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الجبل الأسود × إنجلترا مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الجبل الأسود ضد إنجلترا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020

محدث
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Clive Rose

2019-03-25T20:47:18Z

47’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الإنجليزي في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق الدفاعات

2019-03-25T20:47:10Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-03-25T20:34:01Z

45+1’نهاية الشوط الأول

2019-03-25T20:30:54Z

45’ركنية نفذها اللاعب ميركو إيفانيتش مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الإنجليزي

2019-03-25T20:30:06Z

44’بيسراي سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات المنتخب الإنجليزي وتحولت إلى ركنية

2019-03-25T20:28:44Z

43’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق داني روز إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-03-25T20:27:59Z

42’تمريرة بينية عن طريق ماركو فيسوفيتش إلى داخل المنطقة في إتجاه فاتوس بيسراي، لكن طالت عليه ووصلت إلى أحضان بيكفورد

2019-03-25T20:27:27Z

41’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ميركو إيفانيتش إلى داخل المنطقة، لكن خروج موفق من بيكفورد وأمسك الكرة بثبات

2019-03-25T20:25:35Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ونجح المنتخب الإنجليزي لتحويل الهزيمة إلى تقدم بهدفين مقابل هدف

روس باركلي يسجل الثاني للمنتخب الإنجليزي

2019-03-25T20:24:11Z

بلمسة من داخل المنطقة

38’الهدف جاء بعد تصويبة قوية من خارج المنطقة عن طريق كالوم هودسون مباشرةً على المرمى، لكن قابلها روس باركلي بلمسة سكنت الشباك بنجاح

 

2019-03-25T20:23:54Z

37’دوووووووووووووووووووووووول...والهدف الثاني لمنتخب إنجلترا

2019-03-25T20:22:28Z

36’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الإنجليزي بحثًا عن إختراق دفاعات منتخب الجبل الأسود

2019-03-25T20:22:06Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2019-03-25T20:20:27Z

33’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق داني روز إلى داخل المنطقة إستقبلها رحيم ستيرلينج وسددها قوية إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى خارج المنطقة

2019-03-25T20:19:43Z

32’صتويبة قوية عن طريق ماركو فيسوفيتش من خارج المنطقة تصدى لها بيكفورد ببراعة على مرتين

مايكل كين يعدل النتيجة للمنتخب الإنجليزي

2019-03-25T20:16:31Z

برأسية من داخل المنطقة

30’الهدف جاء بعد كرة ثابتة نفذها روس باركلي مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها المدافع مايكل كين القادم من الخلف وحولها برأسية قوية سكنت الشباك

 

2019-03-25T20:14:13Z

29’جووووووووووووووووووووول.....والهدف الأول للمنتخب الإنجليزي

2019-03-25T20:13:22Z

28’إنحصار اللعب في منتصف الميدان والمنتخب الإنجليزي يعجز للوصول إلأى مرمى الحارس دانييل بيتكوفيتش حتى الآن

2019-03-25T20:12:50Z

26’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق رحيم ستيرلينج إلى داخل المنطقة أبعدت الكرة من دفاعات المنتخب الأسود من أمام هاري كين

2019-03-25T20:12:21Z

25’خطأ لصالح ستايكوفيتش بعد تدخل من رحيم ستيرلينج في منطقة دفاعات الجبل الأسود

2019-03-25T20:09:16Z

24’لاعبي منتخب الجبل الأسود متراجعون تمامًا في وسط ملعبهم ومحاولات مستمر ةمن لاعبي المنتخب الإنجليزي بحثًا عن إدراك هدف التعديل

2019-03-25T20:08:23Z

23’كالوم هودسون انطلق من الجانب الأيمن سريعًا ثم حاول إرسال كرة عرضية، لكن تدخل مع المدافع توماسفيتش وحولها إلى رمية جانبية

2019-03-25T20:06:36Z

22’ركنية نفذها داني روز مقوسة إلى داخل المنطقة، لكن حكم المباراة يحتسب خطأ عكسي لصالح دفاعات منتخب الجبل الأسود

