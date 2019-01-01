بطاقة صفراء
65’خطأ لصالح محمد هاني بعد تدخل من إسلام رشدي في منطقة دفاعات الأهلي
62’تمريرة بينية عن طريق ناصر ماهر في إتجاه رمضان صبحي المنطلق على حدود المنطقة، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل
تبديل في صفوف الأهلي
تبديل في صفوف الأهلي
جدو يفتتح التسجيل للجونة
بعد غفلة من دفاعات الأهلي55’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق محمد نادي في إتجاه جدو المنطلق داخل المنطقة الذي إستقبل الكرة وسددها أرضية زاحفة سكنت الشباك
47’رمضان صبحي أرسل كرة بينية في إتجاه علي معلول المنطلق في الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إصطدمت بدفاعات الجونة وتحولت إلى ركنية
39’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي الأهلي في منتصف الميدان
38’محمد هاني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة لم تجد أحد من مهاجمي الأهلي وأبعدت من دفاعات الجونة
بطاقة صفراء
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
شريف إكرامي / محمد هاني / سعد سمير / أيمن أشرف / علي معلول / هشام محمد / عمرو السولية / ناصر ماهر / حسين الشحات / رمضان صبحي / جونيور أجايي
تشكيل فريقنا امام الجونة 📝 توقع من سيسجل أول أهداف فريقنا!؟ 🤔#YallaYaAhly pic.twitter.com/gS5e2aUKi8— Al Ahly SC (@AlAhly) February 24, 2019
إليكم تشكيل الجونة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب حمادة صدقي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منمحمود الغرباوي / محمد نادي / أحمد سعيد أوكا / خالد صبحي / جوزيف نجويم / أحمد الألفي / حااتوش بانوم / سيرجي أكا / إسلام عبد النعيم / أحمد حسن مكي / جدو
أصبح المارد الأحمر قريباً جداً من الزمالك المتصدر بعد فوزه الأخير على الداخلية بثلاثة أهدافٍ لهدف، حيث أصبح رصيده 45 نقطة من 20 مباراة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز الوصيف، أما الفارس الأبيض فرصيده هو 52 نقطة جمعهم من 21 مباراة، ما يعني أن الفارق بين قطبي الكرة المصرية في جدول ترتيب الدوري هو 7 نقاطٍ فقط.
سيدخل الجونة اللقاء بمعنوياتٍ عالية بعد الفوز على الأهرام في الجولة الأخيرة من الدوري المصري بهدفين لهدف، وهذا الانتصار جعل رصيده يصل إلى النقطة 26 في المركز العاشر بفارق الأهداف عن طلائع الجيش، وبعد المستوى الذي قدمه الفريق في اللقاء الأخير ضد رفاق عبد الله السعيد، سيكون عليه أن يكون حذراً وأن يقاتل لاعبوه بضراوة لحصد الثلاث نقاط.