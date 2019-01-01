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الجونة × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الجونة ضد الأهلي في إطار منافسات الجولة 24 من الدروي المصري الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-02-24T15:31:50Z

71’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس محمود الغرباوي وإحراز هدف التعديل

2019-02-24T15:30:44Z

70’محمد هاني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الجونة 

بطاقة صفراء

2019-02-24T15:30:10Z

69’خطأ لصالح جاتوش بانوم بعد تدخل من علي معلول في منتصف الميدان 

2019-02-24T15:28:52Z

68’كرة ثابتة نفذها ناصر ماهر مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الجونة خارج المنطقة

2019-02-24T15:28:11Z

67’خطأ لصالح جيرالدو بعد تدخل من محمد نادي في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-02-24T15:27:48Z

66’لمسة يد على رمضان صبحي في منتصف الميدان 

2019-02-24T15:26:26Z

65’خطأ لصالح محمد هاني بعد تدخل من إسلام رشدي في منطقة دفاعات الأهلي

2019-02-24T15:26:06Z

64’حكم المباراة جهاد جريشة يطر سيد عبد الحفيظ من أرضية الملعب

2019-02-24T15:24:15Z

63’إعتراضات من سيد عبد الحفيظ على الحكم المساعة في الكرة الماضية، بإعتبار أن رمضان صبحي كان في موقف سليم

2019-02-24T15:23:03Z

62’تمريرة بينية عن طريق ناصر ماهر في إتجاه رمضان صبحي المنطلق على حدود المنطقة، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-02-24T15:19:58Z

61’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق الدفاعت وإحراز هدف التعديل

2019-02-24T15:19:28Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

تبديل في صفوف الأهلي

2019-02-24T15:18:55Z

59’خروج حسين الشحات ودخول جيرالدو بدلًا منه

تبديل في صفوف الأهلي

2019-02-24T15:18:25Z

58’خروج هشام محمد ودخول كريم نيدفيد بدلًا منه

2019-02-24T15:17:29Z

57’كرة ثابتة نفذها إسلام رشدي قوية على المرمى وصلت إلى أحضان الحارس شريف إكرامي

2019-02-24T15:16:59Z

56’خطأ لصالح سيرجي أكا بعد تدخل من سعد سمير من على حدود المنطقة من مكان مميز

جدو يفتتح التسجيل للجونة

2019-02-24T15:14:49Z

بعد غفلة من دفاعات الأهلي

55’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق محمد نادي في إتجاه جدو المنطلق داخل المنطقة الذي إستقبل الكرة وسددها أرضية زاحفة سكنت الشباك

2019-02-24T15:13:53Z

54’خطأ لصالح محمد نادي بعد تدخل من رمضان صبحي في منتصف الميدان

2019-02-24T15:13:12Z

53’ناصر ماهر مرر كرة بينية في إتجاه رمضان صبحي المنطلق داخل المنطقةفي الجانب الأيسر، لكن الحكم أشار إلى وجود حالة تسلل

2019-02-24T15:12:31Z

52’علي معلول أرسل كرة عرضية مميزة إلى داخل المنطقة إستقبلها ناصر ماهر الخالي من الرقابة تمامًا برأسية قوية مرت أعلى العارضة بقليل وإلى ركلة مرمى

2019-02-24T15:11:28Z

51’اووووووووووووووه....فرصة هدف محقق ضائعة من الأهلي

2019-02-24T15:11:07Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-24T15:10:06Z

49’تمريرة بينية عن طريق علي معلول في إتجاه رمضان صبحي على حدود المنطقة، لكن صافرة جهاد جريشة تشير إلى وجود حالة تسلل

2019-02-24T15:09:07Z

48’ركنية نفذها علي  معلول مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الجونة

2019-02-24T15:08:27Z

47’رمضان صبحي أرسل كرة بينية في إتجاه علي معلول المنطلق في الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إصطدمت بدفاعات الجونة وتحولت إلى ركنية

2019-02-24T15:08:16Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-02-24T14:48:20Z

45+3’نهاية الشوط الأول

2019-02-24T14:47:55Z

45+2’المباراة تُستأنف الآن

2019-02-24T14:46:46Z

45+1’سقوط اللاعب إسلام عبد النعيم بداعي الإصابة وحكم المباراة يستدعي الطاقم الطبي لعلاجه

2019-02-24T14:45:47Z

45’ركنية نُفذت عن طريق علي معلول إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الجونة

2019-02-24T14:44:59Z

44’كرة ثابتة نفذها علي معلول مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت برأسية من جاتوش بانوم إلى ركنية

2019-02-24T14:44:33Z

43’خطأ لصالح حسين الشحات في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من جاتوش بانوم

2019-02-24T14:42:50Z

42’ناصر ماهر أرسل كرة بينية في إتجاه حسين الشحات المنطلق في الجانب الأيسر ، لكن إختل توازنه وفقد الكرة قم أبعدت من دفاعات الجونة

2019-02-24T14:41:24Z

41’إسلام عبد النعيم إنطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت الكرة من دفاعات الأهلي

2019-02-24T14:40:58Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-02-24T14:39:41Z

39’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي الأهلي في منتصف الميدان

2019-02-24T14:37:24Z

38’محمد هاني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة لم تجد أحد من مهاجمي الأهلي وأبعدت من دفاعات الجونة