2019-03-25T20:05:43Z

21’كايل ووكر أرسل كرة عرضية من الدانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من سافيتش برأسية إلى ركنية

2019-03-25T20:04:55Z

20’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الإنجليزي في منتصف الميدان بحثًا عن إدراك هدف التعديل

2019-03-25T20:04:01Z

19’في ظل إستحواذ المنتخب الإنجليزي على مجريات اللقاء نجح منتخب الجبل الأسود في إحراز أول الأهداف

ماركو فيسوفيتش ييسجل الأول للجبل الأسود

2019-03-25T20:02:41Z

بعد مهارة رائعة

18’الهدف جاء بعد انطلاقة عن طريق ماركو فيسوفيتش من على حدود المنطقة ثم راوغ  الدفاعات الإنجليزية وسدد كرة قوية سكنت على يسار الحارس جوردان بيكفورد

2019-03-25T20:02:28Z

17’جوووووووووووووووووووووووووووووول...والهدف الأول لمنتخب الجبل الأسود

2019-03-25T20:02:11Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-25T20:01:44Z

13’خطأ لصالح ميركو إيفانيتش بعد تدخل من ديلي ألي في منتصف الميدان

2019-03-25T19:59:41Z

12’داني روز انطلق من الجانب الأيسر عن طريق داني روز إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-03-25T19:59:11Z

11’لاعبي المنتخب الإنجليزي يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات منتخب الجبل الأسود

2019-03-25T19:57:31Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-25T19:56:33Z

7’ركنية نفذها ديلي ألي مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى خارج المنطقة

2019-03-25T19:55:24Z

6’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق رحيم ستيرلينج إلى داخل المنطقة أبعدت الكرة من الدفاعات إلى ركنية

2019-03-25T19:53:34Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-25T19:53:19Z

3’البداية مع المنتخب الإنجليزي وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-03-25T19:47:02Z

2’المنتخب الإنجليزي بالزي الأبيض على اليسار ومنتخب الجبل الأسود بالزي الأحمر على اليمين

2019-03-25T19:46:52Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل إنجلترا لمباراة اليوم

2019-03-25T19:36:13Z

يبدأ المدرب جاريث ساوثجيت بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

جوردان بيكفورد / كايل ووكر / هاري ماجواير / مايكل كين / داني روز / روس باركلي / ديكلان رايس / ديلي ألي / رحيم ستيرلينج / هاري كين / كالوم هودسون

 

إليكم تشكيل الجبل الأسود لمباراة اليوم

2019-03-25T19:33:44Z

يبدأ المدرب ليوبيشا تومباكوفيتش بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

دانييل بيتكوفيتش / فيليب ستايكوفيتش / ستيفان سافيتش / ماركو سيميتش / زاركو توماسفيتش / آدم ماروشيك / ميركو إيفانيتش / نيكولا فيكوشيفيتش / ماركو فيسوفيتش / فاتوس بيسراي / ستيفان ميوجوسا

 

2019-03-25T17:05:27Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم أليكسي كولباكوف

 

2019-03-25T17:05:21Z

يدخل منتخب الجبل الأسود هذا اللقاء وهو قادم من تعادل إيجابي بهدف لمثله أمام المنتخب البلغاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات الؤهلة ليورو 2020، وسيسعى المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الإنجليزي في المباراة الثانية له في مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، والتي ستقام في 13 دولة مختلفة وذلك احتفالًا بمرور 60 عاماً على تنظيم النسخة الأولى من اليورو.

2019-03-25T17:05:04Z

حقق المنتخب الإنجليزي فوز بنتيجة كبيرة على نظيره التشيكي بخماسية دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات يورو 2020، واستطاع منتخب الأسود الثلاثة خطف أول ثلاث نقاط له في التصفيات، وسيدخل هذا اللقاء على أمل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط أيضًا. 

2019-03-25T17:02:36Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين منتخب الجبل الأسود ومنتخب إنجلترا على ملعب بوردجوريستا، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال
 