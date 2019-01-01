على الجانب الآخر منتخب جامبيا الذي يتنافس في المجموعة الرابعة، يحتل المركز الأخير برصيد 5 نقاط متساويًا بنفس الرصيد مع منتخب التوجولي، وبات المنتخب البنيني هو الأقرب لخطف بطاقة التأهل الثانية إلى نهائيات أمم إفريقيا رفقة محاربو الصحراء بعد أن احلتوا المركز الثاني يرصيد 7 نقاط.
حقق محاربو الصحراء فوزًا كبيراً على حساب منتخب توجو بأربع أهداف مقابل هدف، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وبهذا الفوز تأهل زملاء رياض محرز رسميًا إلى نهائيات أمم أفريقيا، بعد تصدرهم للمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد المنتخب التوجولي عن النقطة الخامسة، وسيخوض منتخب الجزائر هذا اللقاء وسيسعون لخطف الثلاث نقاط ليعززوا صدارتهم للمجموعة.