2019-02-24T14:36:28Z

37’خطأ لصالح ناصر ماهر في منتصف الميدان بعد تدخل من محمد نادي

2019-02-24T14:35:33Z

36’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أحمد حسن مكي إلى داخل المنطقة أبعدت من هشام محمد ببراعة

2019-02-24T14:34:53Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-24T14:33:36Z

34’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الجونة في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الأهلي

2019-02-24T14:32:40Z

33’ناصر ماهر سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارض وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-24T14:31:18Z

32’رمضان صبحي إنطلق سريعًا من الجانب الأيمن ثم راوغ الدفاعات وتوغل داخل المنطقة وأرسل كرة عرضية أرضية أبعدت من دفاعات الجونة

بطاقة صفراء

2019-02-24T14:30:58Z

31’خطأ لصالح جدو بعد تدخل من عمرو السولية في منتصف الميدان

2019-02-24T14:30:31Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-24T14:29:34Z

29’جونيور أجايي أرسل كرة بينية في إتجاه رمضان صبحي المنطلق داخل المنطقة، ثم إستقبل الكرة وسددها قوية إصطدمت بدفاعات الجونة وتحولت خارج المنطقة

2019-02-24T14:27:59Z

28’تمريرة بينية عن طريق ناصر ماهر في إتجاه رمضان صبحي المنطلق في الجانب الأيسر، لكن طالت عليه ووصلت إلى دفاعات الجونة

2019-02-24T14:27:13Z

27’المباراة تُستأنف الآن واللاعب أحمد الألفي يستكمل العلاج خارج الملعب

2019-02-24T14:27:02Z

26’دخول الطاقم الطبي لعلاج لاعب الجونة

2019-02-24T14:26:25Z

25’سقوط اللاعب أحمد الألفي بداعي الإصابة

2019-02-24T14:25:34Z

24’أحمد الألفى إنطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة إصطدمت بمحمد هاني وتحولت إلى ركنية

2019-02-24T14:25:26Z

23’إستئناف المباراة الآن

2019-02-24T14:24:59Z

22’سقوط اللاعب سعد سمير بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-02-24T14:23:54Z

21’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس محمود الغرباوي

2019-02-24T14:23:29Z

20’خطأ لصالح رمضان صبحي بعد تدخل من جاتوش بانوم في منتصف الميدان

2019-02-24T14:22:21Z

18’أحمد حسن مكي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة مرت من أمام جدو بغرابة شديدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-24T14:20:28Z

17’كرة عرضسة من الجانب الأيمن عن طريق محمد هاني إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الجونة

2019-02-24T14:20:08Z

16’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الجونة في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الأهلي

2019-02-24T14:19:20Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-24T14:08:18Z

11’جوزيف نجويم أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي

2019-02-24T14:05:46Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-24T14:05:03Z

9’خطأ لصالح هشام محمد بعد تدخل من جدو في منتصف الميدان

2019-02-24T14:04:38Z

8’ناصر ماهر إنطلق من الجانب الأيمن سريعًا ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-24T14:04:04Z

7’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد هاني إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الجونة

2019-02-24T14:03:29Z

6’خطأ لصالح ناصر ماهر بعد تدخل من جاتوش بانوم في منتصف الميدان

2019-02-24T14:03:12Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-24T14:02:50Z

3’البداية مع الضيوف وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-02-24T14:01:21Z

2’الجونة بالزي الأبيض على اليسار والأهلي بالزي الأحمر على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-02-24T14:01:01Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-02-24T13:52:02Z

يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

شريف إكرامي / محمد هاني / سعد سمير / أيمن أشرف / علي معلول / هشام محمد / عمرو السولية / ناصر ماهر / حسين الشحات / رمضان صبحي / جونيور أجايي

 

إليكم تشكيل الجونة لمباراة اليوم

2019-02-24T13:49:36Z

يبدأ المدرب حمادة صدقي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمود الغرباوي / محمد نادي / أحمد سعيد أوكا / خالد صبحي / جوزيف نجويم / أحمد الألفي / حااتوش بانوم / سيرجي أكا / إسلام عبد النعيم / أحمد حسن مكي / جدو

2019-02-24T12:57:51Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الدولي جهاد جريشة

2019-02-24T12:57:46Z

أصبح المارد الأحمر قريباً جداً من الزمالك المتصدر بعد فوزه الأخير على الداخلية بثلاثة أهدافٍ لهدف، حيث أصبح رصيده 45 نقطة من 20 مباراة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز الوصيف، أما الفارس الأبيض فرصيده هو 52 نقطة جمعهم من 21 مباراة، ما يعني أن الفارق بين قطبي الكرة المصرية في جدول ترتيب الدوري هو 7 نقاطٍ فقط.

2019-02-24T12:55:14Z

سيدخل الجونة اللقاء بمعنوياتٍ عالية بعد الفوز على الأهرام في الجولة الأخيرة من الدوري المصري بهدفين لهدف، وهذا الانتصار جعل رصيده يصل إلى النقطة 26 في المركز العاشر بفارق الأهداف عن طلائع الجيش، وبعد المستوى الذي قدمه الفريق في اللقاء الأخير ضد رفاق عبد الله السعيد، سيكون عليه أن يكون حذراً وأن يقاتل لاعبوه بضراوة لحصد الثلاث نقاط.

2019-02-24T12:51:57Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين الجونة والأهلي، في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 