفين نظيفين، فحتى الآن خاض الفريق 28 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في تسع وخسر 12 مباراة.
يُقدم العالمي مستوى رائع هذا الموسم منذ بدايته، وستأهل رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بعدما حقق الفوز على فريق الوصل الإماراتي بثلاث أهداف مقابل هدف، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، واستطاع فرسان نجد أن يحصد 9 نقاط من خمس مباريات، أما في الدوري فيحتل الفريق صدارة الترتيب برصيد 64 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة، فبعد مرور 28 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى 4 هزائم.