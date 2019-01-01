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الجزائر × جامبيا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الجزائر ضد جامبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019

محدث
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Getty Images

2019-03-22T18:11:16Z

على الجانب الآخر منتخب جامبيا الذي يتنافس في المجموعة الرابعة، يحتل المركز الأخير برصيد 5 نقاط متساويًا بنفس الرصيد مع منتخب التوجولي، وبات المنتخب البنيني هو الأقرب لخطف بطاقة التأهل الثانية إلى نهائيات أمم إفريقيا رفقة محاربو الصحراء بعد أن احلتوا المركز الثاني يرصيد 7 نقاط.

2019-03-22T18:11:03Z

حقق محاربو الصحراء فوزًا كبيراً على حساب منتخب توجو بأربع أهداف مقابل هدف، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وبهذا الفوز تأهل زملاء رياض محرز رسميًا إلى نهائيات أمم أفريقيا، بعد تصدرهم للمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد المنتخب التوجولي عن النقطة الخامسة، وسيخوض منتخب الجزائر هذا اللقاء وسيسعون لخطف الثلاث نقاط ليعززوا صدارتهم للمجموعة.

2019-03-22T18:10:05Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف المنتخب الجزائري نظيره الجامبي على ملعب مصطفى تشاكر ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال
 