أصبح المارد الأحمر قريباً جداً من الزمالك المتصدر بعد فوزه الأخير على الداخلية بثلاثة أهدافٍ لهدف، حيث أصبح رصيده 45 نقطة من 20 مباراة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز الوصيف، أما الفارس الأبيض فرصيده هو 52 نقطة جمعهم من 21 مباراة، ما يعني أن الفارق بين قطبي الكرة المصرية في جدول ترتيب الدوري هو 7 نقاطٍ فقط.