2019-10-10T20:38:14Z
45+1’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول
2019-10-10T20:37:57Z
45+1’ الحكم يحتسب 1دقيقة وقت بدل ضائع
2019-10-10T20:31:51Z
42’ تنفيذ الخطأ بتمريرة على حدود المنطقة تصل إلى نيسكينس كيبانو الذي سددها تسديدة قوية مرت اعلى المرمي
2019-10-10T20:30:56Z
41’ خطأ من الجهة اليسري لصالج المنطقة الكونغولي بعد تدخل قوي من رامي بن سبعيني على يانيك بولاسي
2019-10-10T20:30:02Z
40’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق يانيك بولاسي لكنها تصطدم فى الحائط وتمر بدون خطورة
2019-10-10T20:29:31Z
39’ خطأ لصالح منتخب الكونغو الديمقراطية من على حدود المنطقة
2019-10-10T20:28:42Z
38’ محاولات من لاعبي المنتخب الجزائري للبحث عن هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول
2019-10-10T20:25:45Z
36’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق أيدو كايمبي لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس
2019-10-10T20:24:46Z
34’ خطأ لصالح منتخب الجزائر بعد تدخل قوي على دلان قديورة فى المنطقة الدفاعية
2019-10-10T20:22:21Z
31’ عرضية من زين الدين فرحات من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
2019-10-10T20:20:43Z
30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتعادل بهدف لكل فريق
2019-10-10T20:19:44Z
28’ خطأ للمنتخب الجزائري من الجهة اليمنى نفذها عدلا قاديورة بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
سدريك باكامبو يسجل الهدف الأول لمنتخب الكونغو الديمقراطية
2019-10-10T20:18:02Z
وصف الهدف26’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق يانيك بولاسي لداخل المنطقة تلقاها سيدريك باكامبو برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح
2019-10-10T20:16:58Z
25’ جووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لمنتخب الكونغو الديمقراطية عن طريق سيدريك باكامبو
2019-10-10T20:15:54Z
24’ انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق تشادراك اكولو الذي مررها عرضية لداخل المنطقة لكنها مرت بعيدة عن المرمي
2019-10-10T20:12:55Z
22’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي المنتخب الجزائري
2019-10-10T20:11:42Z
20’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها الحارس عز الدين دوخة ببراعة
2019-10-10T20:10:15Z
19’ خطأ لصالح الكونفو الديمقراطية بعد تدخل قوي على سيدريك باكامبو
2019-10-10T20:06:59Z
17’ مرواغة رئعة من سعيد بن رحمة من داخل المنطقة لكنه سدد كرة سيئة للغاية تصل سهلة بين أحضان الحارس
2019-10-10T20:03:10Z
16’ خطأ لمنتخب الكونغو من على حدود المنطقة نفذها بول جوزيه مبوكو بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الحائط وتمر بدون خطورة
2019-10-10T20:02:08Z
15’ ربع ساعة أولي مرت من زمن الشوط الأول والتقدم أصبح للمنتخب الجزائري بهدف دون رد
اسلام سليماني يسجل الهدف الأول للجزائر
2019-10-10T19:59:18Z
وصف الهدف8’ الهدف جاء بعد توغل رائعة من براهيمي ثم مررها إلى مهدي تاهرات الذي سدد كرة قوية تصدي لها الحارس وترتد امام اسلام سليماني الذي سددها فى المرمي بنجاح
2019-10-10T19:58:18Z
7’ جووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لمنتخب الجزائر عن طريق اسلام سليماني
2019-10-10T19:54:28Z
2’ محاولة التوغل من على حدود المنطقة عن طريق اسلام سليماني لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح
2019-10-10T19:51:06Z
1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
2019-10-09T20:47:06Z
على الجانب الآخر، استطاع منتخب الكونغو الديمقراطية أن يصل إلى دور الستة عشر من دوري الأمم الأفريقية الآخيرة قبل أن يُهزم على يد منتخب مدغشقر، وكان منتخب الفهود يقع فى المجموعة الأولي والذي كانت تضم كلًا من منتخب مصر، أوغندا، زيمبابوي.
2019-10-09T20:46:53Z
استطاع محاربي الصحراء تحقيق لقب بطولة الأمم الإفريقية 2019 الآخيرة التي أقيمت فى مصر، وذلك بعد أن انتصروا في المباراة النهائية بيوليو الماضي على منتخب السنغال بهدف دون رد، ليستمر المدرب الوطني جمال بلماضي الذي أثبت جدارته لقيادة المنتخب الجزائري، لمواصلة مشواره في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021، وكأس العالم 2020، ويستعد رفقاء رياض محرز الذي خاضوا مباراة ودية وحيدة في التوقف الدولي السابق أمام منتخب بنين وحقق الانتصار بهدف دون رد.
2019-10-09T20:46:45Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يفتح استاد مصطفى تشاكر أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الجزائر والكونغو الديمقراطية، وذلك ودية استعداداً لبطولاتها القادمة سواء تصفيات أفريقية أو تصفيات كأس العالم والتي بدأت بالفعل مراحلها الأولى هذا العام في بعض القارات، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.