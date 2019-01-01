روس باركلي يسجل الثاني للمنتخب الإنجليزي
بلمسة من داخل المنطقة
38’الهدف جاء بعد تصويبة قوية من خارج المنطقة عن طريق كالوم هودسون مباشرةً على المرمى، لكن قابلها روس باركلي بلمسة سكنت الشباك بنجاح
YES! 🙌🙌— England (@England) March 25, 2019
The #ThreeLions have turned it around, as @Calteck10's shot is turned in by @RBarkley8. pic.twitter.com/4kupFzEiII
مايكل كين يعدل النتيجة للمنتخب الإنجليزي
برأسية من داخل المنطقة
30’الهدف جاء بعد كرة ثابتة نفذها روس باركلي مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها المدافع مايكل كين القادم من الخلف وحولها برأسية قوية سكنت الشباك
GET IN! 🙌@michaelkeane04 rises to head home @RBarkley8's free-kick to level things for the #ThreeLions. pic.twitter.com/yVIFY6mpHq— England (@England) March 25, 2019
ماركو فيسوفيتش ييسجل الأول للجبل الأسود
بعد مهارة رائعة18’الهدف جاء بعد انطلاقة عن طريق ماركو فيسوفيتش من على حدود المنطقة ثم راوغ الدفاعات الإنجليزية وسدد كرة قوية سكنت على يسار الحارس جوردان بيكفورد
إليكم تشكيل إنجلترا لمباراة اليوم
يبدأ المدرب جاريث ساوثجيت بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
جوردان بيكفورد / كايل ووكر / هاري ماجواير / مايكل كين / داني روز / روس باركلي / ديكلان رايس / ديلي ألي / رحيم ستيرلينج / هاري كين / كالوم هودسون
Team news: confirmed! 📋#threelions pic.twitter.com/Z6xfKrAIOT— England (@England) March 25, 2019
إليكم تشكيل الجبل الأسود لمباراة اليوم
يبدأ المدرب ليوبيشا تومباكوفيتش بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
دانييل بيتكوفيتش / فيليب ستايكوفيتش / ستيفان سافيتش / ماركو سيميتش / زاركو توماسفيتش / آدم ماروشيك / ميركو إيفانيتش / نيكولا فيكوشيفيتش / ماركو فيسوفيتش / فاتوس بيسراي / ستيفان ميوجوسا
🏴 Callum Hudson-Odoi makes his first start for England tonight 👏#EURO2020 pic.twitter.com/WGUevSBSVt— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) March 25, 2019
يدخل منتخب الجبل الأسود هذا اللقاء وهو قادم من تعادل إيجابي بهدف لمثله أمام المنتخب البلغاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات الؤهلة ليورو 2020، وسيسعى المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الإنجليزي في المباراة الثانية له في مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، والتي ستقام في 13 دولة مختلفة وذلك احتفالًا بمرور 60 عاماً على تنظيم النسخة الأولى من اليورو.
حقق المنتخب الإنجليزي فوز بنتيجة كبيرة على نظيره التشيكي بخماسية دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات يورو 2020، واستطاع منتخب الأسود الثلاثة خطف أول ثلاث نقاط له في التصفيات، وسيدخل هذا اللقاء على أمل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط أيضًا.