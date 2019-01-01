حقق محاربو الصحراء فوزًا كبيراً على حساب منتخب توجو بأربع أهداف مقابل هدف، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وبهذا الفوز تأهل زملاء رياض محرز رسميًا إلى نهائيات أمم أفريقيا، بعد تصدرهم للمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد المنتخب التوجولي عن النقطة الخامسة، وسيخوض منتخب الجزائر هذا اللقاء وسيسعون لخطف الثلاث نقاط ليعززوا صدارتهم للمجموعة.