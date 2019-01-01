حقق المنتخب الإنجليزي فوز بنتيجة كبيرة على نظيره التشيكي بخماسية دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات يورو 2020، واستطاع منتخب الأسود الثلاثة خطف أول ثلاث نقاط له في التصفيات، وسيدخل هذا اللقاء على أمل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط أيضًا.